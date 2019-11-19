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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Газпром (482) Нафтогаз (636) транзит газу (97) Вітренко Юрій (68)

 Відмова від претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражах є економічно недоцільною, - Вітренко

Запропонований ПАТ "Газпром" (РФ) варіант відмови НАК "Нафтогаз України" від уже виграних $3 млрд у Стокгольмському арбітражі в обмін на "знижку" під час закупівлі газу економічно недоцільний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.

"Якщо порахувати, то ця "знижка" (в ціні на газ. - Ред.), про яку каже Путін, навіть якщо просто економічно рахувати, окупиться за 28 років, якщо порівнювати лише з $3 млрд, які "Газпром" нам уже винен. Не кажучи вже про нові позови", - сказав він.

"Тобто лише з економічного погляду немає жодного сенсу чекати 28 років для того, щоб отримати те, що ми отримаємо наступного року", - додав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отримав пропозицію "Газпрому" щодо угоди про транзит, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160412
 
   
 Топ коментарі
 
Если в квартире завелся Сивохо,
Значит пять лет вы вели себя плохо -
Срали, бухали, смотрели "квартал",
Кто-то гондоны в сортире сливал.

Нужно лишь просто замки заменить,
Пропылесосить, парашу помыть.
Сразу Сивохо из дома уйдёт,
Где чистота - там гавно не живёт.
(С)
@Prostibozenka
😄
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Если Украина откажется от признанного за Украиной Стокгольмским Арбитражем то это будут колоссальные репутационные потери. Россия хочет представит Украину как Failed State
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...еще один притомный урядник, хоть и дорогой очень...уже 3 насчитал, 2 нефтегаз, 1 энергетик... Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко - Цензор.НЕТ 9657...
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...белочка отпустила сердешный?...не пей боярку, козлом реальным станешь...
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сколько же эта падаль еще убьет людей за свои газовые или нефтяные интересы? шо интересно, оно не одно такое--там пол страны такого, если не больше.
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поки не почнем самі вичищати свої "кацапо-авгієві стайні" серед свого оточення Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко - Цензор.НЕТ 1590 За нас це робити ніхто не буде.
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Начались торги?
Отрицания оценки сделки уже нет.
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Если Украина откажется от признанного за Украиной Стокгольмским Арбитражем то это будут колоссальные репутационные потери. Россия хочет представит Украину как Failed State
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Фу! Опять газы.ДЖайте ж подышать народу чистым родным продуктом!
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Відколи якісь економічні чи математичні розрахунки зупиняли Моніку Нелох Сцикліски
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Если в квартире завелся Сивохо,
Значит пять лет вы вели себя плохо -
Срали, бухали, смотрели "квартал",
Кто-то гондоны в сортире сливал.

Нужно лишь просто замки заменить,
Пропылесосить, парашу помыть.
Сразу Сивохо из дома уйдёт,
Где чистота - там гавно не живёт.
(С)
@Prostibozenka
😄
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Молодец Юра! Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко - Цензор.НЕТ 969
Отомсти Козломордору за ватную маму! Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко - Цензор.НЕТ 9263
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если оказаться от уже выигранного в суде, то надо будет вернуть и мамины премии из США.
так шо надеемся что этого не произойдет.
хотя большее бабло у барыг, всегда перебивает меньшее. путингаз перекупил даже фрау с шредером и макрона с американским клоуном. правда там применялись еще и шантаж спецслужб в том числе и спецнаташки.......
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а шмаркля й так всі його забаганки виконує, звільнить Вітренка, призначить лисого з квартала, той ще без роботи і все буде так як х..ло хоче.
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А коли Україна купила Газпром, то ж він пропонує продовження транзиту.
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Україна чому не вимагає 30% в частці газпрому? Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко - Цензор.НЕТ 3849
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они специально провоцируют остановку транзита без контракта, чтобы дожать Европу по СП
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kurwa, а якби була економічно доцільною, то погодилися б? Тобто: міжнародні арбітражні суди доводять право України, а хохлобидло відмовляється від рішень на свою користь, бо кацапи!!! запропонували їм ліпші умови. Дивіться щоб не вдавилися кацапськими грошима, виродки.
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Segodnia vasi energetiki ministry i drugyje jedut smotret v Kalipedu gde jest nas terminal po zyzenomu gazu.Mozet xotiat takoj strojit u vas?
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tolko oktiabre i naciale etogo mesiaca u nas priniali 7 karablej s zyzenom gazom.4 ********* po 140000 kub metrov s Norvegiji i 3 malenkije po 10000 eto navatek .Eto rekord s togo vremeni kogda pustili terminal.Vsego uze 5 kompaniji zakupajet s nas gaz.3 nasi i 2 Estonskije.Daloj darogoj gazproma gaz s ixnim gazom
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Новатек? Вы строили терминал чтобы покупать сжиженный газ у русских?
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Navatek tolko 30000 privezli eto tolko 7% vsio drugoje 93% Norvegija i ix gaz.Navatek otkrestilis ot putina tam vet akcionery jest i francuzki Total i kitajskaja kompanija
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Это сейчас. А вдруг потом захотите больше, если они предложат дешевле? Им же до вас рукой подать, в отличие от США. Сам факт деловых отношений настораживает.
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Ja vet pisal sto Norvegija glavny postavcyk,a vy mne pro ameriku pisyte.Norvegija rukoj podat da i s nimi jest dolgosrocny kontrakt.S ameriki toze budet ,kupili i iz nix 3 ********.Eto meloc kupili estoncy s navateka eto privatnaja kompanija
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BYl odin direktor on govoril sto nevazno otkuda gaz i on nemozet kontrolirovat i nesobirajet eto delat,posle etogo interviu podal v otstavku po svojemu zelaniju.Gosudarsvenije mozno kontrolirovat,privatnije trudnej no i te vydyte pokupajet s norvegiji
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Nas prezident skazal sto nepokupali by s rosiji gaz.Gosudarstvenaja kompanija ona dolzna ego slusat,jesli konecno direktora xotiat rabotat tam za 15000 evro zarplatoj jesli neposlusajet budet uvoleni,tocnej u nas sami podajut v otstavku
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Згідно з класикою української ментальності:"Чужого нам не треба, а наше нам віддайте"(с)
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