 Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська

Про це журналісту УНН повідомила представник пресслужби Верховного суду Галина Гаєвська, інформує Цензор.НЕТ.
"Справу про визнання протиправними дії Центральної виборчої комісії, (яка визнала обраним та зареєструвала народного депутата В’ятровича - ред.) передали до розгляду до Окружного адміністративного суду Києва", - сказала Гаєвська.
За її словами, справу передали, оскільки дані дії вчинені ЦВК поза виборчим процесом.
Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.
Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.
Центральна виборча комісія 14 листопада під час засідання визнала обраним та зареєструвала народного депутата Володимира В'ятровича.
Пізніше це оскаржили в Касаційному адміністративному суді ВС.
"Мне кажется, что и на той стороне есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории [Украине], но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал он.И Шевченко тоже провинился выступлением. Вам то и не знать
Там речь о местных а не о боевиках и не об оккупантах
Но что нардеп сказал о российских оккупантах - такого не было
Значит, очередная брехня от сторонников Порошенко
Зєбіли, вони такі зєбіли...
Только нє нємєц, а русскій.
В списки партии он внесен （претензий от ЦИК ги каких нет）...очередность соблюдена...что они там высосали из "пальца" портнова？
Аби не В'ятрович...
Аби не Парубій...
Аби не Забродський...
Аби не мова...
Аби не віра...
Аби не армія...
Аби не НАТО...
Аби не Україна...
Зелебобік, скотиняка тупорила, ти впізнав себе?
А еще есть 27 млн граждан, которые за ЗЕ не голосовали
Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом, свидетельствуют материалы уголовного дела.
Петицию за лишение мандата надо- соберется 1 млн подписей
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-ugrozhal-prokuroram-novosti-ukrainy-50054165.html
deGeneral
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ
БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЛ
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр Дубинский
:https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
12/06/2019
В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Макс Бужанский. Ранее мы писали о том, что он говорил о Советском союзе и Майдане.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы. Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012.
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
"Ящик Пандоры Зеленского, который он открыл
Неприятную и циничную вещь скажу. Но нужную. Понимаете, вот эти все судьи, прокуроры, ДБРовщики, мусора, СБУшники, похищающие людей, показывают нам всем, сейчас, то, что мы не сделали и то, что нужно было делать сразу после Майдана. Со всей мразью, которая на 5 лет затихарилась, а сейчас ожила. С судьями, с генералами, с министрами. Со всеми.Очень хреново то, что произошло в суде с Марченко и его пиратами. Но это наш шанс и урок нам всем.
Точно так же, веротно, в свое время, сядет Зеленский, Баканов, Богдан, Разумков и всякие портновы. За малейший повод - под арест. А повод будет. Он уже есть. Это не по прослушке натягивать сову на глобус. Просто запоминайте каждую фамилию. Каждый шаг. Каждый поступок. За это тоже их всех будут судить.
А наши пацаны выдержат. Они прошли пекло на войне и месяцами спали в кабинетах на диване, питаясь еще старыми сухпайками. Но именно они, сейчас, дают нам всем понимание, как и что нужно будет делать, когда реванш остановится. Это символ, пример и прецедент. Это ящик Пандоры Зеленского, который он открыл.
Понимаете, не получится безболезненно защитить Независимость Украины. Нам всем казалось, что в 14-15 мы дали отлуп и можно успокоиться. Нет. Все только начинается.
"Делай что должен и будь что будет". Но будь готов ко всему. Пусть каждый вспомнит слова гимна, который пел сотни раз. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу...". К сожалению, кому-то из нас придется это не только пропеть, но и прожить. Но все равно, мы победим и все будет Украина.
И да, я искренне считаю, что намного эффективнее не сотрясать воздух в фейсбуке гневными постами в своем манямирке, а вести разъяснительную работу и сеять смуту. Фактами и объяснениями. Иронично, зло, болезненно и больно, но объективно. Разочарование этой властью наступит быстро, оно уже начинается. И вот потом и будет место гневу. А сейчас нужно продержаться, пока они сами себя не сожрут. И удержать внешний периметр. А вот потом будет работа над ошибками".
https://www.facebook.com/donikroman/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAJoErQZBKojR83Cm49-88C5dBj9tRA3swXiD6GFwmPFRxszuyrDucXSVPnrJhsC6iOoOnRhcIAquRR&fref=mentions