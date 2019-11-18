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 Політика України, Київські новини
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Все про:В'ятрович (176) Окружний адмінсуд Києва (29)

 Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська

Справу щодо незаконності визнання колишнього голови Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича народним депутатом передали з Касаційного адміністративного суду до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це журналісту УНН повідомила представник пресслужби Верховного суду Галина Гаєвська, інформує Цензор.НЕТ.

"Справу про визнання протиправними дії Центральної виборчої комісії, (яка визнала обраним та зареєструвала народного депутата В’ятровича - ред.) передали до розгляду до Окружного адміністративного суду Києва", - сказала Гаєвська.

За її словами, справу передали, оскільки дані дії вчинені ЦВК поза виборчим процесом.

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Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.

Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Центральна виборча комісія 14 листопада під час засідання визнала обраним та зареєструвала народного депутата Володимира В'ятровича.

Пізніше це оскаржили в Касаційному адміністративному суді ВС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160402
 
 
 Топ коментарі
 
Не совсем согласен, настоящие твари это 73% малоросские посипаки уставшие от войны. Это именно с их молчаливого согласия ЗЕклика кремлёвских колаборантов возвращает Украину в Таёжный союз пока этот малоросский покацапленный люмпен смотрит Скотов по Г+Г.
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В Дніпро привезли тіло військового ЗСУ з слідами страшних тортур,нанесених росіянами та бандитами ДНР. Однак нардеп Зеленського вважає ї ''парядачнимі і прафєсіанальнимі людьмі'',а Сивоха взагалі хоче зняти КПВВ та платити їм з бюджету України. Ну не тварі?
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В Дніпро привезли тіло військового ЗСУ з слідами страшних тортур,нанесених росіянами та бандитами ДНР. Однак нардеп Зеленського вважає ї ''парядачнимі і прафєсіанальнимі людьмі'',а Сивоха взагалі хоче зняти КПВВ та платити їм з бюджету України. Ну не тварі?
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Не совсем согласен, настоящие твари это 73% малоросские посипаки уставшие от войны. Это именно с их молчаливого согласия ЗЕклика кремлёвских колаборантов возвращает Украину в Таёжный союз пока этот малоросский покацапленный люмпен смотрит Скотов по Г+Г.
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Это повстанцы Моники зельцман и погани ж Каломойши
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*** слов уже не матерных нет. Ну можно хоть позитивный пост, почему надо всех обзывать с утра до ночи? Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 5145
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Вы живете по совково-тюремным понятиям?
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Я живу по законам. Нарушает человек - довожу до сведения соответствующие органы. Это европейское мышление.
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😡😡😡 вы себе льстите - у вас мышление совка ( не забудьте постучать по водосточной трубе)
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Можно цитату где нардеп от СН считает российских оккупантов порядочными людьми?
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6 ноября советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Ткаченко в комментарии проекту "Донбасс.Реалии" не исключил возможности того, что отдельные "чиновники" от "власти" боевиков "ЛНР" и "ДНР" останутся на должностях после возвращения временно оккупированных территорий Донбасса под контроль Киева.
"Мне кажется, что и на той стороне есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории [Украине], но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал он.И Шевченко тоже провинился выступлением. Вам то и не знать
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Цитата не соответствует описанию

Там речь о местных а не о боевиках и не об оккупантах
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ой, зарекалась с тупыми беседовать....так чего сами слуги осудили эти слова или тоже цитаты попросишь.
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Осудили - да
Но что нардеп сказал о российских оккупантах - такого не было

