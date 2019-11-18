 Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка в програмі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.
На Tesla Богдана журналісти зафіксували номери, які восени 2017 року використовувалися на мікроавтобусі, що привіз співробітників УДО охороняти та обслуговувати весілля сина тоді ще генпрокурора Юрія Луценка. Пізніше номери замінили.
Скріншот із сюжету
"Приблизно в той самий час, коли у Tesla з'явилися номери прикриття УДО, поруч із Андрієм Богданом почав з'являтися один і той же охоронець", - йдеться в сюжеті.
Журналісти з'ясували, що ще 26 червня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу ОП держохороною. Зазначається, що посада Богдана не належить ані до тих, яким необхідне виділення держохорони, ані навіть до державних.
Зазначимо, що саме в цій Tesla Зеленський знімає відеозвернення до українців.
А как по другому? Муж - опора семьи.
И папа его сын юриста - легко погуглить.
Коломойский взял бы своим юристом только своего, а не какого-то гоя.
По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера. СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак. https://tlgrm.ru/channels/@razvedinfo/1687
«Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.
«После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба «Слуги народа» Павел Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает.
Проведемо опитування?
tZE inform
@tZEinform
·46 с
"Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с) Когда Вова очнется и ему все это расскажут, он еще пожалеет что очнулся
За полгода своей деятельности появившийся из ниоткуда г-н Советник президента успел достаточно наследить своими активными мероприятиями.
Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Он лично написал текст заявления, который несчастный Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN. (на телеканалі CNN президент Зеленський мав зробити публічну заяву про розслідування втручання у вибори США 2016 року та про Джо Байдена - як того хотів Трамп. Втім, за кілька днів у Washington Post вийшла стаття з подробицями всієї історії, й інтерв'ю скасували).
Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина О.Дерипаски.
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
InfoResist
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Фото: Александр Сенько
Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно пользуется государственной охраной, которую ему предоставил Владимир Зеленский. Об этом говорится в сюжете программы Наші Гроші.
По данным журналистов, в собственности у Богдана есть Мерседес и Tesla. «Номера на Tesla, которая выезжает из коттеджного городка Богдана и ездит в парламент и антикоррсуд, особенные. Это номера прикрытия», - говорится в сюжете.
Эти же номера в 2017 году были замечены на микроавтобусе, который привез работников УГО для охраны и обслуживания свадьбы сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко.
26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым и обеспечил Богдана госохраной. Журналисты заявляют, что ничего общего с законом распоряжение о госохране главе ОП не имеет.
Согласно закону, охрану УГО должны получить: президент, руководитель парламента, премьер, первый вице-премьер, главы Конституционного суда и Верховного суда, министр иностранных дел и генпрокурор. В отдельных случаях УГО могут предоставить, например, нардепам или судьям. Но в этом списке нет и никогда не было сотрудников Офиса президента или АП.
«Офис президента - это просто вспомогательный орган главы государства. У него даже властных полномочий нет, и об этом прямо записано в самом положении об ОП. Поэтому предоставлять охрану УГО Андрею Богдану - это прямое нарушение закона», - подчеркнул журналист.
Сам глава Офиса президента объяснять журналистам ситуацию с госохраной не стал.
Журналисты также напомнили президенту Владимиру Зеленскому об обещании уволить Богдана, если тот нарушит закон.
Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.(там і диплом фальшивий)
Про запис з Юзіком вже всі знають (як вони тільки його не з'їли !) Опубликована скандальная аудиозапись, как Юзик и «слуги народа» решали вопросы с полицией
Ну,про тещу Стефанчука мабуть теж :
Это шедеврально: "Слуга народа" Руслан Стефанчук платит аренду за квартиру своей тещи из бюджета страны .І так щодня.
12/06/2019
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровствестатье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
Так он скрыл, что на зоне он петушком был?
Пора объявлять импичмент
ща перепишут закон и всех дел.
А Подонок с ЗЕлёной соплёй обещал, шо все-все перед законом будут равны, шо очень даже не исключает, шо некоторые всё-таки будут чуточку ровнее.
Вон на свадьбе луцика грузчиками подарков работали.
Да кого они только не охраняют....
Всё дело в цене.
Теж мала шанс, але не скористалася: якби не симулювала, а пішла в ув'язнення, її авторитет набагато зріс би.
А у неї хіба "ґнілой рот"?
Зважаючи на вашу лексику, то ви є патентованим совком і нащадком якогось представника НКВД. Еге ж?
Ребята - ну Ху- ло оно такое коварное!!!! Если бы у Немцова была охрана?
Ребята - насрать !!! Пусть охраняют!!!
Кризис жанра или просто спекся???
"26 червня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу ОП держохороною." Все законно после этого.