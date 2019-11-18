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 Економіка
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 Відкриття ринку землі знищить українських фермерів, - Бондарєв

Народний депутат України Костянтин Бондарєв з фракції "Батьківщина" вважає, що запропонована президентом земельна реформа призведе до розбазарювання землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.

Бондарєв зазначив: "Минулого тижня відбулася знакова подія. 28 років говорили про ринок землі і ніяк не знаходили певну форму, яка б усіх влаштовувала. І ось, Президент Зеленський фактично через коліно провів в першому читанні закон, який передбачає цей самий ринок. Про що закон? Про те, що він дає безмежні можливості для абсолютно всіх: іноземців, іноземних компаній, фондів, банків. Тепер вони можуть увійти на цей ринок.

Купи дешевше, продай дорожче

Ви знаєте, сьогодні у світі є шалена кількість грошей, які не експлуатуються, які вкладені в активи, які не дають ніякого доходу. Так ось, відкривається глобальний ринок для спекулятивного капіталу, тобто іноземні інвестори будуть вкладати в українську землю не для того, щоб щось вирощувати, а просто для того, щоб зберегти свої гроші. Коли ринок відкриється, велика кількість людей захоче відразу отримати "живі" гроші і при великій кількості пропозицій, ви ж розумієте, попит буде обмежений. Що станеться з ціною? Вона впаде. Коли розгойдається фінансовий ринок і хлине багато грошей – ціна підніметься. Це банальна спекуляція. Очевидно, що всякі ділки типу Сороса не знехтують можливістю підзаробити. Куплять земельну ділянку, що вони будуть вести сільське господарство? Звичайно, ні. Їх цікавить агропромисловий бізнес? Ні. Вони точно не будуть там нічого вирощувати, але розуміючи, що нею (землею) треба буде якось займатися, віддадуть її в управління великому аграрному бізнесу, транснаціональним компаніям. У свою чергу, як ви думаєте, що будуть ці компанії вирощувати тут? Те, що дає максимальний прибуток, швидше за все – це технічні культури. Такий тренд сьогодні у світі.

Знищення українських фермерів як класу

Найголовніше – це те, що може статися далі. Перше, це космічна ціна на овочі, тому що всіх дрібних фермерів зачистять взагалі. Чи зможе наш фермер зараз конкурувати грошима з транснаціональними компаніями або глобальними фондами? Ні. Грошей для того, щоб викупити хоча б ту землю, яку він сьогодні обробляє, у нього теж немає. У нього в принципі немає оборотних коштів, у нього кредитні ресурси, які йому дають українські державні банки під 30% річних. Це що треба вирощувати, щоб покрити ці шалені відсотки? Марихуану? Так ось, ми зачистили таким чином українського фермера. За таких умов в Україні не буде ніякого аграрного бізнесу. Ми будемо земельною придатком, та й сировина скоріш за все буде вивозитися.

Продуктова криза і навіть голод

Друзі, в один із днів виростуть технічні сорти і їх вивезуть, а їсти ми що будемо? Сьогодні кожен 7-ий на планеті вже голодує. До 30-ого року ця криза торкнеться практично всіх країн, навіть розвинених, про це говорять вчені. Тому що кількість аграрної землі, на якій можна вирощувати якісний урожай, рік за роком зменшується за рахунок ерозії грунтів, інших природних та технологічних факторів. А населення земної кулі постійно зростає і його потрібно чимось годувати. Тому сьогодні економічно розвинені країни прагнуть мати бодай якісь земельні ділянки, аби забезпечувати свою країну продовольством на випадок такої кризи. Може знову відбутися повторення голодомору вже сьогодні, в ХХІ столітті. Фактично ми стоїмо перед проблемою, яка називається національна безпека нашої країни. В цьому законі її, на жаль, взагалі немає. Існують тільки інтереси іноземних інвесторів.

Як насправді має виглядати справедливий ринок землі?

