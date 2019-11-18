 Почався процес висунення кандидатів на місцевих виборах ОТГ, які відбудуться 22 грудня, - ЦВК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.
Процес висунення кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, а також кандидатів на посади сільських, селищних і міських голів почався згідно з Календарним планом підготовки до виборів 22 грудня.
"Подання в ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 27 листопада включно. А до 28 листопада включно територіальні виборчі комісії ухвалюватимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації", - повідомили в комісії.
За даними установи, близько 30 політичних партій вже повідомили її про участь місцевих осередків у перших місцевих виборах.
22 грудня вибори відбудуться у 86 об'єднаних територіальних громадах, а саме в 69 селах, в 16 селищах і одному місті. Вибори відбудуться в 21 області. За попередніми даними ЦВК, в них може взяти участь понад 380 тис. виборців.
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Б-г-г-г
Зеленский незаконно выделил Богдану госохрану - Bihus.info. Видео Ноябрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии
Охрану главе ОП предоставили указом от 26 июня…
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и специальные номера прикрытия на автомобиль.
Об этом говорится в обнародованном сегодня расследовании программы «Наші гроші» проекта Bihus.info.
Как сообщают журналисты, номера прикрытия используют на уже знаменитой Tesla главы ОП, из которой записывает обращения президент Владимир Зеленский.
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Авторы расследования установили, что госохрана Богдану предоставлена указом президента от 26 июня. Несмотря на то, что должность Богдана госохрану не предусматривает.
«Ничего общего с законом распоряжение об охране Богдану не имеет», - отметили журналисты.
Сотрудники Управления госохраны в Украине, согласно закону, работают с президентом, руководством парламента и Кабмина, главами Верховного и Конституционного судов, генпрокурором и министром иностранных дел. В случае необходимости ее предоставляют другим представителям власти, но не сотрудникам Офиса (Администрации) президента, подчеркивается в расследовании.
Зеленский и Богдан комментировать факт предоставления госохраны главе ОП комментировать не стали.
Авторы расследования также рассказали, кому предоставлял государственную охрану пятый президент Петр Порошенко.
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