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Все про:Кривий Ріг (276) Нацполіція (8524) Юрій Корявченков (10)

 Відкривши справу щодо бійки Геруса і Ляшка за матеріалами ЗМІ, поліція зобов'язана відреагувати на ситуацію з Корявченковим і главою поліції Кривого Рогу, - правозахисниця Маляр

Почавши кримінальне провадження за бійку між Ляшком і Герусом, використавши інформацію від журналістів, правоохоронці мусять так само почати кримінальне провадження за фактами тиску нардепа Юрія Корявченкова на начальника поліції Кривого Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці юристка і правозахисниця Ганна Маляр.

Вона зазначила: "Прокуратура, взявши інформацію зі ЗМІ, відкрила провадження проти Ляшка за побиття державного діяча Геруса (так - за законом Герус державний діяч).

Тож, для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань у коментарях під цим постом розміщаю численні повідомлення зі ЗМІ про скандальний аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос "Юзіка" зі "слуги народу", та ще кілька людей з голосами, схожими на голоси народних депутатів від СН, вирішували питання з начальником поліції Кривого Рогу.

В розмові голоси, схожі на голоси народних депутатів від СН, декілька разів наголошують, що "їхній дах тримає" особисто президент України і тому представники поліції мають тримати прямий зв’язок тільки з ними. Ще ці голоси говорять про те, як встановити владу в місті та багато іншого, що за ознаками дуже схоже на злочин.

В ситуації, яка склалась, правоохоронні органи мають перевірити інформацію зі ЗМІ. Не шляхом поліграфу у прямому ефірі, а у процесуальному порядку. Адже там є голоси не тільки схожі на голоси нардепів, але й на тих, хто не користується депутатською недоторканністю і щодо яких можна сміливо відкривати провадження.
І якщо виявиться, що це правда, то, сподіваюсь, ВР дасть дозвіл на притягнення до відповідальності.

p.s. ще трохи скандалів у турборежимі і всі, хто в Україні заробляє на гуморі, збанкрутують... бо вони на тлі депутатських скандалів несмішні".

На аудіозаписі чоловік представився нардепом Юрієм Корявченковим (актор "Юзик" із "Кварталу 95". - Ред.).

Розшифровка розмови (подаємо російською мовою):

Юрий Корявченков: Я, Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге, и мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич – Юра Кисель, он списочник. Я – по 33-му округу, это два района Центрально-Городской и Металлургический. Владимир Захарченко.

Владимир Захарченко: Когда у меня спрашивают, я говорю, мы однофамильцы… (шум, неразборчиво)

Юрий Корявченков: Мажоритарщик тоже по 31-му округу. Это северные районы Терновской и Покровский. Слава Медяник – это Днепропетровск. 26-й округ…

Вячеслав Медяник: Седьмой.

Юрий Корявченков: Я всё запоминаю. 27-й округ. Ну он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, Владимира (Владимир Огурченко – ред.) и вас (Сергей Лукашов). Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже и Владлен Неклюдов как основной известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки. Я продолжить хочу чуть-чуть. Мы все просто прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Юрий Григорьевич Вилкул и иже с ними. Последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который БПП, который к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему спускалось здесь всё с рук.

– Не только здесь. В области.

– Как быть с ними? Что… Какая политика экономического характера – это ему больше… Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

– Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юрий Корявченков: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. Пускай тебе предъяву кинет прокуратура, ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим... Мы можем присутствовать...

– Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе Президента, у нас у всех тут. Если какие-то не дай бог... у всех руки будут отрубаны по шею, не дай Бог. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

– А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

– Ты не должен ничего бояться.

– Вот это, что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, ещё раз говорю, стоит Президент.

– Ещё там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

Юрий Корявченков: ДБР та же история. ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры… с Трубой (Роман Труба – ред.) будет Владлен (Владлен Неклюдов), я здесь.

– Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить ЕРДР по ним и будет расследовать.

Юрий Корявченков: Щекотливые вопросы по поводу металлолома... мы с вами советуемся.

