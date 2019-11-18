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 Політика України, Події
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Все про:Арбузов (75) Укрексімбанк (12) Курченко (161) Гриценко Олександр (3)

 Глава "Укрексімбанку" Гриценко допоміг злочинній організації Курченка зняти арешти з депозитів і застав по кредиту на $160 млн, - прокурор

Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31.01.2013 по факту создания в феврале 2010 года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации и обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку "Украинского медиахолдинга" (UMH).

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко проходить у справі №12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення в лютому 2010-го року колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням злочинної організації і звинувачується в сприянні зняття арештів з депозитів і застав за виданим банком кредитом на $ 160 млн для покупки "Українського медіа холдингу" (УМХ), заявляє Генпрокуратура.

"Намагаючись забезпечити інтереси Ложкіна (ексглави адміністрації президента і ексвласника УМХ Бориса Ложкіна - ред), Порошенка (президента України в 2014-2019 роках Петра Порошенка - ред), Філатова (ексзаступника голови АП Олексія Філатова - ред) і Шверка (колишнього першого віце-президента УМХ Григорія Шверка - ред) Гриценко у вересні 2014 року вирішив використати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо звернення в його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму $506 млн, тим самим приєднався до злочинної організації" , - заявила прокурор у суді з обрання Гриценку запобіжного заходу.

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За її словами, йдеться про один з епізодів справи з нібито легалізації $406 млн експершим віцепрем'єром Сергієм Арбузовим, ексглавою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченком шляхом покупки холдингу УМХ. "Реалізуючи злочинні наміри, в другій половині 2012 року Арбузов і Курченко, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Клименком та іншими учасниками злочинної організації, запропонували Ложкіну і іншим бенефіціарним власникам групи компаній УМХ сприяти злочинній організації Януковича і взяти участь у легалізації належних їй коштів більше $ 406 млн шляхом складання низки угод з купівлі групи компаній УМХ", - стверджує прокурор.

За її словами, Ложкін та інші бенефіціари УМХ достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименка, Курченка й інших осіб у складі злочинної організації та здійсненні ними злочинів проти держвласності.

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За даними слідства, в рамках угоди ТОВ "ВЕТЕК Медіа Інвест" отримало в державному Укрексімбанку за договором від жовтня 2013 року кредит $160 млн, як забезпечення за яким були низка депозитів на $ 50 млн і казначейські зобов'язання на $ 50 млн, нерухомість і обладнання, а без твердого забезпечення залишалася сума $45,27 млн.

Сторона обвинувачення вказала, що в 2014 році суд з ініціативи Генпрокуратури заарештував зазначені депозити і казначейські зобов'язання, а в середині серпня того року Гриценко став головою правління.

"Намагаючись продовжити реалізацію плану щодо легалізації коштів злочинної організації, а також для недопущення обігу належних їй активів сумою $506 млн на користь Укрексімбанку, в серпні 2014 року Курченко запропонував ... Шверку продовжити реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану спільно з Ложкіним, Філатовим з відома і за погодженням з президентом України Порошенком", - стверджує прокурор. За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на "Наше Радіо".

За словами прокурора, вищевказані учасники вирішили схилити до участі в злочині Гриценка і працівників генпрокуратури. "Намагаючись забезпечити інтереси Ложкіна, Порошенка, Філатова і Шверка Гриценко у вересні 2014 року вирішив використовувати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо обігу на його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму $ 506 млн, тим самим той приєднався до злочинної організації" , - стверджує прокурор. Вона вважає, що тим самим він діяв на користь Курченка, Арбузова та інших учасників злочинної організації.

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценко не викрадений, а затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури.

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18 листопада Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка та обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160388
 
   
 Топ коментарі
 
Кому помогло это ЗЕленое ЧМО Бабломойское?
На чаше весов. С одной стороны тысячи убитых, замученных в плену украинцев. Миллионы беженцев. С другой стороны поставки топлива, финансовая помощь российским террористам. Вот вам лицо нынешней власти. Вот вам настоящий Коломойский и его приспешник Зеленский.

