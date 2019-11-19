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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:газосховище (23) вугілля (255) транзит газу (97) Олексій Оржель (20)

 Україна має достатні запаси газу і вугілля для проходження зими навіть без російського транзиту, - Оржель

Україна накопичила значні запаси газу в підземних сховищах і вугілля на складах теплоелектростанцій, які дозволять пройти зиму навіть у випадку зупинки російського транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна цієї зими, навіть без транзиту, не замерзне", - сказав чиновник.

За його словами, традиційно найбільші ризики можуть виникнути в лютому-березні, коли запаси в ПСГ стануть меншими. Водночас проведені оператором ГТС стрес-тести свідчать, що навіть у пікові дні максимального споживання країна зможе задовольнити потреби українських споживачів у газі.

Читайте: Україна почала відбір газу з підземних сховищ

Оржель також повідомив, що уряд розробляє механізми недопущення різкого підвищення цін на газ узимку для споживачів країни.

Нагадуємо, станом на 16 листопада 2019 року Україна має 21 млрд 530,2 млн куб. м у своїх ПСГ, що перевищує показник запасів на 16 листопада 2018 року на 27,1%, на 16 листопада 2017 року - на 29,3%, на 16 серпня 2016 року - на 52,5%.

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України становлять 2 млн 242,7 тис. тонн, що вище торішніх запасів на 33,6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160409
 
   
 Топ коментарі
 
Светлана Самборска

3 год ·

21 ноября 2013 года начался Майдан, который назвали Революцией Достоинства. Прошло 6 лет, и как будто ничего не было. Тот же Портнов рулит судами, превращая правосудие в пародию. Янукович на троне, правда, не такой, раза в 3 поменьше. Но с тем же самоощущением самодержца. Такая же камарилья следователей, расследователей, прокуроров, готовая состряпать что угодно на кого угодно. Те же менты с теми же зашкварами. Так же депутаты голосуют по взмаху дирижера. А вот нынешний разворот в сторону России уже другой - подлее, хуже, опаснее. Нынешний разворот имеет целью уничтожить Украину.
21 ноября 2019 вече на Майдане. Вспомнить о достоинстве. Не допустить капитуляцию.
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"Всё, хахлы, холодомор-2013! Сдохните в этом году!
Ну, тогда в 2014м. Не, в 2015м - точно! Нуу, уж точно в 2016м! Без вариантов, вам пипец в 2017м! Ну всё, кастрюльки, в 2018 рубите смэреки! Приползете на коленях в 2019м!"
2019й. "Ну кууупиииите у нас газ....."
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Все выглядит гораздо хуже, чем представляется! В таких вопросах лучше держать ухо востро, это уже не альтернатива, все это уже похоже на предупреждение или угрозу. Если так вопрос ставится, то это может означать, что что-то Нафтогаз не договаривает или скрывает и у Газпрома появились какие-то аргументы в пользу прекращения транзита, во всяком случае я не вижу никаких уступок со стороны Газпрема.
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Светлана Самборска