Значит, очередная брехня от сторонников Порошенко
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Та будект он дипутатам!.А как иначе?.Просто хайпнет.
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І новий зєльоний виборчком уже їм не такий? Вопрос законности признания Вятровича нардепом рассмотрит Окружной административный суд Киева, - спикер ВС Гаевская - Цензор.НЕТ 2965
Зєбіли, вони такі зєбіли...
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Как же горят пердаки у зеленой швали от Вятровича. В решение окружного "суда" имени портнова можна не сомневаться
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як де ця провладна парашинська наволоч боїться справжніх патріотів, справжніх українців!!! Боїться Україну!! Богом дана свята земля надасть сил! Господь не дозволить знищити те, що Він сам дав і народу і державі нашій: Віру! Волю! Мову!
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Капо, це те ж саме, що наглядач у сталінському концлагєрє ГУЛАГ.
Только нє нємєц, а русскій.
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«Пуууууууутєєєєєєєєн, прииииииииидииииииии !!!!»
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...в Капо-это .анду эту черноротую...фуражку с высокой тульей,высокие голенища, стек и овчарку рядом...готова уже..есть спецы фотошопа-оденьте на фоне черни и не важно какой донецкой или франковской ей п Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 1905 офигу...
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А чем это зеленое стадо обосновует то что Вятрович не модет быть депутатом？
В списки партии он внесен （претензий от ЦИК ги каких нет）...очередность соблюдена...что они там высосали из "пальца" портнова？
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Депортировать ПОРТНОВА на родину в Израиль 😀😀😀
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И не только его , а все это кодло🤡🤢💩🥒
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Аби не Порошенко...
Аби не В'ятрович...
Аби не Парубій...
Аби не Забродський...
Аби не мова...
Аби не віра...
Аби не армія...
Аби не НАТО...
Аби не Україна...
Зелебобік, скотиняка тупорила, ти впізнав себе?
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А шо ЗЕлебобик то?? Это желание 73% покацапленного люмпена..они в душе хотят под рашку лечь, и шоб всё па рузьки было, ну и от войны устали конечно. А ЗЕбобик по сути делает то что этот 73% люмпен от него ожидает..
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73 процента- жто всего 13 млн .
А еще есть 27 млн граждан, которые за ЗЕ не голосовали
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Sophia-Maria Duglass - "...А еще есть 27 млн граждан, которые за ЗЕ не голосовали" Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 7385

Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 3658
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По закону сттистики среди не голосовавших голоса распредилились бы точно так же, как и среди тех кто голосовал..так что в итоге выйдет куда намного больше чем 13 миллионов..Т.е по сути всё взрослое население..
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На жаль ця бидлота, не читає таке. Це не свати.
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Потрапляння навіть однієї чесної та розумної людини до Верховної Ради вже несе певну загрозу.
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Был бы сепар, и за отвод войск, то у ЗЕбилов вопросов бы не возникло никаких. Пипец в любых мелочах от всей этой ЗЕбилятни сразу начинает вонять кацапсиной.
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Зелені роблять, що хочуть. Тиша навкруги.
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Ще не вечір, в наступному місяці прийдуть платожкі... Послухаємо завивання
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А вот это врятле..вся зебилятня уже молчит за тарифы. То при Порошенко был тарифный генацид и ЗЕбилы выли до усрачки, а при ЗЕбубачке совсем другое дело...Для ЗЕбубачки ничего не жалко!
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Не смейтесь с ваЗелиновых адептов, что заморозили пенсии/пособия/зарплаты, и повышают тарифы. Если смотреть обзорно, то апогеем этого падения в нищету будет заявление, что без России Украина не вытянет. И вся эта толпа безропотно пойдет в стойло Московии
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Не дивно - для зеленого бидла Портнов значно ближчий і зрозуміліший ніж В'ятрович.
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Тоже самое ..для ЗЕбилов Рашка по ментальности намного ближе чем Европа или США.
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Зато тут все в порядке и никто в суд не подает...

Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом, свидетельствуют материалы уголовного дела.
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Ну, вже прокачаний омбудсмен по дєлам малолєтніх.
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КАКОЙ КОШМАР !!!
Петицию за лишение мандата надо- соберется 1 млн подписей
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та ладно - нормальний зедепутат там все такие
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Sophia-Maria Duglass - там модератору Maks Kolorto уже петицию на тебя написал, что ты свинокацапсинам угрожаешь смертью. Прости слезно бан Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 3780
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...и шо, гражданина Израиля, главарь За жОППа тоже отсидел...и шо?...Давид припадошный уже какой год с экранов не сходит, по ушам тупому нариду правильные слова навешивает......миру-мир, лапти водка-дружба навеки, газ по 100...только ватономию кацапам подпишите, дайте гангрене расползтись... Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 2388...а тут какой то Рома -прыщ...к Шлюшку его...тот быстро поменяет ему ориентацию...
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Придется вы**ать»: Портнов угрожал сотрудникам Генпрокуратуры
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-ugrozhal-prokuroram-novosti-ukrainy-50054165.html
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Такой масштабной спецоперации против нас не было последние 100 лет. Кацапы определили параметры, вычислили слабые звенья и начали травить наше быдло пропагандой. Травить как тараканов, как клопов. Новым средством, которое разрушает мозг и убивает память.. А для быдла это как кокс
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Бужанское быдло угрожало Вятровичу 12 листопада 2019
deGeneral
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
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Знакомтесь с депутатами от Слуги
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ

БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.

А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЛ

ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,


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Деб.. лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи


Александр Дубинский
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Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
:https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
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Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер
12/06/2019
В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Макс Бужанский. Ранее мы писали о том, что он говорил о Советском союзе и Майдане.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы. Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012.
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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Роман Донік, волонтер:
"Ящик Пандоры Зеленского, который он открыл

Неприятную и циничную вещь скажу. Но нужную. Понимаете, вот эти все судьи, прокуроры, ДБРовщики, мусора, СБУшники, похищающие людей, показывают нам всем, сейчас, то, что мы не сделали и то, что нужно было делать сразу после Майдана. Со всей мразью, которая на 5 лет затихарилась, а сейчас ожила. С судьями, с генералами, с министрами. Со всеми.Очень хреново то, что произошло в суде с Марченко и его пиратами. Но это наш шанс и урок нам всем.
Точно так же, веротно, в свое время, сядет Зеленский, Баканов, Богдан, Разумков и всякие портновы. За малейший повод - под арест. А повод будет. Он уже есть. Это не по прослушке натягивать сову на глобус. Просто запоминайте каждую фамилию. Каждый шаг. Каждый поступок. За это тоже их всех будут судить.
А наши пацаны выдержат. Они прошли пекло на войне и месяцами спали в кабинетах на диване, питаясь еще старыми сухпайками. Но именно они, сейчас, дают нам всем понимание, как и что нужно будет делать, когда реванш остановится. Это символ, пример и прецедент. Это ящик Пандоры Зеленского, который он открыл.
Понимаете, не получится безболезненно защитить Независимость Украины. Нам всем казалось, что в 14-15 мы дали отлуп и можно успокоиться. Нет. Все только начинается.
"Делай что должен и будь что будет". Но будь готов ко всему. Пусть каждый вспомнит слова гимна, который пел сотни раз. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу...". К сожалению, кому-то из нас придется это не только пропеть, но и прожить. Но все равно, мы победим и все будет Украина.
И да, я искренне считаю, что намного эффективнее не сотрясать воздух в фейсбуке гневными постами в своем манямирке, а вести разъяснительную работу и сеять смуту. Фактами и объяснениями. Иронично, зло, болезненно и больно, но объективно. Разочарование этой властью наступит быстро, оно уже начинается. И вот потом и будет место гневу. А сейчас нужно продержаться, пока они сами себя не сожрут. И удержать внешний периметр. А вот потом будет работа над ошибками".

https://www.facebook.com/donikroman/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAJoErQZBKojR83Cm49-88C5dBj9tRA3swXiD6GFwmPFRxszuyrDucXSVPnrJhsC6iOoOnRhcIAquRR&fref=mentions
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