EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  7618  186
Все про:Зеленський (3583) Тимошенко (3214)

 Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але лише в межах реалізації її програми "Нового курсу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила сама Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова"

Вона зазначила: "Ми передали йому "Новий курс України" (програма "Батьківщини". - Ред.) і сказали, що ми готові, це я під час зустрічі з президентом йому особисто сказала, що ми готові запропонувати кадри туди, де треба виконувати цей "Новий курс" і куди можна привести не фейкові інвестиції, а реальні".

На запитання щодо конкретного переліку підприємств, Тимошенко відповіла, що "пропозиція стосувалась в цілому дати кадри туди, де потрібно".

Лідерка "Батьківщини" підтвердила слова журналіста Сергія Лещенка, що вона пропонувала людину до Державної продовольчо-зернової корпорації. За її словами, це було потрібно для того, "щоб витягти підприємство із корупційної схеми".

"Але сьогодні, після того як ми побачили, куди рухається ця так звана стратегія, ми заявили, що переходимо в опозицію і не претендуємо на жодні кадрові призначення", - наголосила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160413
 
   
 Топ коментарі
 
Ленин хотел, чтобы "каждая кухарка
могла управлять государством".
Но даже ему, "кремлёвскому мечтателю"
никогда не мечталось,
чтобы это мог делать каждый клоун.
(C)
@Anakoyher
🤔
 показати весь коментар
 
В третє просрали шанс для України,абинеЮля.
 показати весь коментар
 
"Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством."(с) Ленин. так зе-клоун ничем и не управляет, для этого есть богдан, портнов, ермак и пр. он просто эмблема - попугайчик на капоте лимузина.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А я бы взял тимошенковцев в команду. Ей вон дали взаймы $ 26,5 миллиардов ! Всё проедено, правда. Но ведь Зеленскому МВФ вообще пока ни копейки не дал !
 показати весь коментар
 
 
Брехня. Всі взяті Юлею кредити давно погашені. І ніхто їх не проїдав, а все вкладалось у виробництво.
 показати весь коментар
 
 
Ще раз повторюю. Всі кредити, що взяв уряд Тімошенко, були повернуті до 2012го року. Це були короткострокові кредити, щоб економіка запрацювала, для обігу грошей. Не було б цих грошей - селяни б навіть не висіялись. По врожаю борги були повернуті. І жодної копійчинки вкрадено не було. В той час, коли всі кредити, що взяв уряд Януковіча, були вкрадені.
 показати весь коментар
 
 
A никто и не утверждает что деньги были украдены. Просто госдолг возрос на чудовищную сумму. И отдавать его будут твои правнуки.
 показати весь коментар
 
 
Якщо Юля взяла кредит і нічого не вкрала, то хто тоді вкрав? Де ці гроші? І чому Янек у стабільному 2007му взяв кредитів на 45% від ВВП і все вкрав? А Юля в кризовий 2008й взяла кредит на 25% від ВВП і вклала в економіку? Бо її уряд підтримав держзамовленнями космічну, авіо, суднобудівну, автобудівну та інші наукоємні галузі виробництва. А у теж кризовий 2009й кредит взагалі майже не бравсь. Все це за три своїх роки Янек вдало просрав.
 показати весь коментар
 
 
Я тебе объясню, так и быть.
Украина является частью мировой экономической системы. То есть ведёт активную мировую торговлю. Когда приходит момент транзакции, то пересчёт курса гривны в доллар и обратно можно вести одним из двух вариантов:
- по рыночной стоимости гривны (около 25-30 грн. за доллар);
- или брать откуда-то чужие деньги, и за их счёт искусственно подпирать курс гривны. Вот на это подпирание займы и ушли.
Так что, никто деньги эти не крал. Просто за их счёт был задран втрое курс гривны. А когда чужие деньги закончились, гривна стала стоить столько сколько ей реальная цена.
 показати весь коментар
 