Нагадаємо, запис оприлюднив колишній нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков у своєму телеграм-каналі. Раніше пана Полякова виключили з партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160410
 
   
 Топ коментарі
 
Зєлєгнійна пухлина розповсюджується з неймовірною швидкістю по України, Виродки-рєшали, що за кожні прорахунки ганьбили з піною на губах попєрєдніков, чинять в РАЗИ більші злочини, швидко пристосувавшись під дах зєлєбєні!!! Вже й цей жиртрєст кварталівський качає свої права!!! І чим все це закінчиться, ця блискавична руйнація України???
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Боже, какие идиоты... Дебилы, кого вы выбрали нам в Парламент?! Кивы, Юзики, Коли Оболонские, - это парад тупости и невежества. Даже рыги были умнее этой зелени
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Жирний зеЮзьо зловив зірку... Нічого, і це дєрьомо прийде час в казимати відправити...
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Юзик хоче в СІЗО, де можлимо помре з голоду, якщо його не підгодовувати. Може хоть таким чином похудає.

Юзик хочет в СИЗО
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Юзик хочет в СИЗО
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита

Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда


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у тебя опечатка в последнем слове,вместо страной нужно читать-ГОЛОВОЙ
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Будет дальнейшее скоростное падение рейтинга зелекодлы. Люди начинают понимать ситуацию.
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Люди и раньше понимали ситуацию,до выборов- зебилы до сих пор нет
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и никакая падла из них в отставку не подаст.
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это жирное лайно , начало командовать Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 5860
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В разговоре голоса похожи на голоса народных депутатов от "СН" Источник: https://censor.net.ua/n3160410

Цирк. Дальше можете не продолжать.
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Жирний зеЮзьо зловив зірку... Нічого, і це дєрьомо прийде час в казимати відправити...
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Гора вонючего мяса никогда не заменяет наличия совести, морали, добра, человеческого достоинства, уважения к другим. Впрочем, об этих у команды зеленой шмаркли ничего не слышали - один генетический код с расеюшкой.
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вся проблема, що на ключових посадах в них пацакствующі.
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Зєлєгнійна пухлина розповсюджується з неймовірною швидкістю по України, Виродки-рєшали, що за кожні прорахунки ганьбили з піною на губах попєрєдніков, чинять в РАЗИ більші злочини, швидко пристосувавшись під дах зєлєбєні!!! Вже й цей жиртрєст кварталівський качає свої права!!! І чим все це закінчиться, ця блискавична руйнація України???
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Иди в прокуроры.Покажи им всем где крабы с криветками зимуют.
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Если он пойдет в прокуроры - ты присядешь на пятнашку. Так шо не провоцируй Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 253
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За шо пардон ему садиться на 15?
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Он же не спрашивал, за что ему идти в прокуроры Відкривши справу щодо бійки Геруса і Ляшка за матеріалами ЗМІ, поліція зобов'язана відреагувати на ситуацію з Корявченковим і главою поліції Кривого Рогу, - правозахисниця Маляр - Цензор.НЕТ 3947
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...неее, не откроют...сейчас шпиена искать всеми конторами будут, кто слил...вот на него откроют, если найдут конечно..
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Напомним, запись обнародовал бывший нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков в своём телеграм-канале. Ранее господина Полякова исключили из партии. Источник: https://censor.net.ua/n3160410
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Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков рассказал, что руководство президентской партии продавало округа в Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году. «Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.
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Между Ляшко который снял себя на видео и выложил в сеть и записью голосов которые якобы похожи, пропасть

Ну несравнимые по качеству улики.
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Хотя я за то чтобы расследовалось все

Только так будет правовое государство
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Расследовать нужно все.
И везде поставить точку.
Анна Маляр - хороший эксперт.
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Я тут погуглила этого «эксперта»
Куча статей у неё на Гордоне
То она против наказания СМИ за манипуляции, то нельзя отменять депутатскую неприкосновенность

Ну и наконец. Как эксперт в первую очередь она обязана требовать проверки подлинности записи. И совершенно без привязки к нападению Ляшко на Геруса
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Поверь, она эксперт в юриспруденции с безупречной репутацией.
В отличие от тебя Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 683
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Спасибо я уже нагуглила и сделала свои выводы
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Я не уверен, что цензор дал правдивую информацию.
Всегда нужно смотреть первоисточник.
А Анна Маляр, когда дает свои комментарии, знает больше того, что говорит.
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Я сразу пошла по ссылке в статье на первоисточник

Так и пишет.

Кстати ФБ у неё тоже эээ несколько предвзятый имхо

А эксперт в первую очередь должен быть не политизирован и не иметь политических предпочтений

Беспристрастный как скала: да, есть нарушение. Нет, нет нарушения

Она то на Интере выступит, то на Зик

И, возвращаясь к теме наказаний СМИ за манипуляции: так везде. Рашу Тудэй в Британии оширафовали на серьёзную сумму именно из-за этого.
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а кто отменил депутатскую неприкосновенность?