Всем смотреть видео.
https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1195964177606725633
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Шоколадные аферисты напряглись, посадки не за горами.
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ЮЗИКА ПОЙМАЛИ НА КОРРУПЦИИ: моя крыша Зеленский! ПОГОРЕЛ - АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА!

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Депутат и актер 95 квартала Юзик, друг Зеленского Зе Президент, пойман за коррупцией! Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 3179

Народный депутат Антон Поляков обнародовал запись с участием своих коллег по фракции «Слуги народа». сделана в городе Кривой Рог, ресторан Околица, 25 сентября 2019 года, во время гулянки нардепов от «слуги народа» и руководителя полиции Днепропетровской области по случаю предстоящего назначения начальника полиции города Кривой Рог. В мероприятии принимали участие: народные депутаты Захарченко Владимир, Неклюдов Владлен, Кисель Юрий, Криворучкина Елена, Медяник Вячеслав, Коряченков Юрий и его жена Коряченкова Татьяна, а также начальник Днепропетровской полиции Огурченко Владимир и претендент на должность начальника полиции города Кривой Рог Лукашов Сергей. слуги народа» лично хотят контролировать все уголовные дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель. При этом депутаты неоднократно повторяют, что «их крыша» это лично президент Украины.
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...если все изложенное правда, то на кичу.... Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 3743...с возмещением ущерба и полной конфискацией...
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З відома та за погодженням це як? Є документ з підписом та печаткою? То чому його нам не покажуть?
Отже все бла-бла-бла. Є завдання гавном замазати, от це завдання ряба шавка і виконує.
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Я смотрю, Вавины хунвейбины разрезвились не на шутку и пакуют банкиров пачками. Причем вяжут, шо те снопы, прямо на улице и в присутствии детей. У дедушки Сталина было «дело врачей», у хлопчика Вавы уже вырисовывается «дело банкиров». Общество еще не успело оговтатись после поджога дома Гонтаревой и скандальных заявлений Коломойского по этому поводу, а также ареста главы Райффайзен Банка, как снова у нас случилось.
Не далее как 16 ноября, в субботу, сотрудниками СБУ по поручению ГПУ на улице был задержан глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко. По заявлению адвоката задержанного процедура проводилась с нарушением законодательства, по заверениям СБУ - ничего такого, чего бы мы уже не делали до этого.
И тут вступили скрипки. То есть прокурор Кулик. Да, тот самый, который когда-то на прямом эфире с Порошенко был грустненьким. Так вот Кулик запустил в СМИ очень обтекаемую информацию о том, что Гриценко был задержан (и впоследствии ему были выдвинуты обвинения) из-за якобы пособничества легализации грязных денег Януковича и создании схемы по выведению из-под ареста активов некоего медиа-холдинга.
Не надо быть мамкиным Пинкертоном, чтобы догадаться, что речь в данном случае идет об Украинском медиа-холдинге (УМХ) и Сергее Курченко, который в бытность кошельком Януковича взял в Укрэксиме кредит на покупку этого холдинга. Ведь только УМХ связан с завгаром и только он сейчас находится под арестом. Два плюс два складываются просто.
Однааааако. Кредит ведь был взыскан. По решению суда, с большими пробуксовками и со скрипом, но взыскан, да еще и с процентами. Так что государственный банк не только не пострадал, он вернул свое и еще, получается, заработал на процентах.
История с выведением активов холдинга из-под ареста и вовсе мутная, так как информация о выведении есть, а о том, что арест снят, в эфире тишина.
Тогда в чем обвиняют Гриценко? Тем более, что возглавил Укрэксим он летом 2014 года, когда продажа холдинга была уже закончена. Таким образом, совсем не Гриценко принимал решение о выделении банком кредита Курченко.
Дело от ГПУ ведет грустненький прокурор Кулик, поэтому можно ожидать нарядной и пышной ***** и всяческих сюрпризов.
Не помните, кто такой Кулик? Я напомню. Это тот самый прокурор, которого напрямую связывают с Коломойским, несколько раз навещал скучающую бабушку в Израиле.
Это тот самый прокурор, который в эфире канала 1+1 принимал участие в информационном мочилове Порошенко. Бодро так обвинял во вмешательстве в ход расследований, а на требование предоставить доказательства всрался и начал страдальчески перебрасывать бровями в прямом эфире. Молча.
Это тот самый прокурор, который умудрился стать фигурантом дела НАБУ о незаконном обогащении, так как в 2015 году стремительно стал владельцем двух огромных квартир в элитном жилом комплексе в центре Киева. А потом, как выяснил Бигус в своей программе, Кулик решил возложить вишенку на тортик и незаконно достроить на крыше дома еще немного жилплощади, потому что уже имеющейся было мало. Кулику повезло тогда, ведь Конституционный суд очень вовремя решил, что незаконное обогащение теперь уголовным преступлением не является.
