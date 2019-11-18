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 Політика України, Суспільство
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Все про:розслідування (1581) УДО (39) Бігус (49) Богдан Андрій (218)

 Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші. ВIДЕО

Главу Офісу президента Андрія Богдана охороняють співробітники Управління держохорони, хоча посада цього не передбачає.

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка в програмі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

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На Tesla Богдана журналісти зафіксували номери, які восени 2017 року використовувалися на мікроавтобусі, що привіз співробітників УДО охороняти та обслуговувати весілля сина тоді ще генпрокурора Юрія Луценка. Пізніше номери замінили.

Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші 01

Скріншот із сюжету

"Приблизно в той самий час, коли у Tesla з'явилися номери прикриття УДО, поруч із Андрієм Богданом почав з'являтися один і той же охоронець", - йдеться в сюжеті.

Журналісти з'ясували, що ще 26 червня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу ОП держохороною. Зазначається, що посада Богдана не належить ані до тих, яким необхідне виділення держохорони, ані навіть до державних.

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Зазначимо, що саме в цій Tesla Зеленський знімає відеозвернення до українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160396
 
   
 Топ коментарі
 
... еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной.

А как по другому? Муж - опора семьи.
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Да день без зашквара без ЗЕ это не день Главу ОП Богдана, вопрека закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 4852
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охі ж дофіга в Україні дебілів. І не подумав би. Так в нього нема курсу. Курс є у Путіна, у Коломойського (ну в того такий курс, як у атомного підводного човна Курськ, але є, у Лєнки є), а у Зеленського курсу нема. 49% ви там що, зомбі?
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Дядя себя любит, уважает и ценит. В отличие от зебилов.
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ЗЕЛЕНОЕ наглое КОДЛО ,во главе с обкуренным наполеоном, в дупу имело тех 73 %, которое стадно проголосовало за этот цирк ,который сейчас происходит в Украине,кстати чайник уже начал закипать и скоро всех зеленых уродов обкатит нежным кипятком
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Скоро и анальную пробку такую же выпустят...
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им все сейчас можно, они бога за бороду схватили и на все эти разоблачительные сюжеты им похер. скажем спасибо 73% терпил
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не може бути, бачив Богдан сам бродив околицями. Хіба тепер взяли під арешт, щоб не бродив. Ще Гончарука треба в кайдани до батареї, щоб самокати не ламав ганяючи по вибоїнах.
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... еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной.

А как по другому? Муж - опора семьи.
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Богдан - сын юриста, а не кацап.
И папа его сын юриста - легко погуглить.
Коломойский взял бы своим юристом только своего, а не какого-то гоя.
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Чудненько - как охранять, то как госслужащего, а как люстрировать, то он не госслужащий. Портнову ещё аваковскую охрану нужно заменить на УГО...
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Пора уже вводить понятие - политическая жёлтизна Главу ОП Богдана, вопрека закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 3938
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Взагалі то це перевищення поноажень, Зєєєля заробляє собі термін?
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По Ермаку работает СБУ по запросу Разведсообщества США и ЦРУ.
По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера. СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак. https://tlgrm.ru/channels/@razvedinfo/1687
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В стране 73 % населения это быдло , и почему быдло не может платит за охрану для барина ? Где логика , а лохи ?
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У тебя все быдло, кто с Украины не сбежал, как ты. Не рядись под порохобота - ты путиносос.
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За янеЛоха, на выборах с учетом не явившихся на выборы, по факту проголосовало примерно 43%, а не 73% населения Украины.
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за зелю голосовало не 73% населения ,а от 61 % голосовавших во 2 туре...0.73*0.61*100= - вот єто процент имеющих права голоса ,проголосовавших за зе... и не вводите в оману ни себя ни других
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Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков рассказал, что руководство президентской партии продавало округа в Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
«Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.

