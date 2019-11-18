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 Політика України, Суспільство
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Все про:діти (1719) сироти (28) інтернат (28) Кулеба Микола (26)

 95% дітей, які живуть в інтернатах, мають батьків, - Микола Кулеба

В інтернатах України проживає більшість дітей, які не є сиротами, 95% із них мають батьків.

Про це розповів Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"1,5 відсотка дитячого населення перебуває в інтернатах. Це 100 тисяч дітей. Це різні типи інтернатів. Їх десятки сьогодні. 95% дітей з цих 100 тисяч мають батьків. Вони не сироти. Це основний міф, або помилка, яка є сьогодні, коли кажеш про реформу інтернатів. Але ця реформа не про те, щоб сиріт влаштовувати в сім’ї. Ця реформа про те, щоб батьківських дітей залишати у власних сім’ях", - сказав він.

Кулеба зазначив, що потрібно з самого початку звертати увагу на те, як ця сім’я опинилась у такому стані, що вона вже готова віддати свою дитину до інтернату. За його словами, до такого стану здебільшого призводить бідність або інше неблагополуччя.

"Це може бути одинока мати, яка залишилася з трьома або чотирма дітьми, і їх немає чим годувати. Це може бути особлива потреба або інвалідність дитини. Хоча тільки 18% дітей в інтернатах - це діти, які мають інвалідність. Всі інші не мають інвалідності.", - зазначив він.

Кулеба додав, що наразі інтернат вважається місцем несвободи, яке ніколи не буде щасливим для дитини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160390
 
 
 Топ коментарі
 
По его словам, к этому в большинстве случаев приводит бедность или другое неблагополучие.
Да, так и есть. Украинская античеловеческая капиталистическая власть все делает, чтобы таких детей было как можно больше.
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Лукашенко сделал следующее.Родители,дети которых живут в Дет домах,платят алименты и мамаши,и папаши.Злосные неплательщики работают в местах не столь отдаленных
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По его словам, к этому в большинстве случаев приводит бедность или другое неблагополучие.
Да, так и есть. Украинская античеловеческая капиталистическая власть все делает, чтобы таких детей было как можно больше.
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А в Зимбабве? Уж тогда сравнивай Украину с самой отсталой страной. Только дебилы могут оправдывать собственное разгильдяйство тем, что у соседа ещё хуже.
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Предлагаешь экспроприировать экспроприаторов 95% детей, проживающих в интернатах, имеют родителей, - Николай Кулеба - Цензор.НЕТ 7139
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И каким образом украинская власть заставляет настоящую мать и отца бросить своего ребенка? Расскажите.
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Подростковая беременность, одиночество, отсутствие жилья, низкая зарплата...
Украинской власти до таких нет дела.
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Для подростковой беременности есть родители, они должны заботится о ребенке.
Одиночество и зарплата, все в жизни бывает, но бросить своего ребенка? Да ну нах...
И почему тогда детей не отдают людям заграницей которые хотят усыновить?
Полно обеспеченных людей заграницей которые не могут родить, они возьмут и вырастят достойного человека. Но нет, держать детей в интернатах, как заключенных, не хотят дать им шанс на достойную жизнь.
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Вкладываются огромные деньги в облагораживание интернатов...При всём том , что интернаты остаються кузнецей уголовников и матерей одиночек! Родители этих детей в основном иждивенцы у народа, дети их вырастут иждивенцами ...Пользы никакой от вложений финансов! Лучше бы в профтехучилища вкладывали, чтобы учились на современных станках работать , а не терпугом! И была бы польза стране.Пример хотя бы Беларуссии...
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Коли при народженні дитини держава платила відносно великі гроші, то розмножувались тільки безхатьки. Тепер пожинаємо плоди.
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Лукашенко сделал следующее.Родители,дети которых живут в Дет домах,платят алименты и мамаши,и папаши.Злосные неплательщики работают в местах не столь отдаленных
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И наверняка остальные 4% имеют родственников и только 1% про настоящему сироты.
Это кстати весьма плохо характеризует общество.
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Запутали меня совсем. Эти 5% учитываются в статистике где каждый пятый ребенок подвергается сексуальному насилию?
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Ну так ліквідуй інтернати, дебіле - не стане проблеми. Сиріт пересели в оплачувані дитбудинки. Сиріт оплачуватиме уряд. Ті, які з батьками - батьки чи уряд через батьків. Все одно нічого не зробе дурепа.
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А є ще алкоголічки і наркоманки, діти обов'язково повинні жити у власних сім'ях і брати приклад з батьків.
Реформа у чому полягатиме? Розігнати інтернати (бо дорого), а дітей батькам?
Якщо у дитини якісь серйозні розлади, то мати буде цілодобово з нею. А жерти що? Кулєбяку?
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Интернаты раньше были разные, лечебные тоже были. 1967-1970 интернат для больных ревматизмом сердца, я похоже один остался, пытался искать , никого.
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в смысле? если родители или мать одиночка работают сутками чтобы детей одеть выучить, то детей надо отобрать?

а какие варианты? вас не смущают английские школы на полном пансионе, наоборот - это престижно, - а наши интернаты для детей - это плохо?

измените уровень обучения и воспитания в этих интернатах. Вон, англичане на этом даже бабки зарабатывают.
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