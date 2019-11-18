 Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" орієнтовно прибудуть до Очакова о 16:00 20 листопада

Відповідно до джерел Цензор.НЕТ у штабі ВМС України, загін українських кораблів - буксири "Гайдамаки", "Титан", рятувальне судно "Сапфір", а також повернуті Росією катери "Бердянськ", "Нікополь", буксир "Яни Капу", на даний момент направляються в порт Очаків, розрахунковий час прибуття - 16.00 20 листопада.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Просто жесть. То есть уЗеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок?
«Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется»
В таверне веселились моряки и пили за здоровье атамана! ( с)