«После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба «Слуги народа» Павел Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает.
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Петицію 52 ШТАТОМ в USA.
Проведемо опитування?
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tZE inform

@tZEinform

·46 с
"Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с) Когда Вова очнется и ему все это расскажут, он еще пожалеет что очнулся
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Богдан - куратор Зеленского от Коломойского, Ермак - куратор от Путина.
За полгода своей деятельности появившийся из ниоткуда г-н Советник президента успел достаточно наследить своими активными мероприятиями.
Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Он лично написал текст заявления, который несчастный Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN. (на телеканалі CNN президент Зеленський мав зробити публічну заяву про розслідування втручання у вибори США 2016 року та про Джо Байдена - як того хотів Трамп. Втім, за кілька днів у Washington Post вийшла стаття з подробицями всієї історії, й інтерв'ю скасували).
Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина О.Дерипаски.
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
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Так тебя в очередной раз поимел выбранный тобою гидрант
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
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Ты ошиблося поклонник зелени - между петей и зелей у меня стоит знак равенства
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Чмозелене, а навіщо "усам" на Майдан потрібно Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 8137
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Зе гидрант а ты обещало и скорее всего опять сбрехал
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
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Зеленский обещал уволить Богдана, если он нарушит закон. Журналисты доказали, что нарушил

InfoResist

Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 8244Читать материал на украинском

Фото: Александр Сенько

Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно пользуется государственной охраной, которую ему предоставил Владимир Зеленский. Об этом говорится в сюжете программы Наші Гроші.
По данным журналистов, в собственности у Богдана есть Мерседес и Tesla. «Номера на Tesla, которая выезжает из коттеджного городка Богдана и ездит в парламент и антикоррсуд, особенные. Это номера прикрытия», - говорится в сюжете.
Эти же номера в 2017 году были замечены на микроавтобусе, который привез работников УГО для охраны и обслуживания свадьбы сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко.
26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым и обеспечил Богдана госохраной. Журналисты заявляют, что ничего общего с законом распоряжение о госохране главе ОП не имеет.
Согласно закону, охрану УГО должны получить: президент, руководитель парламента, премьер, первый вице-премьер, главы Конституционного суда и Верховного суда, министр иностранных дел и генпрокурор. В отдельных случаях УГО могут предоставить, например, нардепам или судьям. Но в этом списке нет и никогда не было сотрудников Офиса президента или АП.
«Офис президента - это просто вспомогательный орган главы государства. У него даже властных полномочий нет, и об этом прямо записано в самом положении об ОП. Поэтому предоставлять охрану УГО Андрею Богдану - это прямое нарушение закона», - подчеркнул журналист.
Сам глава Офиса президента объяснять журналистам ситуацию с госохраной не стал.
Журналисты также напомнили президенту Владимиру Зеленскому об обещании уволить Богдана, если тот нарушит закон.
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Ты сам себя запутал Ылитник. Какой закон нарушил Богдан?
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В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Максим Бужанский.

12/06/2019

Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:


В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровствестатье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012

