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Все про:Київ (6802) посольство України (161) США (5841)

 Видання The New York Times перейшло на написання Kyiv замість Kiev

Американське видання The New York Times після попередніх відмов все ж перейшло на написання Kyiv замість Kiev.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у Твіттері посольства України в США.

"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2019 року віцепрезидент із комунікацій The New York Times Даніель Роудс пояснював, що видання вирішило продовжувати використовувати "Kiev", "щоб відповідати підходу до написання інших міжнародних міст".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Financial Times перейшла на написання "Kyiv" замість "Kiev", - посольство України

Нагадуємо, в жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста латиницею (#KyivNotKiev).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160397
 
   
 Топ коментарі
 
Эпохальное событие. Нужно завтра выходной объявить.
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О сколько нам открытий чудных
Готовит бестолковья дух

И Kyiv, сын ошибок трудных,
И Kiev, парадоксов друг
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Кажется, этого ждали все!

Вы даже не представляете что там сейчас творится. Всех с праздником!

Видання The New York Times перейшло на написання Kyiv замість Kiev - Цензор.НЕТ 8556
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Там сегодня суд по делу Коломойского. И дебют нового адвоката бени, кореша Трампа. Наверное потому и вспомнили про Киев.
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Зараз будемо спостерігати камінг-аут лахтинських і совкохохлів.

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Капец какой-то. В самой Украине по сей день бодаются из-за русского языка, сейчас, если Зеля прогнётся, в ОРДЛО он таким и останется и в то же время из пушек стреляем и флагами машем из-за того, что в какой-то газете написали Kyiv.
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Ви в курсє, что в Россіі ГОСУДАРСТВЄННИЙ язик русскій?
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А в Україні ДЕРЖАВНА мова українська.
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И что? В мире тысячи газет. Мы вокруг каждой будем выплясывать, перемогу трубить?
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Эпохальное событие. Нужно завтра выходной объявить.
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А почему порохоботы не кричат, что это победа Зеленского?
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О сколько нам открытий чудных
Готовит бестолковья дух

И Kyiv, сын ошибок трудных,
И Kiev, парадоксов друг
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Так.
Латинська літера У звучить як російське ьі.
У всіх давніх рукописах писали саме Кьіив.
Гугл в помщь.
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И Кива - бог-изобретатель
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Кажется, этого ждали все!

Вы даже не представляете что там сейчас творится. Всех с праздником!


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"Лидер ЛДПР, Владимир Жириновский 12 марта выступил с очередной инициативой: убрать букву Ы из русского алфавита. По его мнению, это «азиатчина», это портит русский язык, так как данная буква «пришла к нам от монгол и ни в одном европейском языке буквы "Ы" нет», - заявил политик." - зє за?
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Грехи замаливает, в рай хочется, не выйдет наговорил на тысячу кругов АДа.
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