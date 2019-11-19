 Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила сама Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова"
Вона зазначила: "Ми передали йому "Новий курс України" (програма "Батьківщини". - Ред.) і сказали, що ми готові, це я під час зустрічі з президентом йому особисто сказала, що ми готові запропонувати кадри туди, де треба виконувати цей "Новий курс" і куди можна привести не фейкові інвестиції, а реальні".
На запитання щодо конкретного переліку підприємств, Тимошенко відповіла, що "пропозиція стосувалась в цілому дати кадри туди, де потрібно".
Лідерка "Батьківщини" підтвердила слова журналіста Сергія Лещенка, що вона пропонувала людину до Державної продовольчо-зернової корпорації. За її словами, це було потрібно для того, "щоб витягти підприємство із корупційної схеми".
"Але сьогодні, після того як ми побачили, куди рухається ця так звана стратегія, ми заявили, що переходимо в опозицію і не претендуємо на жодні кадрові призначення", - наголосила Тимошенко.
Украина является частью мировой экономической системы. То есть ведёт активную мировую торговлю. Когда приходит момент транзакции, то пересчёт курса гривны в доллар и обратно можно вести одним из двух вариантов:
- по рыночной стоимости гривны (около 25-30 грн. за доллар);
- или брать откуда-то чужие деньги, и за их счёт искусственно подпирать курс гривны. Вот на это подпирание займы и ушли.
Так что, никто деньги эти не крал. Просто за их счёт был задран втрое курс гривны. А когда чужие деньги закончились, гривна стала стоить столько сколько ей реальная цена.
Справа Манафорта підкидає все нові й нові сенсаційні
Відомо, що Янукович, який посадив Тимошенко за грати за надуманими
звинуваченнями з політичних мотивів, відверто діяв в інтересах Росії та задля збереження власної влади.
Манафорт, як доводять матеріали кримінальної справи проти нього, теж відстоював інтереси Кремля.
Все це вказує на те, що насправді йшлося про спільні
дії тодішньої влади і російського керівництва, які вважали Тимошенко небезпечною для режиму Януковича та для інтересів РФ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/blumberg-prorosijskij-polittehnolog-manafort-organizovuvav-diskreditatsiyu-timoshenko-za-miljoni-dolariv.htm
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО умирающего генерала СК
Сергея Дубинского обвиняют в получении взятки.
Дубинский больше всего известен по делу против совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Дело впоследствии было закрыто. До СК высокопоставленный следователь был адвокатом у главного фигуранта дела о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Теперь сам вынужден пользоваться услугами защитника.
Его вместе с сообщником обвиняют в получении 5 миллионов рублей взятки за помощь фигурантам дела о хищениях в банке «Русский кредит». У Дубинского, арестованного год назад, за время нахождения в изоляторе развился некроз тазобедренных суставов, рак 4 стадии и глаукома обоих глаз.
Генерал заявил в Мосгорсуде, что его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, при которых запрещено содержать обвиняемых под стражей, передает РБК. Представитель СК на суде необходимость продления ареста объяснил тем, что Дубинский отказывался первоначально признать вину и не сотрудничает со следствием.
Источник: Государственное бюро расследований
Дословно: «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины».
Детали: Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.
Следователи требуют арест для Порошенко учитывая тот факт, что подозреваемый 17 раз не явился на допрос. Он уклоняется от следственных действий и есть вероятность, что подозреваемый может сбежать от правосудия.
С вероятностью в 99% рада проголосует представление.
В ближайшие дни экс-президент Украины скорее всего будет помещен в клетку Лукаяновского СИЗО, где уже отбывает свои дни подозреваемый Пашинский.
Напомним, Петр Порошенко подозревается в 14 эпизодах страшных преступлений против Украины и украинского народа.
За серию зверских преступлений Петру Порошенко грозит пожизненное заключение. Он может войти в историю Украины, как самый кровавый преступник 21 века.
Обязательно поделитесь со своими друзьями этой прекрасной новостью! Пускай вся страна знает, что за любое преступление рано или поздно последует наказание.
Источник: https://elise.com.ua/2019/11/18/arest-poroshenko-poslednie-novosti/ © ELISE JOURNAL
А вы помните что современные ВСУ были созданы именно Петром Алексеевичем ?
И не забывайте: предыдущая Рада была распущена вопреки Конституции.
Так что решениями нынешней все кто захотят могут подтереться.
Подозреваемый в тяжких уголовных преступлениях гражданин Петр Порошенко (год рождения 26 сентября 1965 г., возраст 54 года,г. Болград, рост: 1,84 м, группировка Европейская солидарность) 17 раз не явился на допрос к следователю Государственного Бюро Расследований и 1 раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Источники EJ в ГБР сообщили нам, что на следующей неделе будет задержание подозреваемого гражданина Порошенко и его принудительная доставка к следователю на допрос.
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Также решается вопрос об избрании гражданину Порошенко меры пресечения содержание под стражей за злостное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
«Гражданин Порошенко обязан подчинится любому законному требованию следователя, как и любой другой гражданин Украины. Он 17 раз проигнорировал допросы и в открытой форме послал следователя на#уй заявив, что пускай звонят Хилари Клинтон и решают с ней вопросы. Гражданин Порошенко будет принудительно доставлен к следователю на следующей неделе в независимости от пожеланий Хилари Клинтон. Решается вопрос о мере пресечения для гр. Порошенко», - заявили нашему изданию в ГБР.
Источник: https://elise.com.ua/2019/11/16/srochno-zaderzhanie-poroshenko-onlajn-translyatsiya/ © ELISE JOURNAL
Армия хорошо помнит: кто её восстановил и финансировал. Армия знает: кто настоящий Гетьман.
Сили будуть потрібні, я думаю в найближчий час
А я то думаю, почему армия проголосовала на выборах наполовину за Зеленского, наполовину за соевого мародера
Let`s speak English rather
Наймерзотніший і наймерзенніший симбіоз на планеті за всю історію цивілізації.
Феноменальний успіх тупорилих політруків…
Гопота.
Гопота найбільший ворог нації.
Темна, кирзова, забичена і нахабна гопота, а не москалі.
Ось з чим Україні змиритися спочатку треба.
Щоб до Тимошенко дорости
Пропустіть пенсіонерку без черги
Але в Україні їх тотальна меншість.
На відміну від цивілізації.
Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги.
Таких 98 відсотків в Україні.
Внаслідок тотального геноциду генофонду.
В епоху найдешевшого на планеті алкоголю плодилися, яко щурі.
Фанати пива і футболу.
Вони й голосують.
А потім проклинають і євреїв, і москалів, і масонів, і Ротшільдів, і гоміків, і сланцевий газ, і прапор не тим боком, а - головно!!! - Тимошенко.
Всі, хто виїхав - зробили мудро...
БрониславСташко
Утре носика всім папіредникам!
Экс-прокурор США рассказала о роли Тимошенко в деле Лазаренко
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко."Госпожа Тимошенко никогда не была предметом расследования... Именно Лазаренко контролировал банковские счета". http://news.liga.net/news/politics/11351847-eks_prokuror_ssha_rasskazala_o_roli_timoshenko_v_dele_lazarenko.htm
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але лише у рамках реалізації її програми "Нового курсу".
почую кожного
покращення вже сьогодні
і неважливо хто за цим стояв.
головне, що країна не рухається в цих напрямках.
Таких как скороход-поляков-яременка-дубинский в его "команде" пруд-пруди....и это только начало.