Это тот самый прокурор, о котором писала Нью-Йорк Таймс в связи с вмешательством в выборы президента США, поскольку именно Кулик вел дело против компании «Бурисма» сына Джо Байдена.
И вот теперь эта звізда мирового масштаба ведет дело против Гриценко. Хотя, как мы помним, генпрокурор Рябошапка пообещал, что с 1 января Кулик из ГПУ выйдет вон, потому что не прошел переаттестацию. Просто забил на экзамены.
Тогда почему ему дали дело Гриценко? По принципу «пусть ****** с грязной заказухой, все равно скоро сольем, поэтому не жалко»? Или Рябошапка ему уже не начальник? Или Баканов на побегушках у Кулика? Или, о ужас, быть может, Вава ВСЕ-ТАКИ ЛОХ?! Ну а кто еще, если прямо за его спиной человек Коломойского винтит банкира в интересах все того же Коломойского, уже публично склоняющего Украину к дружбе с Россией, а теперь еще и помогающего Януковичу и Курченко вернуть арестованные деньги и активы.
Быть может, Кулик и исчезнет из ГПУ после нового года, посмотрим, ждать осталось недолго. Но подарков под елку он получит столько, что хватит пристроить жилплощадь на крыше Трамп-тауэр.
Подытожим. От нас бегут инвесторы, роняя тапки, потому что Вавины хунвейбины кошмарят иностранный бизнес.
От нас бежит ******** МВФ с выпученными глазами, потому что у нас трясут банкиров, как груши.
У нас разводят силы на Донбассе по прямому сценарию Кремля, в то время как наши позиции не только продолжают обстреливать, эти обстрелы еще и усилились многократно.
Риторический вопрос: когда уже решительно пойдет ***** Вава и вся его императорская конница?(с)Монова
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ПІД 9,95% ??? ЖАХ !
Так це ж через 10 років Державі Україна треба буде віддати більше 200 мільйонів доларів!!
Україна взагалі здатна обходитися без будь -яких зовнішніх запозичень, якби ЗЕ рішуче припинив вивід валюти олігархами в офшори.... А тут - нові борги! Та ще й - під шаленні проценти...
=Це відверте обкрадання держави і її громадян !
-Іноземні компанії позичають під "Лібор+1%" в західних банках...
- Орда під санкціями і то позичає в іноземців під якихось 4 -4, 5%,
-В громадян України банки позичають долари під 2-3 відсотки, виводять їх в офшори, а звідти позичають Україні під 9,95%
- Але щоб нині державний Ексімбанк позичив в іноземців під 9,95% (можливо і в тих же своїх офшорних бариг) - це грабіж з розбоєм!!!
Ера потрохового пограбування завершилася, а тепер що - наступила ера грабунку "ЗЕленими гібридниками" ?
Цей "успіх" главарів Ексімбанку має негайно стати предметом кримінального розслідування!
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Так это же патриотично, беня вообще спасал своё бабло по полной.
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Шоколадные аферисты напряглись, посадки не за горами.
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Ага, именно поэтому за пол года ничего не смогли, только тот бред, что у шавки портнова - трубы.
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Ааааа шмаркли посадили патриота
Доколе? Все на путч!
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ты просто сракоцап не разобрался после возлияний стекломоем. Так шо заворачивайся в простыню и медленно ползи на кладбище, бггг. А знаешь почему медленно? А шобы не создавать среди остальных ползущих сракоцапов панику, бгггг
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Не ведись на провокации.
Им все равно, кого сейчас защищать, так как порошенко на очереди.
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Читаем первый абзац - дело от 31.1 2013 года - кто был тогда През? Янык. Но далее по тексту - дело за отмывание денег в пользу Яныка! Как так? Или прокурор врет, или я ничего с его галиматьи не понял.
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а ти чо, не 73/43%-тний зебіл? А ти подивися: 73/43%тним все зрозуміло...
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А ещё есть за скобками работники прокуратуры. Но к ним претензий нет😄
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хтось зрозумів оцю муть, в якій звинувачують банкіра??
Я пригадую, як читав документальні матеріали - як звинувачували Тухачевського в тому, що він був агентом німецької та японської розвідок одночасно. Щось схоже і тут...
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Кому помогло это ЗЕленое ЧМО Бабломойское?
На чаше весов. С одной стороны тысячи убитых, замученных в плену украинцев. Миллионы беженцев. С другой стороны поставки топлива, финансовая помощь российским террористам. Вот вам лицо нынешней власти. Вот вам настоящий Коломойский и его приспешник Зеленский.

