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Все про:безпілотник (424) обстріл (5717) Бутусов Юрій (1117) 46 окрема десантно-штурмова бригада (1)

 Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - важко поранено одного десантника

Російські окупаційні війська завдали удару по позиціях 46-ї десантно-штурмової бригади під Сизим (Луганська область). Один український воїн зазнав важкого поранення.

Про це у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Російські війська атакували українські позиції білясела Сизе під Луганськом з території Російської федерації, один військовослужбовець зазнав важких поранень.

Сизе, яке розташоване на самому кордоні з РФ, вважалося останніми роками тихим місцем. Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Одного нашого воїна важко поранено, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують - це не випадковий вибух, поранення - бойове.

Зараз за життя десантника змагаються лікарі. Очевидно, атака зроблена з території РФ, в районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення в Станиці Луганській.

Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності".

Читайте також: Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160392
 
   
 Топ коментарі
 
"Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом."

Подскажите Зеле, что надо срочно отводить оттуда войска. Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - поранено одного десантника - Цензор.НЕТ 8550
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А клоуну пох..йому аби шаурми з сепаром богданом пожрать та обдовбаному в сраку по фонтанам погасать...
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Зелепухи,малоросы,и прочее недоразвитое отребье...аууу, как вам эти мышебратья??
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Оскорбляя оппонентов вы не привлечет их на свою сторону. И уж тем более убедите их в своей правоте. Даже если Вы будете говорить элементарные истины.
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Просто пар выпускаю....идиотов и врагов не переубедить!
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так зебилов не переубедить в любом случае.
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Шмакодявка зеленая уже вышла из интоксикации? Пора бы и покомандовать чем-нибудь. Стреляют, холера. А оно не при себе.
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А при Пете не стреляли? Только не говори что ответки нет, только недавно была статья о потерях орков за неделю.
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Чушь какая... Над Украиной! А зебилятко наполеоныч янелох - просто холуй путлера.
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Вы хотели мира? Получайте рузький мир. Атаки росийских войск, обстрелы и убийства украинцев- ето первый признак что скоро предстоят переговоры. Вот что значит договариваться с террористом ******. Сколько тысяч украинцев погибло из-за ваших переговоров? Неужели море крови вас так и не научило что с террористами нельзя договариваться и идти на уступки?
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_Это тебя "не научило", глупец, если ты такой упрёк к открытым предателям и агентам врага пишешь.
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Офигеть логика, район примыкает в месту разведение, так с чего тогда уверенность что безпилотник прилетел именно с рашки.
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Наверное же радары засекли. Или думаешь ето Госдеп и Сорос атаковали ВСУ на границе с Рашкой? Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - поранено одного десантника - Цензор.НЕТ 8941
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Вот именно что наверное, где точные данные.
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А где точные данные шо кто то поверит, шо 12 обезьян смогут построить беспилотник и еще смогут им управлять? откуда ему еще взяться .. не с турции ж он прилетел
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"Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом."

Подскажите Зеле, что надо срочно отводить оттуда войска.
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Порохоботы, и не только они, а дальше заголовка пробовали читать?
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Нападение уже с Рашки. Ето обьявление войны? Интересно, *наша* власть и здесь промолчит и не выдворить росийское посольство и не прекратит сотрудничество с вражеской страной? Или вы так хотите переговоров в нормандском формате что все готовы стерпеть лишь бы на переговорах пососать у *****?
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Да кто там точно знает откуда он прилетел, крики что с Рашки только из-за близости границы.
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Ага. Шахтеры опять откопали в шахтах беспилотники. Что первый раз Рашка обстреливает Украину со своей территории? ***** нужно больше жертв перед переговорами. Украинцы тогда больше устают от войны и хотят целоваться с ******.
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На таких паникёров эта статья и рассчитана. Фактов, что это вообще был беспилотник из РФ нет. Зато статья наберёт просмотры.
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Да полно у них беспилотников, тем более простенькие чтоб скинуть гранату.
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Сбросит гранату может и беспилотник за 200 долларов с АлиЭкспресс.

Вопрос, что за беспилотник там был, у России вроде нет ударных кроме "Охотника", но там и аппарат такой, что ударил бы не гранатой.
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у кацапів є те, що і у нас. Тим більше їх у Сирії навчили саме примітивними безпілотниками користуватись. Не можна недооцінювати ворога
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Применить в ответ турецкие безпилотники.
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Турецкие беспилотники можно в задницу засунуть тому кто их купил. Уверен что на складах они и погниют или их уничтожат на первом же боевом вылете.
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тяжело ранен один десантник/Применить в ответ турецкие безпилотники.-с камикадзе из ************* холуёв Лукашенко.
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Ну, не применяйте. Они так с атомной бомбой прилетят, а вы все беречь будете.
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А на напомни обьявлял ли войну Петя при явной атака Градами и пересечением границы бронетехникой, а тут беспилотник, притом прилететь он мог не только с Рашки, там все рядом.
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а я б на зустріч своїх пташок на мордор відправив...
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Та ти при любій владі виживеш, пристосуванець камуняцький.
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Что и требовалось доказать.Хуйло расширяет окупированную зону. ***** нужен весь дамбас и вся Украина. Завтра Зелупа скажет что нужно еще и с других границ отвести вайска чтобы не правацировать.
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Вон иранцы пол-Тегерана сожгли из-за того что бензин подорожал на 12 центов. А над вами шестой год издеваются мародеры и всякие зеленые шмаркли. А вы все время левую щеку подставляете.
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С кацапами никаких переговоров - клепать мразей ежедневно, пока не выгоним с нашей земли.
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Эти твари не с нашей, со своей(пока) атакуют. Что делать в таком случае?
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ЗеБєня‏ @ze_benya 2 ч.2 часа назад

Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - поранено одного десантника - Цензор.НЕТ 7749

Ну шо чувак @ZelenskyyUa дзвони Баканову @ServiceSsu!
Позафракційний депутат Руслан Требушкін, будучи мером Димитрова (Донецька обл.), у 2013-2014 доставляв "гумдопомогу" беркутівцям на Майдані та дякував Путіну за окупацію Криму, увійшов до комітету ВР з нацбезпеки.

https://twitter.com/i/status/1196489351489830913
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Знашь хто такой "чувак"? Тот чёрт и правда чувак.
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Вы совсем дебилы, как будто все прошлые 5 лет была тишина и никто не получал ранения или погибал, но про Порося слугу кремля вы не кричали.
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Все прошлые 5 лет Порошенко проводил последовательную политику уничижения твоей родины московии
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У район Золотого росіяни підтягли важку артилерію. Ну прям нежданчік. Як там? До тиші готові?
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онжнелох. емупох. он вам ничего не должен только своим родителям и Бэне.
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Наші точно чули як над ними летів безпілотник. То чому проявили безпечність? Безпеснімть завжди призводить до біди.
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Це напад ворога на нашу країну. Списати на "громадянський конфлікт" не вийде. Реакція зеленої влади буде?
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нет кончено..или ляпнут что-то вроде 'все норм аля правокация дырляднии' про агрессию кацаиию и куйла ни слова!
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Кстати если подойти к этому делу серьезно и будет политическая воля главнокомандующего и обратиться за помощью к США за подтверждением снимков со Спутников и фиксации факта незаконного пересечения государственной границы - это реально можно будет трактовать как акт агрессии, нападение, нарушение границы и т.д. Такие факты, если все сделать разумно могут укрепить нашу позицию в будущих переговорах с ******.
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У Украины есть спутники? А спутники США - это спутники США. НАСА в интересах 46 ОДШБ свои миллиарды тратит, ага. Из-за раненого туземца срывать Большую сделку с х..лом, о которой Трамп слюни пускает. Ждите.
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Треба своїх пташок рогатим бумерангом відправити!!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Російські війська напали на одного українського військового. Безпілотник скинув на нього гранату. Вибух був не випадковим. Поранення бойове.
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При этом: депутатам платят 5-10-15 тыс. долларов в конвертах.

Юзик (жирный дебил с квартала) зашкварился на коррупции в Кривом Роге указывая ментам кого сажать, и утверждая что 'он все порешает за нами - Президент'.

Просто интересно - когда будет последняя капля?
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30 лет тотального п...еца, а кто-то всё последней капли ждёт. Она давно уже прокапала. Для меня - в 95-м, когда Одесса без флота осталась. А Одесса без большого моря, это как Винница без буряков - город Зомби. После этого сгорела хата - гори сарай.
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Та збивати потрібно все російське що перетинає український кордон. Кацабів тре відстрілювати з усього що в нас є!
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твари журнашлюхи. Такие заголовки писать. Гореть вам в аду твари.
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Так на это и расчет, а то что это был не военный беспилотник а копеечная самоделка с гранатой никого не волнует, будут кричать что это по личному приказу куйла.
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Завтра Шмендель по приказу ЗЕсепара скажет что это ВСУ по неосторожности сами себя атаковали.
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Де курва Пристайко!!!Де великий комбінатор Сівохо!!!Де ці субєкти,не чую реакції,що куйло має відповісти,і ніяких домовленостей з ним не буде!!!Цей плешивий, до того саміту ще десяток наших солдатів повбиває!!!
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Прозрение? Не прошло и 6 лет российско-украинской войны Цезор написал "Российские (!!!) войска атаковали".Раньше писали "террористы", "наемники" и прочие экстремисты-бармалеи...а Россия вроде была, как то не особо понятно в какой роли, то ли миротворцы то ли не миротворцы...
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значит зеля отведет, освободит коцапам плацдарм...
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значит коцапы атакуют со своей территории, а зебил едет договариваться, о чем... где удары по базе беспилотников согласно доктрине... и ни одна падла не посмеет сказать что на нападение не надо отвечать
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