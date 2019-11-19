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 Донецькі терористи не допускали спостерігачів ОБСЄ на свої блокпости, - звіт місії

Доступ спостерігачів СММ ОБСЄ залишався обмеженим на вихідних, зокрема на блокпостах російських збройних формувань поблизу окупованих Заїченка та Новоазовська.

Про це йдеться в опублікованому на сайті ОБСЄ звіті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"16 та 17 листопада на блокпості північніше н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) озброєні члени збройних формувань вкотре відмовили патрулям Місії у проїзді на південь до н.п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька) та на захід до н.п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька), посилаючись на "небезпечні умови" і на те, що "тривають роботи з розмінування", - йдеться у звіті.

Крім того, 16 та 17 листопада на блокпості північніше н.п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 102 км на південь від Донецька) члени російських збройних формувань відмовляли патрулям Місії у проїзді, посилаючись на те, що "тривають навчання", додали в Місії.

Також 17 листопада на блокпості, розташованому на північний схід від н.п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), двоє озброєних бойовиків "дозволили патрулю Місії проїхати тільки після проведення огляду багажників автомобілів СММ".

Також читайте: ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160411
 
 
 Топ коментарі
 
Какие санкции ?Забудь те Позорная порноклоуниха Моника сдаёт Украину на растерзание рашистам
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вы кто такие что бы вас пускали на дынырийские посты???? ну-ка в стойло европутинская наблюдательная миссия, приказ из кремля еще не пришел. Иш, вольничают. Супостаты незрячие.
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пусть скажут спасибо что на подвал не попали
и вообще, чего они туда ходят? всё что надо писать в отчёте им передают по электронке из кремля
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В ордло будет рынок земли? Что там Богдан говорит? Или кто там сейчас премьер у нас.
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Трудно наверное сказать, где и в каких инстанциях эти отчеты миссии ОБСЕ после войны можно будет использовать. Имеют ли юридическую силу наблюдения наблюдателей ОБСЕ.
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Раша получит за этот демарш новые санкции, я надеюсь?
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Какие санкции ?Забудь те Позорная порноклоуниха Моника сдаёт Украину на растерзание рашистам
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пусть скажут спасибо что на подвал не попали
и вообще, чего они туда ходят? всё что надо писать в отчёте им передают по электронке из кремля
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...вот там и готовится плацдарм для броска за наземный коридор и днепровскую воду крыму...начало:-зима-весна 20 года...могу поспорить хоть на что... Донецкие террористы не допускали наблюдателей ОБСЕ на свои блокпосты, - отчет миссии - Цензор.НЕТ 3313...
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Бросок танковых армад через мост в Станице луганской отменятся ?
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...на карту посмотри...где там ст.Луганская, и когда кто о ней писал?...я -точно нет...
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Та да, стопудово, марш бросок на Киев, шоб сразу пообсырались, всеобщая мобилизация, всех подряд "в ружьё", им то терять есть что, а нам провинциалам пох, и в землянках выживем, в случае полной ЖП.
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вы кто такие что бы вас пускали на дынырийские посты???? ну-ка в стойло европутинская наблюдательная миссия, приказ из кремля еще не пришел. Иш, вольничают. Супостаты незрячие.
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Пусть туда Ермак с Сивохой съездят, и наведут порядок...
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Перемістити Офіс Президента всередину межі розмежування , зокрема Золоте, разом з ****** Мендель. В неї добре виходить Зе захищати. Може допоможе
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ой ой а хто ж буде номера автоматів переписувати!
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Зате Україна надала ворогу доступ навіть до найсекретніших документів Генштабу, за допомогою портновських суддів...
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