Спостерігаючи за тим, як приймають цей закон, Президент сам приїхав уранці до Парламенту і через коліно ламав свою фракцію. Не були почуті ніякі доводи з боку інших фракцій, бо це, насамперед, було рішення Президента, а реалізовувалося воно руками його моно-більшості. Ми (фракція "Батьківщина") зробили висновки, і перейшли в опозицію. Ми в опозиції до Президента Зеленського, адже це його відповідальність, його рішення. Що ми пропонуємо як опозиція сьогодні? Ми пропонуємо врахувати кілька основних факторів, які закладуть фундамент національної безпеки, які дадуть можливість розвитку аграрного бізнесу і підтримають майбутнє України в особі фермерів і домашніх господарств. Перше, ми говоримо про те, що категорично не можна допустити, щоб іноземцям давали право на придбання землі. Покупцем на цьому ринку мають бути тільки: громадяни України, територіальна громада або уповноважений державний орган. У фермерів максимальний наділ має бути не більше 300 гектарів. Чому не 200 і не 500? Ми взяли за основу досвід Польщі та Франції, розрахували територію, населення і кількість фермерів, які повинні бути активними учасниками ринку у підсумку вивели середнє значення у ці 300 га. А для того, щоб український аграрний бізнес ріс і розвивався, ми пропонуємо створити певний фінансовий інститут на базі Національного банку або Міністерства фінансів, який буде гарантовано кредитувати наших фермерів. Також, аби наші аграрії були в змозі оновити свою матеріально-технічну базу, кредитна ставка має бути 3-3,5%, а мінімальний термін погашення – 20-30 років.

Тільки в цьому випадку можливі перспективи розвитку країни і зростання ВВП, яке, між іншим, нам обіцяв уряд. Я впевнений, що це можна зробити за рік – прийняти закони, привести до ладу всю нормативно-технічну базу, створити ці органи, установи. Якщо ми системно не підійдемо до ринку землі, то, на жаль, окрім хаосу із трагічними наслідками ми нічого не отримаємо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160399
 
   
 Топ коментарі
 
Если в Испании, Польше, Канаде, США открытый рынок земли фермеров не уничтожил, не уничтожит и в Украине
Фермер, без собственной земли - совковый колхозник
Только комуняки были против частной собственности на землю
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В Канаді 90 % Землі у власності держави. Піди спробуй просто так, в тій же Польщі, купити Землю якщо ти іноземець.
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так от і настала пора вияснити скілько мертвих душ в країні отримують пенсії,пільги,по п'ять і більше земельних ділянок на одну особу,-а які особи зовсім нічого не отримали та не отримують від держави і т.д..
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Тому що не зупиняються в пограбунку...
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Можно вопрос?
Что мешает самому выбрать что выгоднее, и нанять рабочих для посадки и сборки урожая?
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Ну, относительно. Всё честно - это, увы не про Украину, но по крайней мере не будет перейден Рубикон. После которого - тотальный трындец. Рынок земли - это настолько судьбоносный вопрос для любого государства, что приниматься за его воплощение в жизнь можно только на высоком уровне соблюдения законности в стране, порядка и стабильности. И тогда всё, может быть, пройдет благополучно. Но не в наинизшей точке падения по всем параметрам! Ну это как открыть рынок торговли органами в Сомали или фавелах в Рио. Результат будет чудовищный. Смерти, грабёж, разорения, руина. "Я гарантирую это."
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Земля для украинцев это как нефть для Саудитов , с этого должны все имеет дивиденды . Почему не сделать фонд для будущего поколения как в Норвегии с нефти ? Вот сдаю в аренду землю , с этой аренды и откладывать деньги в фонд .
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Потому, что будущие поколения бенефициаров псевдорыночных реформ в Украине гарантированно будут жить нему ней. Ради сладкой жизни своих будущих поколений там - их папаши и мамаши тут и рвут зубами эту несчастную страну.
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сначала налоги пускай заплотят..-эти привелигированные и паями и субсидией и тд..и пенсии им почему то маленькие....а почему?
-да потому что паи им даром достались.
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С бешеной соросятиной разговаривать языком аргументов бесполезно. Готовьте обрезы.
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Захват ресурсов глобализаторами - это политический, (анти)культурный, антинациональный диктат. Ресурсы это источник власти, кто контролирует ресурсы тот обладает властью. Остальные - пациенты глобализационной лаборатории. Все ресурсы, которые отожмут глобализаторы, будут использоваться против украинцев. Это не вопрос экономики, это вопрос управления людьми своим бытием.
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Это неизбежная, финальная часть марлизонского балета, к которой нас, тёмных, вели 28 лет. Хотя, даже, чуть раньше. И с пути нам этого уже не свернуть - земля последний элемент в этом элегантном пазле. Возвыстесь, смотрите со стороны, и наслаждайтесь красотой чужой игры - партия была разыграна как по нотам. Аплодисменты! Занавес.
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Если 28 лет ничего не развивать и только доедать что осталось от СССР, удивительно ждать каких то других результатов.
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Стандартна схема захоплення через доведення до Банкрутства змінюються лише об'єкти Відкриття ринку землі знищить українських фермерів, - Бондарєв - Цензор.НЕТ 1602 Відкриття ринку землі знищить українських фермерів, - Бондарєв - Цензор.НЕТ 1602 Відкриття ринку землі знищить українських фермерів, - Бондарєв - Цензор.НЕТ 806
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"Від голоду ще ніхто не всрався"©
Не, ну шо непонятно? Всё ж на благо. Талантливый диетолог Рева, по совместительству - экс-министр социальной политики, ясно же сказал - хохлы много жрут, ряхи понаедали хохлы. Теперь будем худеть. Стройными будем.
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Народный депутат Украины Константин Бондарев из фракции "Батькивщина" считает

