 Посли Йованович і Тейлор послідовно реалізовували політику президента Трампа щодо України, - Помпео

Про це він заявив у понеділок, під час пресконференції в Державному департаменті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Потрібно лише врахувати простий факт, що саме Білл Тейлор замінив посла Йованович, і кожний з них рухався в напрямку належної політики щодо України, про що я радий говорити і пишаюся тим, що зробила нинішня адміністрація для України", - зауважив держсекретар США.
Він також підкреслив, що команда Трампа "виправила серйозні невдачі політики адміністрації Обами щодо України". У цьому зв'язку він зауважив, що попередній уряд США "створив реальний ризик для життя людей в Україні та дозволив Володимиру Путіну захопити Крим й розгорнути бойові дії на Донбасі".
Помпео також наголосив, що за правління Обами українцям надсилалися лише ковдри та нелетальне обладнання.
"Я пишаюся тим, що зробили ми. Політика президента Трампа реалізовувалася Державним департаментом послідовно", - зазначив держсекретар.
Відповідаючи на запитання, чому він не вступився за посла Йованович, коли особистий адвокат Трампа домагався її звільнення, Помпео зазначив, що завжди намагається зміцнити дипломатію і "дуже пишається командою".
Администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на Зеленского с целью возобновления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
"Бурисма" была создана Злочевским в 2002 и зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited. В 2014 году он покинул Украину после того, как против него Шокин инициировал несколько уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении госредств.
О назначении Хантера Байдена в "Бурисму" стало известно случайно, после визита в Киев 22 апреля его отца. Хантер Байден работал в "Бурисме" вплоть до 2019 года, в его обязанности входило "оказывать холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями".
Виктор Шокин, как и Луценко, не возбуждал дел лично против Хантера Байдена, Джо Байден, тем не менее, добился отставки Шокина, о чем сам свидетельствовал в марте 2016 года на заседании Совета по внешней политике.
После уплаты налогов и штрафов "Бурисмой" на $7,46 млн, дело об уклонении от налогов Генпрокуратура закрыла. А дело о хищении государственных ресурсов - фактически о выдаче лицензий злочевским самому себе как министр - бизнесмену - передали в НАБУ и там закрыли.
https://www.currenttime.tv/a/hunter-biden-ukraine/30183903.html
Burisma - один із донорів Atlantic Council - органа демпартии США.
https://ukrainian.voanews.com/a/giuliani-us-investigation/5168038.html?fbclid=IwAR3FS9bC_sTzMye5l07AhzJLn2j8ZBpusNiYXxfahb8TiQxMnyUvdBNzDbY
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Це правда, але необхідно було розслідувати втручання Йованович в українську політику.