Всем смотреть видео.
https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1195964177606725633
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это было в 2014..помню..тогда все орали.. что беня патирот..
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...и уже как-то подзабылось, что эту самую UMH свин ПеПо продал Курченку, так и не уплатив 150 млн долларов налогов...
Как там история про "украинского Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов", не слышно пока ?
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Почему забылось? Дело о неуплате налогов в ГБР же расследуется
Порошенко на 18 допросов не явился

Будем надеяться, что снятие неприкосновенности ускорит процесс
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петр алексеевич считает, что это сделано специально.
Чтобы сорвать его выезд за границу - на "встречи".
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"UMH свин ПеПо продал Курченку" - "свин ПеПо" це Ложкін? Він точно не заплатив податків? В Ярославський, коли продавав Металіст - також не заплатив?
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ЛожкинД - это только "зиц-председатель", собственник и выгодополучатель сделки - Порошенко. Ярославский, когда свой "УкрСибБанк" продавал - тоже - не заплатил, они все - не платят. Ни за что.
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чо-чо? Порошенко був фактичним власником UMH???
Тля, і чого ви, зебіли, такі всі дебіли??.............
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Починаючи з 2010 року UMH group активно розвиває портфель медіабрендів: отримується частка Петра Порошенка в журналі «Кореспондент»" і порталах Bigmir)net і Korrespondent.net, підписано стратегічні контракти з відомими американськими видавничими будинками Forbes Media і Conde Nast, які надали UMH group право видавати в Україні журнали Forbes (виходить в Україні з 2011-го[1]), Vogue Ukraine (перший номер вийшов на початку 2013-го[2]).

расскажи дальше, что Пётр Алексеевич вообще там рядом не стоял
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Вся эта галиматья, очевидно, не впечатлила судей, поэтому вместо залога в 100 миллионов залога, которые просила прокурорша, суд назначил залог всего в 3 миллиона.
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через 5 лет зекоманда будет на допросы ходить..
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ЮЗИКА ПОЙМАЛИ НА КОРРУПЦИИ: моя крыша Зеленский! ПОГОРЕЛ - АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА!

