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 Політика України, Події
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Все про:Порошенко (9955) Портнов (152) Аслунд (16) ДБР (637)

 Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка

На думку аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, у відкритому ДБР провадженні проти п'ятого президента Петра Порошенка "погано все".

Свій коментар аналітик залишив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З кримінальною справою проти Порошенка погано все:

  1. Це негарно - переслідувати попереднього президента.
  2. Що ще гірше - ця справа ініційована Андрієм Портновим, колишнім заступником глави адміністрації Януковича, який утік з країни на п'ять років.
  3. Ця справа - політична", - написав Аслунд.

Читайте також: За підозрами ДБР проти мене стоїть команда Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.

У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160398
 
   
 Топ коментарі
 
Получается можно воровать, будучи Президентом, а потом чуть что: "Преследовать предыдущего президента некрасиво - это политическое преследование" Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 3262 Тогда и к Януковичу такая логика подходит? И к Кучме?
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ЩО ВКРАВ ПОРОШЕНКО.
ПРУФ.
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Ці виродки не Порошенка ненавидять! Вони ненавидять саму Україну і українців!
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Чому Бухаресту він таких порад не давав? І скільки рошенок в лимонах отримав американський аналітик?
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Хренасе заявоны！ амеры лапти плетут трампу, действующему презу, в ускоренном темпе, а кудряшкупью, который сейчас просто политические помои на свалке, трогать нельзя.
Или там такое всплывет, шо американская общественность офигее, а, аслунд？
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ПОРОШЕНКА НЕНАВИДЯТЬ ЛЮБІТЄЛІ РУССКІХ БРАТЬЄВ.
АЛЕ НІХТО З НИХ ЦЬОГО В ГОЛОС НЕ СКАЖЕ.
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Вам казали, шо писати капслоком, та ще й жирним некрасиво?
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Прикольно, ему даже не важно какое там дело, ему главное что это некрасиво и что инициатор Портной, я был о американском правосудии лучшего мнения.
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Если преступник и лжец обвиняет человека - вы бы стали верить его словам без фактов? Это именна такая ситуация. Обвинения есть от предателя, а фактов нет.

Януковощ точно также из Ростова годами кричал что он легитимный, хотя для всего мирового сообщества было фактом, что он предатель и никто его не слушал.