И если окажется, что это правда, то, надеюсь, ВР даст разрешение на привлечение к ответственности. Источник: https://censor.net.ua/n3160410 разве не так было всегда!?
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голоса,похожие на голоса...
жесть.
В суд пусть с голосами идут.
Может их там нах.. пошлют.
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..а может как твоего босса - в Гуантанамо посадят Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 9699
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Боже, какие идиоты... Дебилы, кого вы выбрали нам в Парламент?! Кивы, Юзики, Коли Оболонские, - это парад тупости и невежества. Даже рыги были умнее этой зелени
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А Юзики,шо в парламенте?
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Рыги профессиональные бандиты, а это салаги.
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Фильм Идиократия посмотрите. Там кривая IQ показала, насколько народ скатился за какой-то период в будущем. Вот так и с нашим вібором президентов и парламента...
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Зебилы , сегодня вы кушаете французский сыр , а завтра Моника Зеленски продаст вас в русский мир ! Хахаха
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Они изначально были гнилые! Это русский мир криворожского разлива. Лагерно-казарменные "понятия". Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6709
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Вы посмотрите на его рожу. Да этот хряк в тюрьме за роту будет жрать...
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Голод не тетка,такому если пожрать не дать, он вначале сокамерников сожрет, а потом и охрану😊
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Уявляєте, скільки у нас державних дєятєлєй за посадами, які по факту такими не є? Якщо у вас стоїть чашка без дна - вона чашка, але ви з неї п'єте? Ні. Ви її викидаєте. А у вас є державний діяч який і не діє і нічого не вміє, і ви йому зряплату платите. Парадокс. Нє, ну він може й без дна, і не розумний, але ж він хароший чєловєк, мілий собутильнік, друг дєтства, і с нім пріятно поговоріть о том, как вмєстє труси в банє снімалі, і однажди голиє в одной постєлі проснулісь. І к тому же і ви бєз дна, то єсть бєз криши. То єсть, страшно такого бєсполєзного чєловєка тєрять.
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Как лихо закручен сюжет..... Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 7845

"на которой человек с голосом, похожим на голос "Юзика" со "Слуги народа" ( ) и еще несколько человек из голосами ( Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6959 ), похожими на голоса народных депутатов от "СН"

Но расследовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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И каждый первый знает какие голоса у Юзика и других депутатов из СН и может точно сказать что да так и есть
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так запись слил один из однопартийцев Юзика Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 1562
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Анна Маляр дуже поважний юрист та експерт - кримiнолог, чесна та скромна людина. Якщо Юзiк багато на себе взяв, то це для нього як для нардепа дуже погано закiнчиться. Ось побачите.
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невже хтось сподівався, що олігархові смоктунці та шоу-челядь, яку розумний нарід зробив владою, не такі самі як їхні господарі та покровителі ? Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 565
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Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони з реінтеграції та відновленню Донбасу Сергій Сивохо назвав п'ять кроків, які покликані допомогти "ментально повернути" людей на тимчасово окупованих територіях.
Про це він написав на сторінці в Facebook.
Сивохо пропонує:
- повернути людям похилого віку пенсії;
- Компенсувати збитки по зруйнованому і втраченому житлу через збройний конфлікт на Донбасі;
- 140 000 дітей, які народилися на непідконтрольній території (Донбас і Крим), повинні отримати українські документи;
- спростити порядок перетину КПВВ і створити нормальні людські умови на пропускних пунктах;
- змінити інформаційну політику. Позбутися штампів "свої-чужі, сепари-укри".

Де відкрита прокуратурою кримінальна справа стосовно друга і компаньйона Зеленського?
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Боже. Те, кто выбрал это быдло, быдло ещё больше. Посмотрите на них, морды в телевизор не вылазят, таких слуг не прокормить. Один дрочит, другой спит, третий шлюху снять не может, а законы лезет принимать, четвёртый не знает как куклу резиновую надуть,пятый Баканову звонит за чертей узнает. Третья часть парламента-не образованные люди.
Те, кто это избрал это засохшее Зелёное говно с отпечатков лаптя, БЫДЛО.
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А де справа проти Геруса за державну зраду?
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Я не прибічник зелених, які зараз творять багато ідиотизму, але, якщо чесно, - не побачив в цій стенограмі чогось кримінального. Ну хочуть вони позбавити Кривий Ріг від впливу вілкулів та усових, але нема розмови про переподіл грошових потоків... Якби це було, то одразу треба саджати! Може нам не все виклали?
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Пора этого толстожопого Юзика на нары отправить!
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