https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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Пестец Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 9733 СН- это не просто сборище сексотрудоголиков, а еще и уголовников!
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Рейдеры под охраной УГО, это только зебилы могли такое устроить. Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 3191 Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 2498
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вот куда наши денежки идут!!!!ё
Пора объявлять импичмент
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Гроші дурні закопають в Саду Дурнів, щоб виросло грошове дерево.
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так первое же лицо в Державе, как так не по закону ...,
ща перепишут закон и всех дел.
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Бггг)))) три обосранных зебаната пытаются отгавкаться -жалкое зрелище...
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Напомните мне, кто и за чей счет защищает вот уже 6 лет Гепу, Ахмета, и всех прочих небожыделей ? Недовзорванный "трамадольный" Сало кем тоже оберегался, и за чей счет у ВСЕХ у них длится этот "праздник жыздни", в смысле "расходов на обеспечение безопасности" ? Ведь не свои ж они деньги тратят - потому как такое "не по понятиям".
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Зебилам не понять разницу между Удо и упо. Им многого не понять.
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"Згадав, як срати сідав, а як надувся, то й забувся"©
А Подонок с ЗЕлёной соплёй обещал, шо все-все перед законом будут равны, шо очень даже не исключает, шо некоторые всё-таки будут чуточку ровнее.
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вот и победили в Украине коррупцию и беззаконие. покращення почалось, але не для всiх . зробили це разом.
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Победят, ещё как победят. Когда скажут по "1+1" раз 10, что победили, вот тогда и победят. А кто не согласится, того и объявят "коррупционером, который кричит, потому что не дают воровать".
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закона у нас уже нет, есть зе-мафия в турборежиме строящая куйловскую вертикаль...
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Пусть Ляшко и к нему прие6ётся: "Ти заплатив за охорону ?"
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Оно и не мудрено - если даже Баклан Баканов ему один зуб выбил, то благодарные граждане і кутні зуби повибивають.
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Ну подрабатывают ребята...
Вон на свадьбе луцика грузчиками подарков работали.
Да кого они только не охраняют....
Всё дело в цене.
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Да эти зеленые шмаркли еще сцикливей чем овощь.
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Этому товарищу , с мордой тракториста , уделяют столько внимания в прессе , как никому !
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Луценко за надання переваг власному водію - посадили до в'язниці. Прийде час і для Зелі.
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Не прийде. У нього національність не така, щоб сидіти.
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у Юлі теж не така національність, але ж сиділа...
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Вона не сиділа, а "лежала". І навіть не у в'язниці, а в лікарні
Теж мала шанс, але не скористалася: якби не симулювала, а пішла в ув'язнення, її авторитет набагато зріс би.
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Ну Зебіла скоріше за все експерти визнають неосудним і відправлять замість в'язниці на лікування...
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От всей души, быдлоид-юлефоб, желаю тебе заиметь межпозвонковую грыжу и насладиться от ее кайфовых проявлений. Да! И чтоб ты жил пару лет в палате, которую тебе определит диктатор, с закрашенными окнами, чтоб не видно было солнца, которые не открываются для проветривания, с телекамерами во всех углах и даже в санузле. Да чтоб с тобой в "палате" жил вертухай, который бы даже ночью заглядывал в твой гнилой рот, сидя на табуретке возле твоей койки. А еще каждый день по четыре, а то и шесть обысков "палаты" в течении суток по "плавающему графику". Вот, когда ты, гнида вертухайская, так "полежишь", тогда и поговорим. А пока иди на тот "прибор", которым Зюзя играл на рояле.
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"...зюзя іґрал..." що не завадило йому мати на виборах і зараз підтримку ЙУлі Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 7575 Шкода, що вона не зможе заграти з ним в дві руки + один "прІбор" на піаніно Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 7575

А у неї хіба "ґнілой рот"? Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 7962
Зважаючи на вашу лексику, то ви є патентованим совком і нащадком якогось представника НКВД. Еге ж? Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 6263
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Насмешили,закон и богдан !!! Да зеленые живут по своим понятиям и любой закон поменяют имея монобольшинство своих дрессированных зеленых макак!
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Пусть охраняют!!!! Если от них есть отдача- пусть!!!
Ребята - ну Ху- ло оно такое коварное!!!! Если бы у Немцова была охрана?
Ребята - насрать !!! Пусть охраняют!!!
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"Новиє ліца" - гаварілі оні. "Чєстниє, нєзапятнанниє карупцієй люді" - убєждалі оні. Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 6209

Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 5960
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раньше бигус занимался СЛИТЫМИ ему расследованиями,теперь ковырянием "горяченького".
Кризис жанра или просто спекся???
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Почему незаконно?
"26 червня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу ОП держохороною." Все законно после этого.
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Радио Свобода вычислили, что Богдан в РФ летал кучу раз! вот видео https://www.youtube.com/watch?v=8dd4H098AM4&feature=emb_title
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пусть "цензор" расскажет как сотрудники УДО работали официантами на свадьбе сына луценки! и шо б на первую полосу, жирным шрифтом!
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На 20:48 добряче тицьнули Зе носом у лайно, нагадавши про Голобородька. Респект!
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