Но пришла команда Зе и решила слушать предателей, когда им это выгодно чтобы убрать оппонентов, гонять их на допросы, без ежиного факта по сути. А вот это и называется политическое преследование и попытка УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ, о чем и пишет Аслунд.
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Ну да конечно, да на Пете если покопаться клейма от уголовных статей ставить некуда будет.
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и вас ничего не напрягает? или он написал неправду? тогда, пардон, вы не владеете инфой ни на сегодня ни вчера, а так отписки за оплату.
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Аслунд висловив думку про політичний характер цієї справи, бо бачить для чого все це робиться. Зрозуміло, що надалі подібні думки і настрої будуть поширюватися та шкодить міжнародному іміджу України.
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"Тобі ото так шкода, як корові заднє коліно всрать"©
Красиво - это Трампычиха до замужества на конкурсе в купальнике. А мы тут как-нибудь по бедности помучаемся, потерпим, посозерцаем (и то, если свезёт) Пётра Лексеича на другом конкурсе - в кандалах.
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Порошенко обвиняют в том что он отменил собственный указ.
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ПреЗЕдент очень хочет посадить Порошенко - других идей по улучшению жизни населения Украины у него нет... Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 4820
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порошенко на дебілів клав "торт рошен" Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 7086
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ПНХ. В советах дебилов ненуждаемся. Вор должен сидеть в тюрьме.
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Преследовать некрасиво, да. А мы зелю преследовать не будем, просто не дадим ему сбежать
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А он никуда не собирается убегать, за ним почти вся Украина, а за порохом только 8 % проплаченных ботов.
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Поліграф ну ти йолуп дибільний кацап смердячий
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Він потомок переселених Сраліним замість убитих українців жителів Алтаю.
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Таваристч Шариков, Ты и зеленые фаны - это далеко не вся Украина. Это вообще не Украина
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По мнению аналитика американского центра Atlantic Council Андерса АслундаИсточник: https://censor.net.ua/n3160398 нужно поводить известным органом, и не посредственно по лбу. ЕСТЬ ЗАКОН, ИЛИ Я ЧТО-ТО ПУТАЮ Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 3729
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Це той що за кацарів топить. Переживпє за свлго подєльніка агента *****
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Да не он за зелёного переживает. Однажды соратник и правая рука в партии, сильный юрист помогал Юлии Владимировне составлять газовый контракт. Вы помните имя этого юриста?
Вы помните за что ЮВТ парилась в лукьяновке. Этот ли самый юрист для не судимого "диктаторские" законы писал? И где ща этот не судимый? Уже и Америка просит -Владимир Александрович, поберегитесь, это традиция. А в ответ только я не лох я не лох.
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Честному налогоплательщику аналитику американского центра Аслунду и в голову не придет, что президент демократической страны мог грабить бюджет, не платить налоги и выводить миллиарды прибыли со своего бизнеса в оффшорные компании с помощью своих подельников, которым сам же и раздал государственные руководящие должности, в том числе и в НБУ. Так то.
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ібанітовва ти вата! Грабив і грабить народ зєлєбєнєгнійна коМАНДА разом з іншими олігархами! І це ти вкуриш дуже скоро, якщо хоч єдину клепку не роз'їв зєлєгній! З платіжками, з брехнею, нищенням прав і свобод громадян України! З тією ганьбою на весь світ , з прірвою, коди ця пропарашинська влада штовхає державу!
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А ця влада чимось краща, ніж попередня ? Поки що я набагато більше мінусів бачу і це при тому що ця влада тільки пів року при владі. Це по-перше. По-друге президента до влади привів найбільший злодій, напевно більш як КАломойський ніхто ще українців не обікрадав.
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И этих посадим.
Если бы Кучму посадили за Гонгадзе и др.может и Майдана не было.
Неприкасаемых не должно быть и точка.
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Нова влада при владi тiльки пiв року i не краде, не бреше, не юродствуе, не торгуе з окупантами та сепарською мерзотою, не знущаеться над украIнцями як попередня! Час покаже хто бiльше обкрадав украIнцiв i кому i як за це вiдповiдати.
А "мiнуси" в тебе в головi та iконка зi Cвятим Злодiйським мучеником Порошенком пiд подушкою.
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Я бы не называл ненавистников Порошенко зелёными. Им класть на ЗЕ. Они тупо ненавидят Порошенко. Главное посадить. А кто, а за что, а законно ли не имеет значение. Им пофиг.
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Ні, вони саме зелені, хоча вже з відчутним червоним більшовистським відтінком.
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Кто сказал что тупо? По законам принятыми при Порошенко, реформированным петром судом. Посадить петра руками Порошенко.
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Вот не правда. Весь уголовный кодекс принят портновым при януковище. При Порошенко не были реформированны суды первой инстанции, только верхушка и то не вся. Свалить такую коррупционную махину одним выстрелом это утопия.
"Посадить петра руками Порошенко." - такую херню писать много ума не надо. Строить обвинения на брехне вообще глупо.
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Ну та, хто в цьому винен? Треба було реформами займатися а не кешом та офшорами.
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При чем тут ЗЕ? ЗЕ заработал свое состояние честно и своим трудом. ЗЕ избрала Президентом обворованная за последние 28 лет до нитки украинская нация!! И, поверьте, мы будем бороться за свой выбор всеми доступными методами. Порошенко же врал все 5 лет. Врал и крал не по-детски. Воров и лжецов нигде в мире не любят, им рубят руки.
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Ці виродки не Порошенка ненавидять! Вони ненавидять саму Україну і українців!
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Бггг))) шо, зебанутые, непруха? А вам говорили, что так будет... 😁
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Но обратите внимание на вой шакалов-рашистов внутри Украины в унисон с путлеровской Рашкой и все становиться ясным - дело сугубо политическое!Зубы о Пороха обламаете, вражины и украинофобы!
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Кремлю это нравиться ,а также тем которым надоела война и которые хотят опять слушать новости ТВ из Москвы,веря в то ,что новый Президент за три дня или три года победит коррупцию в стране,зная что они и есть звенья в коррупции, и себя они не дадут убить,просто опять вернуться в московское прежнее стойло ,чтобы сам само сохраниться общей Орде,...ой не так общей "советской"(российской стране Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2298
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Пеца за 30 серебрянников купил какого-то ыксперда, а тот и рад стараться - втупую перепечатал тезисы из соевой методички про Портнова, Януковича, руку москвы и политические преследования. Разводят бедного Пецу кому не лень, потому что завертелся тот на сковородке, чувствует как начинает припекать пятая точка и готов на все.
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Ну ладно.
Будем его красиво непреследовать. Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2954
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о как лахтинские оживились . любимая тема по обливанию помоями Порошенко . а ваня сулима тут ?
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Расследовать сексуальный скандал о клинтоне было красиво?

