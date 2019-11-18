 95% дітей, які живуть в інтернатах, мають батьків, - Микола Кулеба

Про це розповів Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"1,5 відсотка дитячого населення перебуває в інтернатах. Це 100 тисяч дітей. Це різні типи інтернатів. Їх десятки сьогодні. 95% дітей з цих 100 тисяч мають батьків. Вони не сироти. Це основний міф, або помилка, яка є сьогодні, коли кажеш про реформу інтернатів. Але ця реформа не про те, щоб сиріт влаштовувати в сім’ї. Ця реформа про те, щоб батьківських дітей залишати у власних сім’ях", - сказав він.
Кулеба зазначив, що потрібно з самого початку звертати увагу на те, як ця сім’я опинилась у такому стані, що вона вже готова віддати свою дитину до інтернату. За його словами, до такого стану здебільшого призводить бідність або інше неблагополуччя.
"Це може бути одинока мати, яка залишилася з трьома або чотирма дітьми, і їх немає чим годувати. Це може бути особлива потреба або інвалідність дитини. Хоча тільки 18% дітей в інтернатах - це діти, які мають інвалідність. Всі інші не мають інвалідності.", - зазначив він.
Кулеба додав, що наразі інтернат вважається місцем несвободи, яке ніколи не буде щасливим для дитини.
Да, так и есть. Украинская античеловеческая капиталистическая власть все делает, чтобы таких детей было как можно больше.
Украинской власти до таких нет дела.
Одиночество и зарплата, все в жизни бывает, но бросить своего ребенка? Да ну нах...
И почему тогда детей не отдают людям заграницей которые хотят усыновить?
Полно обеспеченных людей заграницей которые не могут родить, они возьмут и вырастят достойного человека. Но нет, держать детей в интернатах, как заключенных, не хотят дать им шанс на достойную жизнь.
Это кстати весьма плохо характеризует общество.
Реформа у чому полягатиме? Розігнати інтернати (бо дорого), а дітей батькам?
Якщо у дитини якісь серйозні розлади, то мати буде цілодобово з нею. А жерти що? Кулєбяку?
а какие варианты? вас не смущают английские школы на полном пансионе, наоборот - это престижно, - а наши интернаты для детей - это плохо?
измените уровень обучения и воспитания в этих интернатах. Вон, англичане на этом даже бабки зарабатывают.