 Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка

Свій коментар аналітик залишив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"З кримінальною справою проти Порошенка погано все:
- Це негарно - переслідувати попереднього президента.
- Що ще гірше - ця справа ініційована Андрієм Портновим, колишнім заступником глави адміністрації Януковича, який утік з країни на п'ять років.
- Ця справа - політична", - написав Аслунд.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.
У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.
Или там такое всплывет, шо американская общественность офигее, а, аслунд？
АЛЕ НІХТО З НИХ ЦЬОГО В ГОЛОС НЕ СКАЖЕ.
Януковощ точно также из Ростова годами кричал что он легитимный, хотя для всего мирового сообщества было фактом, что он предатель и никто его не слушал.
Но пришла команда Зе и решила слушать предателей, когда им это выгодно чтобы убрать оппонентов, гонять их на допросы, без ежиного факта по сути. А вот это и называется политическое преследование и попытка УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ, о чем и пишет Аслунд.
Красиво - это Трампычиха до замужества на конкурсе в купальнике. А мы тут как-нибудь по бедности помучаемся, потерпим, посозерцаем (и то, если свезёт) Пётра Лексеича на другом конкурсе - в кандалах.
Вы помните за что ЮВТ парилась в лукьяновке. Этот ли самый юрист для не судимого "диктаторские" законы писал? И где ща этот не судимый? Уже и Америка просит -Владимир Александрович, поберегитесь, это традиция. А в ответ только я не лох я не лох.
Если бы Кучму посадили за Гонгадзе и др.может и Майдана не было.
Неприкасаемых не должно быть и точка.
А "мiнуси" в тебе в головi та iконка зi Cвятим Злодiйським мучеником Порошенком пiд подушкою.
"Посадить петра руками Порошенко." - такую херню писать много ума не надо. Строить обвинения на брехне вообще глупо.
"Некрасиво".
Будем его красиво непреследовать.
Здесь просто необходимо провести расследование, тем более, что вопросов много, а ответов на них ноль- Петя не ходит на допросы
Немає ЖОДНОГО зебільного впливого на процеси аналітика, а тим більше урядовця світових держав, чи високопосадовця організацій, як МВФ, який би мав такі ж психічні розлади.
теперь ещё про Кличко можно заработать,
ну и на Ляшке Аслунду можно подкапуститься ...
В 2005 году Ослунд приветствовал отставку Юлии Тимошенко, полагая, что она «дискредитировала украинскую власть», однако позже он изменил своё мнение.
В 2013 году Ослунд объявил о своей поддержке евроинтеграции Украины. Однако в 2007 году он называл членство в ЕС «погоней за ветряными мельницами»[23]. Он полагал, что Украине следует принять условия МВФ, а режим Януковича, опорой которого, согласно Ослунду, являются два олигархических клана Ахметова и Фирташа, обвинял в воровстве и популизме.
2018 г. Высказал мнение, что украинские чиновники не заинтересованы в борьбе с коррупцией, потому контролируют экономику и получают от этого прибыль: "Потому что они заинтересованы в коррупции, они с нее живут. Генпрокурор Юрий Луценко, наверно, получает много денег за то, что не борется с коррупцией. Если бы он боролся с коррупцией, он бы ничего не зарабатывал, кроме своей небольшой зарплаты".
Через несколько часов Ослунд отказался от своих высказываний о Генпрокуроре Юрии Луценко.
https://meduza.io/news/2019/05/21/bloomberg-sostoyanie-poroshenko-za-gody-pr
Кстати, трудно избавиться от наследства Советов, которые уничтожали своих предшественников во Власти.