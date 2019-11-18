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 Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності "Новатор". ФОТОрепортаж

15 листопада розпочато процедуру передачі Міністерству оборони України партії спеціалізованих броньованих автомобілів "Новатор". Ці сучасні бронемашини розроблені та вироблені компанією "Українська бронетехніка" на замовлення оборонного відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію "Українська бронетехніка".

До розробки і подальших модернізацій СБА "Новатор" залучалися офіцери і бійці Збройних сил України – Морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Військової розвідки Сухопутних військ, – а також офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа", Державної прикордонної служби і спецпідрозділу Національної поліції КОРД.

"Новатор" сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спеціального призначення з використанням підвіски, що пристосована до експлуатації в складних умовах бездоріжжя з колісною формулою 4×4 і 6,7-літровим турбодизельним двигуном. Автомобіль має споряджену масу 7,5 т і вантажопідйомність 1,35 т та здатен долати без підготовки водні перешкоди глибиною до 1,4 м і підйоми до 60%, а також розвивати швидкість по шосе залежно від типу двигуна від 140 до 170 км/год, впевнено тримаючись на дорозі та за рахунок ідеального рівномірного навантаження на передню і задню вісі. Запас ходу "Новатора" по пересіченій місцевості становить 700 км, по автодорогах – 1000 км.

"Ми намагаємося не лише наділити наші автомобілі широким спектром технічних можливостей, а і зробити їх максимально зручними в експлуатації з тим, щоб кінцеві користувачі відчували себе комфортно і могли повністю зосередитися на виконанні бойових завдань", – зазначив Олександр Кузьма, директор ТОВ "Українська бронетехніка".

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Одночасно з передачею замовлення для представників Міністерства оборони була проведена демонстрація "Новатора" з бойовим модулем "Іва", оснащеним кулеметом калібру 12,7 мм. Спеціально для підвищення прохідності для цієї модифікації СБА розроблена унікальна підвіска, яка може змінювати кліренс до 80 мм для подолання перешкод та їзди по бездоріжжю. Також така версія "Новатора" комплектується повністю автоматичною централізованою системою підкачки коліс. Модифікація вже доступна до замовлення.

"В короткі терміни наша компанія пройшла великий шлях, ставши одним з провідних українських виробників військової техніки і озброєння, – зазначив Андрій Сенченко, Глава наглядової ради ТОВ "Українська бронетехніка". – Сьогодні "Новатор" знаходить широке застосування в підрозділах Національної гвардії і ВСУ, а також є лідером в своєму класі не лише в Україні, а й за кордоном. Ми дякуємо Міноборони та іншим замовникам за вибір нашої компанії та готові і надалі робити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни".

Раніше, в рамках виставки "Зброя та безпека-2019", "Українська бронетехніка" представила "Новатор", оснащений протитанковим комплексом "Амулет". Бойовий модуль може бути також укомплектований кулеметом калібру 7,62 мм. За вимогою замовника автомобіль може бути оснащений пневматичною підвіскою.

Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності Новатор 01
Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності Новатор 02
Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності Новатор 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160406
 
 
 Топ коментарі
 
Чому, є ще одна.
За пів року на Пороха нарили лише те, що він
Увага!
"Перевищив службові повноваження назаконно вплиаючи на відбір членів вищої ради правосуддя з метою захоплання влади"!
ЦЕ ЯК???
Як впливав, і як склад вищої ради правосуддя може бути інструментом захоплення влади?
Вища рада правосуддя розбирає сумнівні судові ухвали судів загальної юрисдикції і може відсторонити суддю від роботи, за прийняття неправосудних рішень.
Як вища рада правосуддя може допомогти захопити владу? Як на мене це "околоюрідічєская галіматья".

