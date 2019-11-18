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 Політика України
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Все про:Газпром (482) Нафтогаз (636) транзит газу (97) Олексій Оржель (20)

 Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель. ВIДЕО

Прислана 18 листопада російським "Газпромом" на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозиція про продовження терміну дії існуючого або укладання нового договору про транзит газу строком на один рік з відмовою від претензій у міжнародному арбітражі є неприйнятною.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте відверто. Ця пропозиція, яка отримана, вона є неприйнятною для України, з огляду на те, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір лише на один рік", - сказав Оржель.

Водночас міністр висловив сподівання, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отримав пропозицію "Газпрому" щодо угоди про транзит, - Вітренко

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160407
 
   
 Топ коментарі
 
С чего так? Чем более неприемлимое предложение от русни тем большая вероятность что зебилы его выполнят...
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выкладываю это смердючее видео, просто что бы все помнили, что из себя представляет самодовольная Рашка..
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год

Духовная миссия кацапни: сидеть на бутылке и жрать с лопаты ягель!
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Пора напомнить миру, шо Украина требует хутина на скамейку подсудимых в Гааге.
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
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С чего так? Чем более неприемлимое предложение от русни тем большая вероятность что зебилы его выполнят...
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Влажные мечты петиков.
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выкладываю это смердючее видео, просто что бы все помнили, что из себя представляет самодовольная Рашка..
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год

Духовная миссия кацапни: сидеть на бутылке и жрать с лопаты ягель!
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Я очень расстроился, если честно, когда смотрел это видео...
Не от текста, и не от Сольвьёва.
А то, что увидел среди смеющихся зрителей Макаревича и Немцова.
Их винить нельзя. Понятно, год был - 2008. И они, наверняка, не вникали в разгорающийся газовый конфликт.
А Украине уже тогда было не до смеха...
Ростки шантажа переросли в кровавую войну.
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Циплят по "нормандскому сходняку" считают...
Нелох поедет...ему там по ушам проедут...и все сразу станет приемлимым...
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у Нафтогаза, пардон дамы, яйца круче, чем у Зеленского. хоть тут козлов послали по адресу...
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Еще пока никто.. и никого..и никуда не послал...это не официальный ответ...это личное мнение..
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А личное мнение...и линия партии...это ни одно и тоже..
Тем более что у зебобиков линия партии превышает их личное мнение...
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согласись, личного мнения у слуг нет по определению. они ж, как флюгер, нос всегда по ветру держат. а если у кого извилина в мозгу вдруг стала загибаться, сразу получают отлуп от кассы и начинают разоблачать недавних коллег по кнопкодавству.
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Соглашусь...
И потому уже завтра этот министр может начать с легкостью утверждать обратное...после того как ему по попке надают...😀
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Отлично, петики соглашаются друг с другом! Хороший знак для страны.
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Представляешь их премии в случае успеха?Так что за свои кровные борятся.Единственный интерес.
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как они с этим бл@дством жить собираются? ведь это же просто вопрос времени когда именно и кто их поставит раком в буквальном смысле. просто вопрос цены. там же желудок вместо мозга!
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40милионные премии немного глушат угрызения совести.
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Кого и куда нафтогаз послал?
Просто сообщили, что оппонент выставил не приемлемые условия. Читайте текст внимательно
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оппонент? в тексте нет этого слова. читайте внимательнее...
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мама кобилєва поіздєржалась, не дасть арбітражні перемоги зливати
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Пора напомнить миру, шо Украина требует хутина на скамейку подсудимых в Гааге.
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
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" Украина требует хутина на скамейку подсудимых в Гааге."

Але гроші за транзит - вперед
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Російські війська атакували українські позиції поблизу села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.
Як повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, цей населений пункт вважався тихим місцем, раніше там не велися бої. Сизе розташоване в Луганській області поблизу кордону з Росією.
"Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують, це не випадковий вибух, поранення бойове. Зараз за життя десантника борються лікарі", - написав Бутусов.
"Очевидно, атака здійснена з території РФ, у районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення у Станиці Луганській. Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності", - додав він.
При цьому в штабі ООС в зведенні за 18:00 повідомлень про удар в Сизому не було. Зазначалося лише, що терористи обстріляли ЗСУ біля Луганського, Кримського, Новотошківського і Травневого.Полученное от "Газпрома" предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго Оржель - Цензор.НЕТ 1849
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Ти не туди ляпнув, шановний! Гравець хріном на роялі, разом зі своєю ******** українофобів-м'яко кажучи , не мій хєрой! І дякувати цьому ватяному кодлу можна тільки квитками на Ростов! І якнайшвидше!
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Туди, туди, шановний.