Я очень рад за Бондарева и за всю фракцию БЮТ.Я очень рад,что они так считают.Пусть считают и дальше.И вообще,кто такой этот Бондарев(кроме того,что он из БЮТ),что ему так много места на Цензоре отвалили?
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Может снова произойти повторение голодомора уже сегодня, в XXI веке. Фактически мы стоим перед проблемой, которая называется национальная безопасность нашей страны.(Бондарев).

Ну похоже этот чувак с головой точно не дружит.Не знать,что во время голодомора 1932-1933 года в СССР вся земля была государственной и колхозной,а не частной,и рынка земли и в помине не существовало.Ну это полный трэш.
А вот если бы земля была частной,и вместо колхозов были бы частные хозяйства-никакого голодомора в помине бы не было.
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Оце, мабуть, взірцево сказочний олігофрен.
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Я про попереднього дописувача Александр Глазков, еслі шо. Тільки імбецил може зробити висновок, що причиною голодомору було право власності на землю. Нас тоді тупо окуповали і знищували.
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Коли земля не ваша,яка різниця державна,чи монополіста - ваша доля - Здохнути Відкриття ринку землі знищить українських фермерів, - Бондарєв - Цензор.НЕТ 2073
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Полный набор лживых тезисов, брехни и подтасовок. Этот Бондарев конечно не переплюнул Сталина или Геббельса, но некоторые приемчики выглядят оригинально. В целом идея , что в современном мире с его глобальным трейдингом в отдельно взятой стране с функционирующей экономикой возможен голод, выглядит настолько сумасбродной и нелепой, что так и хочется от этого депутата вытребовать справку о его психическом здоровье.
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что в современном мире с его глобальным трейдингом в отдельно взятой стране с функционирующей экономикой возможен голод

Мдя... життя нічому не вчить. Що означає "функціонуюча економіка"? Вона всюди функціонує, питання тільки наскільки ефективно для населення. Вам надати перелік країн з реальним голодом, чи надати статистику по Україні, кому вистачає доходів лише на їжу?
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"Народный депутат Украины Константин Бондарев из фракции "Батькивщина"
Дальше не читал. Нахера это здесь находится - не знаю.
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