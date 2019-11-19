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Все про:обстріл (5721) поранення (1567) Донбас (13699) операція Об'єднаних сил (1782)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб ОС

18 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, противник вів вогонь із гармат БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:

- двічі біля Новомихайлівки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Талаківки і Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - важко поранено одного десантника

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

- неподалік Кримського - із гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Луганського - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Новотошківського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Травневого і Гладосового - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

"Учора, 18 листопада, на Приазов'ї поранення внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160414
 
 
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А Старший пацан казав "перестаньте стрелять!".
Чому Старшого ніхто не слухає.
Може він не є Старшим? Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5609
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Одужання пораненим українцям.
Смерть ворогам та зрадникам !
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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********* утверждала что война продолжается потому что Порошенко наживается на ней.
Порошенко давно не Президент.
Кто же наживается на войне сегодня ?
Неужели ********* ? Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7652
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"Надо прекратить стрелять" - говнокомандующій Вофка Сцикун
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Радиоуправляемый фугас вроде был... Намёк Забродскому чтобы не вздумал возглавить хунту ? Так ведь в армии генералов много.
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Радует что при президенте Зеленском количество убитых и раненых существенно сократилось
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