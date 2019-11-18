 Видання The New York Times перейшло на написання Kyiv замість Kiev

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у Твіттері посольства України в США.
"Здається, цього чекали всі! Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши Kiev на Kyiv", - йдеться в повідомленні.
У жовтні 2019 року віцепрезидент із комунікацій The New York Times Даніель Роудс пояснював, що видання вирішило продовжувати використовувати "Kiev", "щоб відповідати підходу до написання інших міжнародних міст".
Нагадуємо, в жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста латиницею (#KyivNotKiev).
Готовит бестолковья дух
И Kyiv, сын ошибок трудных,
И Kiev, парадоксов друг
Латинська літера У звучить як російське ьі.
У всіх давніх рукописах писали саме Кьіив.
Гугл в помщь.
Вы даже не представляете что там сейчас творится. Всех с праздником!