А то що гравець хріном на роялі і т.д не твій хєрой - вірю, але що це міняє? Завдячуючи їм ти виклав 8.11.2019 23:57

А як їм дякувати я не казав. І варіянт "квітки на Ростов" як подяка мене влаштовує. Хоча квітками вони не скористаються, на жаль.Подяка повинна бути більш мотивуюча.
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Как бы там кацапы вообще не организовали новый котел как раз под нормандские переговоры. ***** любит такие прелюдии устраивать чтобы на переговорах у него был рычаг давления.
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А тебе хтось питає? Меркель (чи хто там від ЄС) "приемлемо", )(уйлу "приемлемо", а йому бач ні.
Блазень скаже - і все буде "приемлемо".
Вже з Йулькой проходили у 2008-му. Досі видихуємо.
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Вот люблю читать подобную публику у которых мозг вытеснил телевизор! "Йулька варофка заключила невыгодный контракт и покупала газ по 400 баксов - это загнало страну в долги!!! "©(так гласит телевизор).
А теперь о физике и химии: по трубам транспортируется сжиженый газ, находящийся под давлением до 12 атмосфер. Во время сжижения обьем газа уменьшается в 600(!) раз. И точно так же увеличивается в обьеме при переходе с жидкого в газообразное состояние. Мало того в системе бытового газоснабжения не чистый газ, а газовоздушная смесь под давлением 0,005 атмосферы.
Теперь считаем какой был "подьем" на газе до 2013-го года и какой "клондайк" ныне (особенно при нынешних ценах для потребителей).
А вы, лохи и далее про "йульку фарофку" трындите. Она однозначно гофно редкой породы, но хватит гнать пургу.
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так значит за год я спалюю 4 куба газа-разбудите меня,ясплю
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С ума сойти!
Немного матчасти: по трубам транспортируется газообразный газ под давлением (в среднем) 120 атмосфер. Бытовое газоснабжение: никакой газовоздушной смеси там нет. Есть метан и отдушка. Давление в срежнем от 0,05 до 3 кг/см2
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Не "давление в среднем", а в газопроводах СРЕДНЕГО давления идет газ под давлением от 0,005 до 3 атмосфер.
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Чувак ты влез не по делу . Тоже ничего не знаешь . В этих трубах давление мах 75 кил на выходе станции перекачки 55 на входе , это на подводных потоках 200 кил . на входе , но там нет промежуточных компрессорных
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По ділу - це прочитати лекцію про комерційний облік газу. Але ж не в коня корм буде для "свідка сжижених газів" Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель - Цензор.НЕТ 7025
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Читати ти може й любиш, а користуватися мізками явно ні.
І підтвердження цьому твоя шедеврально побудована фраза. "... мозг вытеснил телевизор". Ну майже як "казнить нельзя помиловать". Чи мозок витіснив телевізор чи навпаки. В тебе явно навпаки.
Суть газової угоди Йульки - Аби перед Європою вивернутися загнала власну країну в дупу.
(Скільки сплачуєте особисто ви/я угода не визначає, а от скільки і за якою ціною Україна повинна спожити і за (не) спожите сплатити - ще й як визначає). Можливо війна була б і без цього контракту, але з ним ми зробили крок до війни - це точно.

