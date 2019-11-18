 У них занадто бізнесовий підхід. Вони хочуть продати все, що не потрібно, - Аласанія про ставлення влади до ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку глава Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія висловив виданню "theБабель" в інтерв'ю, яке опубліковане 18 листопада.

"Порошенко поводився як хазяїн, спілкувався як хазяїн. Хоча декларував свободу слова, демократію і все таке. Ці [нові] хлопці ЗМІ недооцінюють, у них занадто бізнесовий підхід. Вони хочуть продати все, що не потрібно. Можна продати туфлі старі, а можна власну нирку. Вони приблизно однаково ставляться до нирки і до туфель. Так не можна — надто різна цінність для організму", – сказав він.

Глава НСТУ заявив, що його "сильно дивують" українські ЗМІ.

"Нафіга ми так метушимося через те, що вони нас не цінують? А кому потрібна їхня оцінка? Навіщо їх взагалі любити або не любити? Ми легко обійдемося без них. Ось "theБабель" у Офісу президента в "чорному списку" і скажіть — ви дуже страждаєте, інформацію не добудете? Добудете. Можу сформулювати коротше: у самої верхівки влади зараз благі наміри, але невміле виконання", – сказав Аласанія.

Він також прокоментував ідею народного депутата від "Слуги народу", голови парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка закривати неприбуткові ЗМІ.

"Так, ми неприбуткові, але ми зовсім інша історія. Те, що говорить Саша... Він побачив блоху на руці (і їх багато, цих бліх) і пропонує: "Давайте гасом себе обіллємо і підпалимося". Для мене ця пропозиція якось так звучить. Закривати неприбуткові ЗМІ — це зрозуміло з точки зору логіки, але з точки зору практики це не працює і працювати не буде. Весь цивілізований світ скаже: "Ви очманіли? Куди ви лізете в приватний бізнес? Якщо людина хоче бути неприбутковою, це її ідіотські проблеми. Вона філантроп"", – заявив Аласанія.





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