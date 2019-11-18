 Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - важко поранено одного десантника

Про це у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Російські війська атакували українські позиції білясела Сизе під Луганськом з території Російської федерації, один військовослужбовець зазнав важких поранень.
Сизе, яке розташоване на самому кордоні з РФ, вважалося останніми роками тихим місцем. Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Одного нашого воїна важко поранено, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують - це не випадковий вибух, поранення - бойове.
Зараз за життя десантника змагаються лікарі. Очевидно, атака зроблена з території РФ, в районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення в Станиці Луганській.
Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності".
Подскажите Зеле, что надо срочно отводить оттуда войска.
Вопрос, что за беспилотник там был, у России вроде нет ударных кроме "Охотника", но там и аппарат такой, что ударил бы не гранатой.
Ну шо чувак @ZelenskyyUa дзвони Баканову @ServiceSsu!
Позафракційний депутат Руслан Требушкін, будучи мером Димитрова (Донецька обл.), у 2013-2014 доставляв "гумдопомогу" беркутівцям на Майдані та дякував Путіну за окупацію Криму, увійшов до комітету ВР з нацбезпеки.
https://twitter.com/i/status/1196489351489830913
Юзик (жирный дебил с квартала) зашкварился на коррупции в Кривом Роге указывая ментам кого сажать, и утверждая что 'он все порешает за нами - Президент'.
Просто интересно - когда будет последняя капля?