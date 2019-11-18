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 Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" орієнтовно прибудуть до Очакова о 16:00 20 листопада

Українські кораблі, захоплені росіянами в жовтні 2018 року і звільнені в окупованому Криму, орієнтовно прибудуть до Очакова о 16:00 20 листопада.

Відповідно до джерел Цензор.НЕТ у штабі ВМС України, загін українських кораблів - буксири "Гайдамаки", "Титан", рятувальне судно "Сапфір", а також повернуті Росією катери "Бердянськ", "Нікополь", буксир "Яни Капу", на даний момент направляються в порт Очаків, розрахунковий час прибуття - 16.00 20 листопада.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160395
 
 
 Топ коментарі
 
Давай ще десяток постів про ці ржаві корита.
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По какой глупости металлолом называют кораблями ? Кому ещё не ясно , что варвари не отдали кораблей , а металлолом ?
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Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 9 ч.9 часов назад

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибудут в Очаков ориентировочно 20 ноября в 16:00 - Цензор.НЕТ 394

Просто жесть. То есть уЗеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок?
«Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется»
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А тобі що цікавіше? про якогось зебілоїда-******* чи ригу-онаніста?
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В сенсі достойних новин на всю країну не знайшлося? Якось, якщо багато про ганьбу - то ганьба вже муляє. Вартувало б знати, що поробляє Свобода, Правий Сектор? Чи вже розжиріли і повністю виродились? Чи може копають бурштин, крутять курям хвости в Польщі, насолоджуються життям?
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По какой глупости металлолом называют кораблями ? Кому ещё не ясно , что варвари не отдали кораблей , а металлолом ?
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Это было металлоломом еще до захвата варварами.))
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Ссыкло, давай до конца дописывай. Герой интернета
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Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 9 ч.9 часов назад

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибудут в Очаков ориентировочно 20 ноября в 16:00 - Цензор.НЕТ 394

Просто жесть. То есть уЗеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок?
«Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется»
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Кораблі виведені з ладу, вони не на ходу, а тому їх тягнуть тросами буксири. Пробоїну, яку під час обстрілу у Керченській протоці отримав "Бердянськ", окупанти нашвидкуруч залатали, але катер не може рухатись самостійно. За розрахунками фахівців, техніка прибуде в одеський порт не раніше середи, оскільки буксирують її зі швидкістю сім вузлів - це 12,5 кілометрів на годину. Відстань до Одеси - понад пів тисячі кілометрів.
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42 года, по гороскопу Нелох, встречусь с 67-летним плешивцем, любителем мальчиков...
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Двое суток будут тащить етот металолом? Их что кормой вперед тащат или боком? Или они уже полузатопленные? Не удивлюсь если они затонут так и не прибыв на место. Как говорится концы в воду. И ***** и Зелупе ето выгодно, не будут мешать нормандским переговорам сливать Украину.
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В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана.
В таверне веселились моряки и пили за здоровье атамана! ( с)
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Маладци, відмазали пуйло. Встигли. "21 ноября в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских военных судов"
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И шо? Может еще онлайн-трансялцию парад и салют по поводу?
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