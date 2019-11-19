 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, противник вів вогонь із гармат БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:

- двічі біля Новомихайлівки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;

- біля Талаківки і Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

- неподалік Кримського - із гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Луганського - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі біля Новотошківського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Травневого і Гладосового - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

"Учора, 18 листопада, на Приазов'ї поранення внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.