 
Не треба мені це пояснювати! Якщо гроші зайшли на казначейський рахунок, то вони не у вигляді папірців, а у вигляді збільшеного електронного рахунку. Зокрема під забов'язання тримати курс гривні. Бо гіперінфляція - перша хвороба, коли економіка валиться і втікає інвестор. Завдання уряду - економіка під час кризи мала запрацювати і Юлін уряд з цим завданням впоравсь. Гривня впала не втричі за місяць, як за Гонтаревої, а лише на 40%. І це попри те, що тоді миздобульний Стельмах всіма силами гривню валив. А працююча економіка вже гарантія того, що кредити можуть і будуть повернуті. В Японії, наприклад, зовнішній борг дорівнює 200% ВВП і японці не паряться, бо в них економіка працює. І, була б Юля стала презом у 2010му, то ніхто б про ці борги і не згадав би, бо вони вже давно були б повернуті.
 показати весь коментар
 
 
Ваню,ну ти ж наче адекватна людина,а таку каку кнопаєш....
 показати весь коментар
 
 
а.580

Справа Манафорта підкидає все нові й нові сенсаційні
Відомо, що Янукович, який посадив Тимошенко за грати за надуманими
звинуваченнями з політичних мотивів, відверто діяв в інтересах Росії та задля збереження власної влади.
Манафорт, як доводять матеріали кримінальної справи проти нього, теж відстоював інтереси Кремля.
Все це вказує на те, що насправді йшлося про спільні
дії тодішньої влади і російського керівництва, які вважали Тимошенко небезпечною для режиму Януковича та для інтересів РФ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/blumberg-prorosijskij-polittehnolog-manafort-organizovuvav-diskreditatsiyu-timoshenko-za-miljoni-dolariv.htm
Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7632
 показати весь коментар
 
Это не тот дубинский, что Боинг сбивал?

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО умирающего генерала СК
Сергея Дубинского обвиняют в получении взятки.
Дубинский больше всего известен по делу против совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Дело впоследствии было закрыто. До СК высокопоставленный следователь был адвокатом у главного фигуранта дела о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Теперь сам вынужден пользоваться услугами защитника.
Его вместе с сообщником обвиняют в получении 5 миллионов рублей взятки за помощь фигурантам дела о хищениях в банке «Русский кредит». У Дубинского, арестованного год назад, за время нахождения в изоляторе развился некроз тазобедренных суставов, рак 4 стадии и глаукома обоих глаз.
Генерал заявил в Мосгорсуде, что его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, при которых запрещено содержать обвиняемых под стражей, передает РБК. Представитель СК на суде необходимость продления ареста объяснил тем, что Дубинский отказывался первоначально признать вину и не сотрудничает со следствием.
 показати весь коментар
 
Кароче, Юлька узеленських взула і забула. Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8475
 показати весь коментар
 
 
У ЮЛІ вже немає зубожіння і нарід вже не голодує та вся предвиборна "риторика" Юлі кудись хутко зникла після виборів. Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7952
 показати весь коментар
 
 
Якщо ти дивився вчорашню Слабоду, то повинен зрозуміти про що я. Тикала носом в лайно узеленського, сказавши що хотіла допомогти дилетантам, але вони сказали шо самі с усамі і тепер мають шо мають.
 показати весь коментар
 
 
А Аваков и Портнов типо не из твоей команды.
 показати весь коментар
 
 
и! Баба срЮля демонструє свій альцмегер.... Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8706
 показати весь коментар
 
 
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Источник: Государственное бюро расследований
Дословно: «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.
В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины».
Детали: Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом.




Следователи требуют арест для Порошенко учитывая тот факт, что подозреваемый 17 раз не явился на допрос. Он уклоняется от следственных действий и есть вероятность, что подозреваемый может сбежать от правосудия.
С вероятностью в 99% рада проголосует представление.
В ближайшие дни экс-президент Украины скорее всего будет помещен в клетку Лукаяновского СИЗО, где уже отбывает свои дни подозреваемый Пашинский.
Напомним, Петр Порошенко подозревается в 14 эпизодах страшных преступлений против Украины и украинского народа.
За серию зверских преступлений Петру Порошенко грозит пожизненное заключение. Он может войти в историю Украины, как самый кровавый преступник 21 века.
Обязательно поделитесь со своими друзьями этой прекрасной новостью! Пускай вся страна знает, что за любое преступление рано или поздно последует наказание.