Виходить, все що плели про "баригу" виявилося єрейською хуцпою.
Така предява означає лиш те, шо Порох найчесніший президент в історії України.
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странное дело, но в статье не написано, что переданная в ВСУ партия новых "Новаторов", в количестве 40 штук..
Карл! ..40 штук новых броневиков!!!. . не два, ни пять, а сорок новых броневиков..
это гуд!!!
40 броньованих автомобілів "Новатор" надійшли до ЗСУ
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Жалко что гражданского варианта нет(хотя бы ограниченной серии) , с таким клиренсом и ходовыми характеристиками мечта любого охотника-рыболова.
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Зачем охотнику-рыболову бронированная машина 7.5 тонны весом?
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🤦‍♂️ Гражданский вариант, тебя ничего не смущает?) ок, вспомни хамер.
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То, что называется "гражданским вариантом хаммера", на самом деле к военному хаммеру не имеет вообще никакого отношения. Даже рядом не стояли. Тут будет аналогичная фигня. Переделать бронированный корпус в обычный - легче и дешевле спроектировать машину с нуля. Наоборот, кстати, тоже.
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гражданский хамви))))
гастрабайтер фантазирует после работы)))
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ну а зачем Америке столько металолома держать в неликвиде ? вот и продают гражданским ... они его поддерживают и осваивают ..... а в случае чего - национализируют для нужд Армии ... нормальная практика.
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Не неси чушь, 2я и 3я модель да. Но мы говорим про аналог а это h1, прочитал бы хоть немного прежде чем писать.
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Ты не совсем такую ситуацию в аналоги берешь. Хаммеры - это всё таки просто хорошие внедорожники, а "Новатор" - всё же бронированная машина. Хочешь гражданский вариант - купи Ford F550, на базе которой сделан Новатор.
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хамер изначально был такой же военной машиной, облегчили, адаптировали под гражданские потребности и вот тебе отличный внедорожник. Что мешает сделать так же с этой машиной? начальные данные отличные. А с таким подходом как предлогаешь ты можно вообще нихрена не делать а покупать за границей, это не правильно.
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не, ты не понял, начальные данные были хорошими у форда. Нет никакого оригинального "Новатора", есть узлы и ходовая от форда Ф550, которые установили в бронированный корпус. Если выбросить бронированный корпус, останется ... форд.
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Частично согласен, но все это дорабатывалось в Украине. А это уже не одно и тоже, соответственно машина имеет улучшенные тх что
очень важно.
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хамви и хаммер
это как корова и конь)))
где гражданскую версию хамви видели???
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Hummet h1, гражданская версия humvee, что не так?
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Ну, не скажи, в такое время живем...броневичок не помешает, вон на Житомирщине недавно случай был смертельный, именно на охоте. Та и Майданы-революции у нас часто, вылез на броневичок и...сам знаешь.
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Ну так есть навалом БРДМ для охотников. И дешево. "Хазары" (переделки из БРДМ) вроде продавались населению.
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Ага, был я лет 10 назад в Хотине, так там на переделанной БРДМке людей по Днестру катали. Красиво плыла, желтая такая.
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ничег острашного ждать осталось не долго...скоро на OLX ..я вас уверяю ..старое ворье сначала разберет себе а потом будут распродавать на право и на лево как они запчасти к БТРам продавали на УкроборонПорн )
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не сси братан .... ***** не вечно и вместе с его кончиной кончита и ******** с ее долбайобами.... И хорошая новость в том что мы это будем лицезреть с попкорном.
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Сегодня надо не за ****** смотреть, а за местными зелеными *********. Эти еще те пакостники мелкие, но вонючие. Саранча.
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я вкурсе .... но они уже чувствую "прогресс" ... надо просто почаще их в сопли зелные мокать....что б мозг вправить (если такой имеет место быть)
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щас игор расскажет что к чему в этой зраде
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Чому, є ще одна.
За пів року на Пороха нарили лише те, що він
Увага!
"Перевищив службові повноваження назаконно вплиаючи на відбір членів вищої ради правосуддя з метою захоплання влади"!
ЦЕ ЯК???
Як впливав, і як склад вищої ради правосуддя може бути інструментом захоплення влади?
Вища рада правосуддя розбирає сумнівні судові ухвали судів загальної юрисдикції і може відсторонити суддю від роботи, за прийняття неправосудних рішень.
Як вища рада правосуддя може допомогти захопити владу? Як на мене це "околоюрідічєская галіматья".