Здесь просто необходимо провести расследование, тем более, что вопросов много, а ответов на них ноль- Петя не ходит на допросы
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Тупі зебілоїди з кацапськими ботами створюють фейки, розкрчують за день, пеконують один одного до хрипоти і срачки. Ці потуги дійсно працюю, але виключно на бидло на рівні плінтуса.
Немає ЖОДНОГО зебільного впливого на процеси аналітика, а тим більше урядовця світових держав, чи високопосадовця організацій, як МВФ, який би мав такі ж психічні розлади.
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боти є тільки у педро, цілий виводок
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а отпускать мородёра и корупционера - это по феншую?
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А если будет доказано что совершал преступления ? Или любой политик может воровать, а потом его нельзя трогать потому что "некрасиво" ?
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Треба повістку оформить камнями Сваровські і червоною стрічкою перев'язать. Для красоти.
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Аслунд наверное получил некоторое количество хорошеньких банкннот,
теперь ещё про Кличко можно заработать,
ну и на Ляшке Аслунду можно подкапуститься ...
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Зато цього хоче **** в риго- портянка, тому зебидло буде робити все щоб їм догодити.
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Что Ослунд, говорил об Украине:
В 2005 году Ослунд приветствовал отставку Юлии Тимошенко, полагая, что она «дискредитировала украинскую власть», однако позже он изменил своё мнение.
В 2013 году Ослунд объявил о своей поддержке евроинтеграции Украины. Однако в 2007 году он называл членство в ЕС «погоней за ветряными мельницами»[23]. Он полагал, что Украине следует принять условия МВФ, а режим Януковича, опорой которого, согласно Ослунду, являются два олигархических клана Ахметова и Фирташа, обвинял в воровстве и популизме.
2018 г. Высказал мнение, что украинские чиновники не заинтересованы в борьбе с коррупцией, потому контролируют экономику и получают от этого прибыль: "Потому что они заинтересованы в коррупции, они с нее живут. Генпрокурор Юрий Луценко, наверно, получает много денег за то, что не борется с коррупцией. Если бы он боролся с коррупцией, он бы ничего не зарабатывал, кроме своей небольшой зарплаты".
Через несколько часов Ослунд отказался от своих высказываний о Генпрокуроре Юрии Луценко.
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Преследовать предыдущего президента некрасиво, даже если он украл миллионы.
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К чему писать этот бред, если известно, что по данным Форбса ,, Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала. ,,
https://meduza.io/news/2019/05/21/bloomberg-sostoyanie-poroshenko-za-gody-pr

Кстати, трудно избавиться от наследства Советов, которые уничтожали своих предшественников во Власти.
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