Источник: https://elise.com.ua/2019/11/18/arest-poroshenko-poslednie-novosti/ © ELISE JOURNAL
 показати весь коментар
 
 
Эк вас колбасит.
А вы помните что современные ВСУ были созданы именно Петром Алексеевичем ?
И не забывайте: предыдущая Рада была распущена вопреки Конституции.
Так что решениями нынешней все кто захотят могут подтереться.
 показати весь коментар
 
 
Та ти шо,шлюха соєва,та невжє????Ай я яй! Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7937 Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2058

Подозреваемый в тяжких уголовных преступлениях гражданин Петр Порошенко (год рождения 26 сентября 1965 г., возраст 54 года,г. Болград, рост: 1,84 м, группировка Европейская солидарность) 17 раз не явился на допрос к следователю Государственного Бюро Расследований и 1 раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Источники EJ в ГБР сообщили нам, что на следующей неделе будет задержание подозреваемого гражданина Порошенко и его принудительная доставка к следователю на допрос.
Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6462 Читайте также: Экстренно! Задержан брат жены Порошенко. Что происходит?
Также решается вопрос об избрании гражданину Порошенко меры пресечения содержание под стражей за злостное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.




«Гражданин Порошенко обязан подчинится любому законному требованию следователя, как и любой другой гражданин Украины. Он 17 раз проигнорировал допросы и в открытой форме послал следователя на#уй заявив, что пускай звонят Хилари Клинтон и решают с ней вопросы. Гражданин Порошенко будет принудительно доставлен к следователю на следующей неделе в независимости от пожеланий Хилари Клинтон. Решается вопрос о мере пресечения для гр. Порошенко», - заявили нашему изданию в ГБР.

Источник: https://elise.com.ua/2019/11/16/srochno-zaderzhanie-poroshenko-onlajn-translyatsiya/ © ELISE JOURNAL
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, я это уже видел. Но, дело в том что нынешний режим сам по себе незаконен: Зеленский был зарегистрирован кандидатом вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины", поскольку он не владел на момент регистрации державной мовой.
 показати весь коментар
 
 
Це ти на отому сайті як Єгор Ковалєнко пишеш?
 показати весь коментар
 
 
Это те которые без боя сдаются в Керченском проливе? Или те из 51 и 72 бригады которых судили за сдачу, но после боя с террористами, и переход границы государства которое даже не было агрессором? И не забывайте что не только этот президент игнорировал законы Украины, но и предыдущий.
 показати весь коментар
 
Это те которые остановили "русский мир" в Дебальцево, не имея ни ядерного оружия, ни даже достаточного количества танков и артиллерии.
 показати весь коментар
 
 
Они его так и не имеют, именно в этом и заслуга Порошенко. И да это они остановили, а не он.
 показати весь коментар
 
Порошенко восстановил армию с полного нуля, до нескольких сотен тысяч солдат и офицеров; и вооружил их.
 показати весь коментар
 
 
Ну ну, солдат родил, эту фантастическую версию как то можно принять, тк они есть. А "ядерного оружия, ни даже достаточного количества танков и артиллерии" это где?
 показати весь коментар
 
Это не версия, лапоть лахтинский. Это объективная история.
 показати весь коментар
 
 
Всё ольгинский, методичку отстучал и пошёл понос из хамства и никаких аргументов больше не будет? Почитали бы лучше что обязан делать президент Украины по украинским законам, а не строчили бы о волшебниках при должностях уже который год.
 показати весь коментар
 
Лапоть, на меня твоя демагогия не действует.
Армия хорошо помнит: кто её восстановил и финансировал. Армия знает: кто настоящий Гетьман.
 показати весь коментар
 
 
Ну слава богу хоть в методичку вернулись. Те нарушение законов президентами вас уже не интересует и с вооружением разобрались, осталось только преклонение перед хозяином. Но вот про солдат всё таки интересно, вы настаиваете что Порошенко их нарожал, или в методичке есть другие версии откуда они появились?
 показати весь коментар
 
Не трать сили на цих тролів, просто в спам.
Сили будуть потрібні, я думаю в найближчий час
 показати весь коментар
 
 
"Армия знает: кто настоящий Гетьман"