Виходить, все що плели про "баригу" виявилося єрейською хуцпою.
Така предява означає лиш те, шо Порох найчесніший президент в історії України.
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Яка мілота. Якшо хто не в курсі гладковському вручили підозру якраз за закупівлю МАЗів Минобороны получило партию броневиков "Новатор" - Цензор.НЕТ 82

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, у тенедері вантажівки МАЗ перемогли автомобілі КрАЗ,

Нацгвардія, під час закупівлі автомобілів на 62,8 млн грн, за місяць відхилила дві пропозиції КрАЗ та JAC/FOTON і зупинилась на останній найдорожчий пропозиції МАЗ-4371N2, повідомляє Ukrainian Military Pages.
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Ну шо.
Мародьор більше не краде, так шо, дєньгі єсть, і люді можуть сєбє вибрати нє дєшовку какую то.
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Ну красіво же скажи) Викотить підозру злачінному свінарчеку за закупівлю МАЗів і самим купувати ті самі МАЗи.
Ох і ........
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Ну,там ситуація зрозуміла .Жеваго-в бєгах,КРАЗ-бакрут,перейде у Фонд держмайна,а там і ефективний власник з'явиться.
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А кому належить "Українська бронетихніка"?
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А можно такие выпускать для населения? По украинскому бездорожью только на них и проедешь
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Можно. Но население, которое их сможет купить, на своих вертолётах летает.
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Вертолеты в лесу не садятся. А КАК ЖЕ ГРИБЫ украинцам собирать ?
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Коррупция? будем разбираться.
В Словакии своих авто немеряно
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Это кацапо-классика. Ничего лучше для бездорожья по соотношению цена/качество пока не придумали
Міноборони отримало партію броньовиків "Новатор" - Цензор.НЕТ 9791
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Кацапо-классика, это не про качество вообще. Где кацапы, там слово качество лучше не применять, звучит как ругательство.
Вспоминается классика про кацапское качество.
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А тобі воно навіщо? В Скандинавії зовсім погано з дорогами?
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Зачем населению бронированная машина 7.5 тонн весом? Формально по ПДД это грузовик, сразу надо права категории C, в жилые кварталы заехать нельзя, по автострадам ездить нельзя. И вообще, для нужд украинского населения давно выпускается Cadillac Escalade.

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лаптям таким як ты даже смотреть на нее вредно.
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Владимир Александрович обещал с ноября этого года дороги, как в Европе...уже ноябрь, а ты про какое-то бездорожье...ты не веришь Владимиру Александровичу?... Міноборони отримало партію броньовиків "Новатор" - Цензор.НЕТ 4387
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Я поддерживаю украинского производителя.
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хрена лысого! по украинскому бездорожью не проедешь ни на чем. надо ждать пока подсохнет или подмерзнет, а все остальное - мифы.
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странное дело, но в статье не написано, что переданная в ВСУ партия новых "Новаторов", в количестве 40 штук..
Карл! ..40 штук новых броневиков!!!. . не два, ни пять, а сорок новых броневиков..
это гуд!!!
40 броньованих автомобілів "Новатор" надійшли до ЗСУ
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не но сама машинка такой себе вариант кугуара Міноборони отримало партію броньовиків "Новатор" - Цензор.НЕТ 6769
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А теперь вспомни, Шрек, как в 14 году на автобусах по Донбассу ездили, п война уже шла во всю.
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а там и дальше на тех же автобусах ездят а на этих красавцах будут вышивать по северодонецку псы авакова.
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цензор между броневиком и бронемашиной точно такая же разница как между пальцем и половым органом...думайте что пишете а еще лучше если писать будет специалист.
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Наверное в павильйонах 95 квартала делали- поэтому зеленого цвета
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Скат на лівому колесі змонтований навпаки-в протилежному напрямку. Може мені так здається? Якщо ні то як змонтована вся та хрєнь?(Різницю на знімку і на відео YouTube видно добре)
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надо будет спросить через пол годика куда машины делись.. )
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