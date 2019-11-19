 Україна має достатні запаси газу і вугілля для проходження зими навіть без російського транзиту, - Оржель

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна цієї зими, навіть без транзиту, не замерзне", - сказав чиновник.

За його словами, традиційно найбільші ризики можуть виникнути в лютому-березні, коли запаси в ПСГ стануть меншими. Водночас проведені оператором ГТС стрес-тести свідчать, що навіть у пікові дні максимального споживання країна зможе задовольнити потреби українських споживачів у газі.

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Оржель також повідомив, що уряд розробляє механізми недопущення різкого підвищення цін на газ узимку для споживачів країни.

Нагадуємо, станом на 16 листопада 2019 року Україна має 21 млрд 530,2 млн куб. м у своїх ПСГ, що перевищує показник запасів на 16 листопада 2018 року на 27,1%, на 16 листопада 2017 року - на 29,3%, на 16 серпня 2016 року - на 52,5%.

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України становлять 2 млн 242,7 тис. тонн, що вище торішніх запасів на 33,6%.

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