А я то думаю, почему армия проголосовала на выборах наполовину за Зеленского, наполовину за соевого мародера
 показати весь коментар
 
Святой Петр Алексеевич создал не только ВСУ, а вообще все, что есть в Украине, причем уложился не в 6 дней, как Господь, а в 5!
 показати весь коментар
 
Пока все це тільки бла-бла і не більше
 показати весь коментар
 
 
Ваню,як тіко не бла бла,то срЮля галопом в качанівку побіжить,навіть без інвалідної коляски! Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3082
 показати весь коментар
 
 
Але для цього треба щоб Вона почула звідти голос небесний, Яйценючий Юля.., Юля.., Юля... Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1484
 показати весь коментар
 
 
Де пан українську вивчав? На Брайтон Біч? Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7262
Let`s speak English rather
 показати весь коментар
 
Патологічна і ніяк необгрунтована класова ненависть до Тимошенко завжди зворушливо-щиро об'єднувала недоїдених в Голодомори недоїдків із деградованими недолюдками-окупантами - власними морителями, нащадками гулагівськихвертухаїв, інцестнароджених від запойних батьків дегенератів, байстрюків-бастардів монгольських...
Наймерзотніший і наймерзенніший симбіоз на планеті за всю історію цивілізації.
Феноменальний успіх тупорилих політруків…
Гопота.
Гопота найбільший ворог нації.
Темна, кирзова, забичена і нахабна гопота, а не москалі.
Ось з чим Україні змиритися спочатку треба.
Щоб до Тимошенко дорости
 показати весь коментар
 
 
Кращі роки в Україні були саме за часів Тимошенко.. Шкода, що вона не стала президентом
 показати весь коментар
 
 
Якби стала президентом, то "портнов", напевне, був би прем'єром
 показати весь коментар
 
 
Та таких "лозИнських", не в плані скоєння злочину, звісно, у Юлі було тисячі. Він просто облаштовував би під себе сусідній район.
 показати весь коментар
 
Але, як тоді-ж і сказала пророче сама Вона, "Всьо пропало".. Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9794
 показати весь коментар
 
ага, поэтому Юля обиделась. Зря потратила деньги на выборв, а отдать теперь нечем.
 показати весь коментар
 
 
"кадры из своей команды"________________юля! ляшко, турчинов, пашинский(тот самый), королевская(та самая рыговская подстилка), портнов(да, да, тот самый), ирка луценко(да, да, да - жена юрика луценки и по совместительству "баба яга третьего тысячилетия"), лебедев(министр обороны при вите-овоще и по совместительству сепар с российским гражданством) - ЭТО ВСЕ ТВОИ БЫВШИЕ 'КАДРЫ"!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Знакове слово - "колишні". Які в політиці не всі починали з Юлею. Але всі Юлю примудрились зрадити.
 показати весь коментар
 
Зраджують тому, що вона набирає відверту наволочь
 показати весь коментар
 
Баба Юла згнову рветься до влади Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7317
Пропустіть пенсіонерку без черги Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 552
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ее только гранитная плита остановит .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Жаль, что эту бабушку выпустили из тюрьмы. Но как сталось, так сталось... Йуля, на пенсию, бегом марш!!!
 показати весь коментар
 
 
Ні. Добре. Вона мала унікальний шанс після Майдану залишитися на піку своєї популярности й вийти з активного політичного життя. Зараз очолювала б якийсь благодійний фонд і вважалася б майже незаперечним авторитетом. Але люди часом не розуміють, що історія надає їм такий шанс лише раз.
 показати весь коментар
 
Тимошенко пропонують нелічні тверезі в Україні і вся решта цивілізація.
Але в Україні їх тотальна меншість.
На відміну від цивілізації.
Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги.
Таких 98 відсотків в Україні.
Внаслідок тотального геноциду генофонду.
В епоху найдешевшого на планеті алкоголю плодилися, яко щурі.
Фанати пива і футболу.
Вони й голосують.
А потім проклинають і євреїв, і москалів, і масонів, і Ротшільдів, і гоміків, і сланцевий газ, і прапор не тим боком, а - головно!!! - Тимошенко.
Всі, хто виїхав - зробили мудро...
БрониславСташко
 показати весь коментар
 