3 год ·

21 ноября 2013 года начался Майдан, который назвали Революцией Достоинства. Прошло 6 лет, и как будто ничего не было. Тот же Портнов рулит судами, превращая правосудие в пародию. Янукович на троне, правда, не такой, раза в 3 поменьше. Но с тем же самоощущением самодержца. Такая же камарилья следователей, расследователей, прокуроров, готовая состряпать что угодно на кого угодно. Те же менты с теми же зашкварами. Так же депутаты голосуют по взмаху дирижера. А вот нынешний разворот в сторону России уже другой - подлее, хуже, опаснее. Нынешний разворот имеет целью уничтожить Украину.
21 ноября 2019 вече на Майдане. Вспомнить о достоинстве. Не допустить капитуляцию.
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Уж кто кто а на януковича больше порошенко был похож чем зеленский.
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основи української економіки - Боже, поможи. То зима тепла, а то й людей все меншає і скарг в тому числі.
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щас Песков скажет что Украина замерзнет без транзита., и пол форума закукарекает
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вы уже 25- й на моей памяти, объявитель достижений доблестных тепловиков и энергетиков. ПАБЕДА, ПЕРЕСТАНЬТЕ КАЛЕЧИТЬ МАШИНЫ ВАШИМИ ТЕПЛОСЕТЯМИ Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения зимы даже без российского транзита, - Оржель - Цензор.НЕТ 2391
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Газ есть и хорошо. Нахрен эти переговоры с оккупантом. Закупим сжиженый у Штатов через польский спг терминал.
Свобода важнее. Деньги найдутся
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а откуда они возьмутся-то? Ну допустим возьмутся. Проблема в том, что США не смогут столько поставить газа Польше через СПГ терминалы
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разумеется не найдутся. Различайте тонкости комментов. Читайте между строк Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения зимы даже без российского транзита, - Оржель - Цензор.НЕТ 3124
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Он сейчас невслух озвучил, что нет никакого реверса.
Иначе, какая связь между транзитом и наличием или нет газа?
Мы же всегда можем докупить недостающий в Европе или ваш вариант.
Или не можем?
Медведчук, который зубы себе стёр доказывая, что реверса нет, аплодирует стоя(((.
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Можно все объяснить чисто технически. Для того, чтобы газ шел по трубам нужны компрессорные станции, это аксиома. Теперь представим что по действующему трубопроводу газ идет в ЕС согласно проекта, а чтобы реверс состоялся нужны еще компрессорные станции, которые бы гнали газ в обратную сторону, сам по себе он от туда не придет и где эти дополнительные компрессорные станции находятся? Я уже не говорю о том, что для реверса нужны отдельные трубопроводы.
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А ты спроси у Тимошенко как она в своё время газ за сутки подала с хранилищ на восток страны .Когда пупин закрывал газ в Украину.
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garnaya.ya так називається ця процедура и не треба якісь пакості придумувати, що ми купуємо газ у кацапів. Саме головне, що ми з ними не маємо ніякої справи, газ їхній, але ми за нього перераховуємо гроші европейцям (ніби реверс) і нам не кричать, що ми крадемо, не перекручують кран і не заглядають, як ми проходимо зиму. Це наш вибір. Подалі від дикого. Нам ще тут впарюють, що такий газ дорожче, ніж якби ми брали з росії. Та ні. Краще такий, аніж по 450 доларів. Ми все пам*ятаємо. Напряму з московітами нічого нам не потрібно робити, вони завжди переграють, бо вони шахраї на рівні держави.
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Сейчас труба из Польши способна дать 2 миллиарда кубов в год.
Да и дороже вин, чем из трубы в 1.6 раз
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"Всё, хахлы, холодомор-2013! Сдохните в этом году!
Ну, тогда в 2014м. Не, в 2015м - точно! Нуу, уж точно в 2016м! Без вариантов, вам пипец в 2017м! Ну всё, кастрюльки, в 2018 рубите смэреки! Приползете на коленях в 2019м!"
2019й. "Ну кууупиииите у нас газ....."
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Все выглядит гораздо хуже, чем представляется! В таких вопросах лучше держать ухо востро, это уже не альтернатива, все это уже похоже на предупреждение или угрозу. Если так вопрос ставится, то это может означать, что что-то Нафтогаз не договаривает или скрывает и у Газпрома появились какие-то аргументы в пользу прекращения транзита, во всяком случае я не вижу никаких уступок со стороны Газпрема.
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В Газпрому виявились аргументи, вирішено заморозити ПМР, у 8 км від мене йде газогін на Тирасполь, треба бути відрізати шматок.
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Нафтогаз хочет отрубить газ жителям Приднестровья? У них вроде реализуется отвод от Турецкого потока в Болгарию, потом в Румынию и в Молдову или я чего то путаю?
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Придестрофики все годы своей "низависимости" сидели на транзитной трубе, которая входит с Украины и в нее уходит. Целая Молдавская ГРЭС от этого транзита зависит. Газа на 6 лярдов баксов сожгли, которые ***** хотел повесит на далдона. Без транзита Тирасполь останется даже не в тупике снабжения, а на острове. В Молдове тоже будут большие проблемы. Но в них хоть есть надежда на помощь Украины и Румынии.
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Если все нормалек, то чего об этом каждый день трындеть? Если все пройдет гладко, то претензий не будет, а если нет, что тогда запоете? Любят эти в креслах себя лишний раз показать, а зря!
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Під час опалювального сезону вони відчитуються кожен місяць вже пятий рік.
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А де морські термінали для отримання зрідженого газу, доставленого танкерами? Щоб потроху позбуватися від залежноаті від мокшанської труби? А, папєрєднікі у всьому виннні....
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это значит пора дрова заготавливать, а где дров мало - кизяк сушить
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А какое отношение имеет транзит до наполнения газохранилищ?Ведь мы то от кацапов газ не покупаем и он должен проходить транзитом без его отбора,или все таки покупаем и нам вешают лапшу как и по поставкам электричества в Крым.
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Лапша. Була соєва. Стала зелена (мабуть, із додаванням брокколі чи шпинату)
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А що буде далі? Ці запаси газу наполовину заслуга папередників. А що буде з новим опалювальним сезоном? Батя більше грошенят не принесе і не положить в тумбочку, батя поїхав до іншої сім*ї.
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Шок россиянам обеспечен, Украина опять не замёрзнет зимой.
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А Вы то хоть сами верите в то что нам вешают?Подорожання газу на опалювальний сезон не буде,чи не так нас завіряли ЗЕбіли?
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