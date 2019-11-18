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 Суспільство
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Все про:Зеленський (3578) ЗМІ (683) цензура (121) Аласанія (103) НСТУ (106)

 У них занадто бізнесовий підхід. Вони хочуть продати все, що не потрібно, - Аласанія про ставлення влади до ЗМІ

Ставлення до засобів масової інформації нової української влади відрізняється від попередньої.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку глава Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія висловив виданню "theБабель" в інтерв'ю, яке опубліковане 18 листопада.

"Порошенко поводився як хазяїн, спілкувався як хазяїн. Хоча декларував свободу слова, демократію і все таке. Ці [нові] хлопці ЗМІ недооцінюють, у них занадто бізнесовий підхід. Вони хочуть продати все, що не потрібно. Можна продати туфлі старі, а можна власну нирку. Вони приблизно однаково ставляться до нирки і до туфель. Так не можна — надто різна цінність для організму", – сказав він.

Глава НСТУ заявив, що його "сильно дивують" українські ЗМІ.

"Нафіга ми так метушимося через те, що вони нас не цінують? А кому потрібна їхня оцінка? Навіщо їх взагалі любити або не любити? Ми легко обійдемося без них. Ось "theБабель" у Офісу президента в "чорному списку" і скажіть — ви дуже страждаєте, інформацію не добудете? Добудете. Можу сформулювати коротше: у самої верхівки влади зараз благі наміри, але невміле виконання", – сказав Аласанія.

Він також прокоментував ідею народного депутата від "Слуги народу", голови парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка закривати неприбуткові ЗМІ.

"Так, ми неприбуткові, але ми зовсім інша історія. Те, що говорить Саша... Він побачив блоху на руці (і їх багато, цих бліх) і пропонує: "Давайте гасом себе обіллємо і підпалимося". Для мене ця пропозиція якось так звучить. Закривати неприбуткові ЗМІ — це зрозуміло з точки зору логіки, але з точки зору практики це не працює і працювати не буде. Весь цивілізований світ скаже: "Ви очманіли? Куди ви лізете в приватний бізнес? Якщо людина хоче бути неприбутковою, це її ідіотські проблеми. Вона філантроп"", – заявив Аласанія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обшуки припинилися, багато чого вилучили, а деяких працівників "Суспільного" досі викликають на допити, - Аласанія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160404
 
 
 Топ коментарі
 
Підхалім цей Аласанія. Порошенко заважав ЗМІ?
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просто СМИ на сегодня как работники борделя. Кто больше заплатит тот и прав. Хотя бы Бигуса с его анонсами возьмите. Как СМИ это двигали....зарабатывали
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Это прокладка авакяшки бандючья🎒
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Підхалім цей Аласанія. Порошенко заважав ЗМІ?
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просто СМИ на сегодня как работники борделя. Кто больше заплатит тот и прав. Хотя бы Бигуса с его анонсами возьмите. Как СМИ это двигали....зарабатывали
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А чем хуже каналы Мертвечука? Их в ту же кучу.
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Так їм нічого не треба. Вони б і тебе продали. Бізнесовий підхід - продати все - насмішив.
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"Для того чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначало купить что нибудь ненужное, а у нас денег нет" (дядя Федор)
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Этого Аласанию "хозяйские" СМИ Порошенко еще год назад чихвостили и в хвост и в гриву, обвиняя в некомпетентности и в несоответствии занимаемой должности. Болтун чуть работы не лишился.
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Шото дядя в своих же словах потерялся. Никто частников не собирается закрывать, речь про НОТУ. И он преувеличивает свое значение, все уже в инете информацию получают, а НОТУ это очередные проедатели бюджетных денег
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