Юлефобів набагато меньше. Їх десь меньше 30 %. Юліних прихильників більше 33%(вибори тергромад). Реально Юля виграла три останні президентські компанії, перемогу було вкрадено. Ось, які реальні і сфальшовані результати першого туру:
Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8828
 показати весь коментар
 
Що, пан Віктор не знав, що результати першого туру були сфальшовані? В штабі Тімошенко було зафіксовано фальсіфікацій на декілька мільонів голосів. В Донецькій обл(вже за традицією) голосували за Пєцю на декількох дільницях цілі неіснуючі квартали, в урнах знаходили цілі пачки зайвих бюлютенів з кількістю проголосувавших на 200% за Пєцю. Насправді Пєця мав бути не другим, а десь шостим, десь біля Ляшка.
 показати весь коментар
 
Эко как колбасит от пенсионерки.На понос исходят по старой памяти..Порошенко в золотую клетку в Харьковской БСМП с видеокамерами на толчке не пойдёт..
 показати весь коментар
 
 
Ще зубожілої Жульки з її "новим курсом" біля корита не вистачало. А де ж тоді "слуги урода" харчуватися будуть? 😕
 показати весь коментар
 
 
Юлька буде наступним премьєром!!
Утре носика всім папіредникам!
 показати весь коментар
 
 
Повторюю 101-й раз: на прем"єра вона вже не погодиться.
 показати весь коментар
 
Ещё одна "ци рукы ничого не бралы" нарисовалась
 показати весь коментар
 
 
І що ж Юля вкрала? Якщо пан не балабол
 показати весь коментар
 
нищебродка ничего не крала...но когда приедет пан лазоренко-то вам слепым и глухим покажут что мадам капительман украла!!
 показати весь коментар
 
 
Не чипай американського громадянина Лазаренка. Ти кажи, що вкрала Юля? Або ти теж - балабол.
 показати весь коментар
 
 
газу накрало это существо нищебродное...подними архивы за 2000 года...подними контракт с моцкалями за 2009 год..или ты тупой или дебил-если такого не знал!!!
 показати весь коментар
 
 
Тільки дебіл(такий, як Ігор Вода) не знає сьогодні, що Кобалєв хоче навіть дупу свою закласти, аби продовжити такий "поганий" Юлін контракт. Це раз. А по 2000му хочу спитати у пана "розумного" - яка була тоді ціна газу для населення? Підкажу - в п'ятдесят разів меньша, ніж зараз. То що там і хто крав? Тим більш, що лише завдяки Юлі Україна тоді отримувла газ з Туркменії взагалі не за гроші, а по бартеру, майже дарма.
 показати весь коментар
 
вода.капительман? - О вже і фсб підключилось!!!

Экс-прокурор США рассказала о роли Тимошенко в деле Лазаренко
На уточняющий вопрос, в каком статусе Юлия Тимошенко проходила в деле Павла Лазаренко, экс-прокурор ответила: только как потерпевшая. "Я рассматривала Тимошенко как потерпевшую господина Лазаренко в том же понимании, как и Кириченко."Госпожа Тимошенко никогда не была предметом расследования... Именно Лазаренко контролировал банковские счета". http://news.liga.net/news/politics/11351847-eks_prokuror_ssha_rasskazala_o_roli_timoshenko_v_dele_lazarenko.htm
 показати весь коментар
 
І який результат? Недовиконання річного бюджету на декілька десятків відсотків. Що команда Зе намагається покрити тотальною приватизацією і продажою землі іноземцям. Але це не економічний крок, а дії ліквідаційної комісії України, як такої
 показати весь коментар
 
 
Не бачу нічого поганого в діях державного діяча Ю.Тимошенко.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але лише у рамках реалізації її програми "Нового курсу".Ми пропонували Зеленському призначати на посади людей з нашої команди, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9953
 показати весь коментар
 
 
10 кроків назустріч людям
почую кожного
покращення вже сьогодні
і неважливо хто за цим стояв.
головне, що країна не рухається в цих напрямках.
 показати весь коментар
 
вовику еще икнется этот отказ от Юлиной помощи.
Таких как скороход-поляков-яременка-дубинский в его "команде" пруд-пруди....и это только начало.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору