 Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська

Про це журналісту УНН повідомила представник пресслужби Верховного суду Галина Гаєвська, інформує Цензор.НЕТ.

"Справу про визнання протиправними дії Центральної виборчої комісії, (яка визнала обраним та зареєструвала народного депутата В’ятровича - ред.) передали до розгляду до Окружного адміністративного суду Києва", - сказала Гаєвська.

За її словами, справу передали, оскільки дані дії вчинені ЦВК поза виборчим процесом.

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Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.

Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Центральна виборча комісія 14 листопада під час засідання визнала обраним та зареєструвала народного депутата Володимира В'ятровича.

Пізніше це оскаржили в Касаційному адміністративному суді ВС.

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