 Україна має достатні запаси газу і вугілля для проходження зими навіть без російського транзиту, - Оржель

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна цієї зими, навіть без транзиту, не замерзне", - сказав чиновник.
За його словами, традиційно найбільші ризики можуть виникнути в лютому-березні, коли запаси в ПСГ стануть меншими. Водночас проведені оператором ГТС стрес-тести свідчать, що навіть у пікові дні максимального споживання країна зможе задовольнити потреби українських споживачів у газі.
Оржель також повідомив, що уряд розробляє механізми недопущення різкого підвищення цін на газ узимку для споживачів країни.
Нагадуємо, станом на 16 листопада 2019 року Україна має 21 млрд 530,2 млн куб. м у своїх ПСГ, що перевищує показник запасів на 16 листопада 2018 року на 27,1%, на 16 листопада 2017 року - на 29,3%, на 16 серпня 2016 року - на 52,5%.
Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України становлять 2 млн 242,7 тис. тонн, що вище торішніх запасів на 33,6%.
3 год ·
21 ноября 2013 года начался Майдан, который назвали Революцией Достоинства. Прошло 6 лет, и как будто ничего не было. Тот же Портнов рулит судами, превращая правосудие в пародию. Янукович на троне, правда, не такой, раза в 3 поменьше. Но с тем же самоощущением самодержца. Такая же камарилья следователей, расследователей, прокуроров, готовая состряпать что угодно на кого угодно. Те же менты с теми же зашкварами. Так же депутаты голосуют по взмаху дирижера. А вот нынешний разворот в сторону России уже другой - подлее, хуже, опаснее. Нынешний разворот имеет целью уничтожить Украину.
21 ноября 2019 вече на Майдане. Вспомнить о достоинстве. Не допустить капитуляцию.
Свобода важнее. Деньги найдутся
Иначе, какая связь между транзитом и наличием или нет газа?
Мы же всегда можем докупить недостающий в Европе или ваш вариант.
Или не можем?
Медведчук, который зубы себе стёр доказывая, что реверса нет, аплодирует стоя(((.
Да и дороже вин, чем из трубы в 1.6 раз
Ну, тогда в 2014м. Не, в 2015м - точно! Нуу, уж точно в 2016м! Без вариантов, вам пипец в 2017м! Ну всё, кастрюльки, в 2018 рубите смэреки! Приползете на коленях в 2019м!"
2019й. "Ну кууупиииите у нас газ....."
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