А тепер про фізику і хімію. Дуже пізнавально як для профана. Однак якщо додати трохи мізків, та згадати що існують такі прибори як лічильники та коректори які "вміють" рахувати об'єми в залежності від тиску.
От щодо "не чистий" не заперечую.Тільки додам що "розводити" газ безкінечно неможливо. А на підприємствах, принаймні моєму, значення теплоти згоряння перевіряється регулярно. І воно (значення) відповідає ГОСТ 5542
Отже. якщо добутий/поставлений газ має теплоту згоряння по максимуму 8400 ккал/м3, а в горілку потрапляє 7600 ккал/м3 (по мінімуму) то "розвели" газ не більше ніж на 10.5%. От і калькуляй.
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Для тих, кто "користується мізками": який газ обраховується "лічильником", коли він заходить з Росії в Україну? Правильно, зріджений під тиском в 12 атмосфер. Тепер наступне запитання: який газ заходить споживачу на той самий "лічильник"? Газ НИЗЬКОГО тиску (0.005 атм).

Ще тупі запитання або відповіді будуть?
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якщо ти не використовуватимеш знак " Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель - Цензор.НЕТ 9873 " то не буде. Давненько не помічав вихлопів "свідків 0,005 атмосфер", думав, ця фауна вимерла Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель - Цензор.НЕТ 2472
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Чувак ! Ты не знаешь ни химиии ни физики , и даже не знаешь как работает газовая труба ! Где это ты набрался этой чухни ? У тебя бред полный , такого бреда вообще не бывает , но у тебя есть , ты герой
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Він там лише один такий. А ще він із Києва, тому його зебіли з'їдять.
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Цього узеленського Юлька взула і забула. Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель - Цензор.НЕТ 2629
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Вы лучше бы газохранилища охраняли посильнее. Не забывайте коварство ***** и как кацапы в 2014 нам подорвали газопровод и мы понесли убытков на 50млн. долларов.
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Слуги соседнего народа всегда сделают приятное соседнему народу.
откажутся и от арбитража и примут любой кабальный договор
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Правый сектор хотел подорвать в свое время трубу.
Сейчас бы и проблем не было никаких.
Нет трубы-нет проблем!☠️
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Тобто, якби запропонували на 2 чи 3 роки, то оржелю це здавалося б прийнятним? Як легко транжирить те, що не напрацьовано власними зусиллями! Останні півроку тільки тим і зайняті, що прожирають ресурс створений попередніми ВР і президентом , не генеруючи абсолютно нічого
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Шо-то я плохо не понял. Так у нас всё хорошо? Или всё плохо?

"Припинення постачання газу Російською Федерацією може спричинити екстремальне зростання цін на ринку. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
За словами чиновника, зупинка транзиту може створити надзвичайний стан на ринку.
"Давайте казати, що означає зупинка транзиту. Це певний надзвичайний стан на ринку. Це екстремальне зростання цін. Ми можемо провести аналіз. А чий газ знаходиться у газосховищах Європи? Хто більше всього від цього виграє. Я хочу сказати, що, відповідно, "Газпром" буде виконувати свої зобов'язання за договорами постачання газу. Але виграє більше всього "Газпром" саме через те, що буде певна зупинка на ринку і це є зростання цін", - пояснив Олексій Оржель."(с)
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Если к этому вопросу подойти не предвзято, то исходя из сложившейся ситуации единственно страна кто от этого выигрывает так это США. Они уже заставили Польшу отказаться от российского газа, теперь очередь за Украиной, а ихняя цель состоит в том, чтобы поднять цену на российский газ так, чтобы штатовский газ был примерно на одном уровне и поставлять уже свой газ через Польшу. А в перспективе наверное стоит задача перекрыть транзит газа через Украину, чтобы в ЕС создался дефицит газа и начать поставлять свой газ уже в страны ЕС, но это только догадки.
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Польша от российского газа не отказалась , она отказалась от долгосрочного контракта. Планируют покупать на споте по минимальньім ценам , для подстраховки у них будет СПГ и норвежский трубньій газ. Отличное решения для нагибания Газпрома на понижение ценьі.
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Это не догадки , это бред КГБшника провокатора . В Европе уже полно терминалов приема СПГ , возят не только с Америки но и с Катара , будут строить трубу с Норвегии в Польшу и все это делают правильно . в испании в порту СПГ уже дешевле чем в трубе . Монополию долой Тем более путенскую
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Решение простое: педложить европе закупать Российский газ на границе Украина-Россия. Договор на 10 лет. Заодно и проверим их любовь к Украине.
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