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Депутат и актер 95 квартала Юзик, друг Зеленского Зе Президент, пойман за коррупцией! Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 3179

Народный депутат Антон Поляков обнародовал запись с участием своих коллег по фракции «Слуги народа». сделана в городе Кривой Рог, ресторан Околица, 25 сентября 2019 года, во время гулянки нардепов от «слуги народа» и руководителя полиции Днепропетровской области по случаю предстоящего назначения начальника полиции города Кривой Рог. В мероприятии принимали участие: народные депутаты Захарченко Владимир, Неклюдов Владлен, Кисель Юрий, Криворучкина Елена, Медяник Вячеслав, Коряченков Юрий и его жена Коряченкова Татьяна, а также начальник Днепропетровской полиции Огурченко Владимир и претендент на должность начальника полиции города Кривой Рог Лукашов Сергей. слуги народа» лично хотят контролировать все уголовные дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель. При этом депутаты неоднократно повторяют, что «их крыша» это лично президент Украины.
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Адвокат Гриценка Галанський: прокуратура затримала Гриценка за те, що він домігся стягнення на користь держави коштів і майна президента-втікача Віктора Януковича. З 78 сторінок підписаного відомим на всю Україну прокурором Костянтином Куликом повідомлення про підозру голові правління Укрексімбанку Олександру Вікторовичу Гриценку, конкретним діям власне Гриценка присвячено буквально кілька речень. Зокрема, Кулик звинувачує Гриценка в тому, що він як керівник Укрексімбанку наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами і за рахунок заставного майна і коштів. І досяг успіху, "на підставі отриманих судових рішень" домігся стягнення на користь державного Укрексімбанку засобів і майна».
За словами адвоката Гриценка, «Кулик може скільки завгодно розписувати кому належали заставлені кошти і майно (Кулик пише - злочинній організації Януковича) і яким чином вони були здобуті». «Керівник Укрексімбанку Гриценко стягнув кошти і майно на користь державного банку і на підставі судових рішень, значить - не вчинив жодного правопорушення, а навпаки, захистив інтереси Укрексімбанку. https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksandr-gricenko-chomu-sbu-zatrimala-glavu-ukreksimbanku-novini-ukrajini-50054050.html
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Блин если реально так по тексту, то это все обьясняет... они там ********* вообще! будут притягивать за уши что угодно чтобы очернить опонентов, это тупо политическое преследование.
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..Так шо пишуть ..Той Грицик родич Маринки Свинарчук !? .. Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 5645
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73/43%зебілів брешуть в висерах; навіть не задумуються, про що брешуть.
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во бред... это ж чего этот Кулик нюхал, когда такое дело лепил... Это же надо коммерческую сделку по продаже медиа-холдинга Ложкиным Курченко обозвать "преступным сговором". Эдак все коммерческие сделки у нас скоро в стране станут "преступным сговором". Мы что, не помним эту громкую сделку и то, что Курченко для Януковича скупал все, что шевелится, а особенно они жаждали медиа? мы все помним https://delo.ua/business/kurchenko-kupil-mediaholding-umh-group-207764/ И крченко тогда купил этот медиахолдинг , в который входили такие бренды, как Forbes, Vogue, Корреспондент, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, EuropaPlus, Авторадио, Аргументы и Факты, Комсомольская правда и другие. Сделка была на 450-500 млн долларов, и Курченко на частичную оплату покупки взял кредит в Укрэксимбанке на 166 млн долларов. И Курченко кредит практически погасил, как ни странно. Он не погасил насчитанную пеню и комиссию - вот об этом писал тот же Цензор https://censor.net.ua/news/372374/ukreksimbank_do_sih_por_vzimaet_192_milliona_za_kredit_kurchenko_na_pokupku_mediaholdinga_lojkina_nash В этом свете то, что накалякал Кулик - ну никак нельзя назвать чем то адекватным.
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Сразу видно поставлена задача притянуть Порошенко везде где можно, хотя какое он отношение он имеет к компании которая была выкуплена Курченко в 2013г. В чем был его интерес в 2014г, про это ни слова. При том что при нем эти активы и были арестованы прокурором. Потом откуда Ложкин и Ко мог знать что деньги на покупку были получены нелегальным путем, если они были взяты покупателем в кредит в банке. Короче полностью несуразный бред рассчитаный на то, что никто вчитываться не будет - зато Порох барыга и преступник!
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Если у держави не хватає потужності проти корупції, є простий вихідні - дайте народу зброю.
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