 Відмова від претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражах є економічно недоцільною, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.
"Якщо порахувати, то ця "знижка" (в ціні на газ. - Ред.), про яку каже Путін, навіть якщо просто економічно рахувати, окупиться за 28 років, якщо порівнювати лише з $3 млрд, які "Газпром" нам уже винен. Не кажучи вже про нові позови", - сказав він.
"Тобто лише з економічного погляду немає жодного сенсу чекати 28 років для того, щоб отримати те, що ми отримаємо наступного року", - додав Вітренко.
Отрицания оценки сделки уже нет.
☹️
Значит пять лет вы вели себя плохо -
Срали, бухали, смотрели "квартал",
Кто-то гондоны в сортире сливал.
Нужно лишь просто замки заменить,
Пропылесосить, парашу помыть.
Сразу Сивохо из дома уйдёт,
Где чистота - там гавно не живёт.
(С)
@Prostibozenka
😄
Отомсти Козломордору за ватную маму!
так шо надеемся что этого не произойдет.
хотя большее бабло у барыг, всегда перебивает меньшее. путингаз перекупил даже фрау с шредером и макрона с американским клоуном. правда там применялись еще и шантаж спецслужб в том числе и спецнаташки.......