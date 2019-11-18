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Все про:Держдепартамент США (523) США (5841) Тейлор (70) Йованович (198) Помпео (160)

 Посли Йованович і Тейлор послідовно реалізовували політику президента Трампа щодо України, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео дав позитивну оцінку роботі послів в Україні Марі Йованович та Вільяма Тейлора.

Про це він заявив у понеділок, під час пресконференції в Державному департаменті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Потрібно лише врахувати простий факт, що саме Білл Тейлор замінив посла Йованович, і кожний з них рухався в напрямку належної політики щодо України, про що я радий говорити і пишаюся тим, що зробила нинішня адміністрація для України", - зауважив держсекретар США.

Він також підкреслив, що команда Трампа "виправила серйозні невдачі політики адміністрації Обами щодо України". У цьому зв'язку він зауважив, що попередній уряд США "створив реальний ризик для життя людей в Україні та дозволив Володимиру Путіну захопити Крим й розгорнути бойові дії на Донбасі".

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Помпео також наголосив, що за правління Обами українцям надсилалися лише ковдри та нелетальне обладнання.

"Я пишаюся тим, що зробили ми. Політика президента Трампа реалізовувалася Державним департаментом послідовно", - зазначив держсекретар.

Відповідаючи на запитання, чому він не вступився за посла Йованович, коли особистий адвокат Трампа домагався її звільнення, Помпео зазначив, що завжди намагається зміцнити дипломатію і "дуже пишається командою".

Також читайте: Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160403
 
   
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Уже и так и эдак пытаются отмазать Трампа, вопреки, а не благодаря которому Конгресс США регулярно голосует за помощь Украине, а Трамп эту помощь блокирует.
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вообще то именно исполнительная власть заказывает помощь Украине, а Конгресс США регулярно голосует за принятие бюджета по финансированию ЗАКАЗАННОЙ помощи
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12 сентября Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов.

Администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на Зеленского с целью возобновления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
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Все как в Украине - тех, кто пытается воевать с мордором обвиняют в неуплате налогов и барыжничестве.
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"Atlantic Council" - организацию, через которую демпартия США отмывает деньги и подучает нелегальное финансирование.

"Бурисма" была создана Злочевским в 2002 и зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited. В 2014 году он покинул Украину после того, как против него Шокин инициировал несколько уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении госредств.
О назначении Хантера Байдена в "Бурисму" стало известно случайно, после визита в Киев 22 апреля его отца. Хантер Байден работал в "Бурисме" вплоть до 2019 года, в его обязанности входило "оказывать холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями".
Виктор Шокин, как и Луценко, не возбуждал дел лично против Хантера Байдена, Джо Байден, тем не менее, добился отставки Шокина, о чем сам свидетельствовал в марте 2016 года на заседании Совета по внешней политике.
После уплаты налогов и штрафов "Бурисмой" на $7,46 млн, дело об уклонении от налогов Генпрокуратура закрыла. А дело о хищении государственных ресурсов - фактически о выдаче лицензий злочевским самому себе как министр - бизнесмену - передали в НАБУ и там закрыли. 　

https://www.currenttime.tv/a/hunter-biden-ukraine/30183903.html

Burisma - один із донорів Atlantic Council - органа демпартии США.

https://ukrainian.voanews.com/a/giuliani-us-investigation/5168038.html?fbclid=IwAR3FS9bC_sTzMye5l07AhzJLn2j8ZBpusNiYXxfahb8TiQxMnyUvdBNzDbY
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Не-а, это не поможет... Посли Йованович і Тейлор послідовно реалізовували політику президента Трампа щодо України, - Помпео - Цензор.НЕТ 1340 Импичмент, таки, корячицца... Посли Йованович і Тейлор послідовно реалізовували політику президента Трампа щодо України, - Помпео - Цензор.НЕТ 8812
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Помпео также подчеркнул, что за время правления Обамы украинцам направлялись только одеяла и нелетальное оборудование. Источник: https://censor.net.ua/n3160403
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Це правда, але необхідно було розслідувати втручання Йованович в українську політику.
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