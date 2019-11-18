 Посли Йованович і Тейлор послідовно реалізовували політику президента Трампа щодо України, - Помпео

Про це він заявив у понеділок, під час пресконференції в Державному департаменті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Потрібно лише врахувати простий факт, що саме Білл Тейлор замінив посла Йованович, і кожний з них рухався в напрямку належної політики щодо України, про що я радий говорити і пишаюся тим, що зробила нинішня адміністрація для України", - зауважив держсекретар США.

Він також підкреслив, що команда Трампа "виправила серйозні невдачі політики адміністрації Обами щодо України". У цьому зв'язку він зауважив, що попередній уряд США "створив реальний ризик для життя людей в Україні та дозволив Володимиру Путіну захопити Крим й розгорнути бойові дії на Донбасі".

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Помпео також наголосив, що за правління Обами українцям надсилалися лише ковдри та нелетальне обладнання.

"Я пишаюся тим, що зробили ми. Політика президента Трампа реалізовувалася Державним департаментом послідовно", - зазначив держсекретар.

Відповідаючи на запитання, чому він не вступився за посла Йованович, коли особистий адвокат Трампа домагався її звільнення, Помпео зазначив, що завжди намагається зміцнити дипломатію і "дуже пишається командою".

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