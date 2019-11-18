EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  659  21
Все про:місцеві вибори (114) ЦВК (858)

 Почався процес висунення кандидатів на місцевих виборах ОТГ, які відбудуться 22 грудня, - ЦВК

18 листопада розпочався процес висунення кандидатів на місцевих виборах, які мають відбутися 22 грудня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

Процес висунення кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, а також кандидатів на посади сільських, селищних і міських голів почався згідно з Календарним планом підготовки до виборів 22 грудня.

"Подання в ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 27 листопада включно. А до 28 листопада включно територіальні виборчі комісії ухвалюватимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації", - повідомили в комісії.

За даними установи, близько 30 політичних партій вже повідомили її про участь місцевих осередків у перших місцевих виборах.

22 грудня вибори відбудуться у 86 об'єднаних територіальних громадах, а саме в 69 селах, в 16 селищах і одному місті. Вибори відбудуться в 21 області. За попередніми даними ЦВК, в них може взяти участь понад 380 тис. виборців.

Читайте також: Жодної "зради" в проведенні місцевих виборів на окупованому Донбасі не заплановано, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160385
 
 
 Топ коментарі
 
Ути пути, с каких пор мордвины под ником Dnipro 75ed19bb возмущены, что утратили монополию на втыкание ножа в спину?
 показати весь коментар
 
- Это еще не конец, конечно! - подумал кацап Dnipro 75ed19bb, ощутив, что кто-то неумолимо раздвигает его булки.
Б-г-г-г
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЮЗИКА ПОЙМАЛИ НА КОРРУПЦИИ: моя крыша Зеленский! ПОГОРЕЛ - АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА!

============================================

Аудіозапис розмови Юзіка... Корупція під контролем ЗЕкАманди ! Репост ! Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах ОТГ, которые пройдут 22 декабря, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7197
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а ты за самакат? Почався процес висунення кандидатів на місцевих виборах ОТГ, які відбудуться 22 грудня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5206
 показати весь коментар
 
Ути пути, с каких пор мордвины под ником Dnipro 75ed19bb возмущены, что утратили монополию на втыкание ножа в спину?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
болеешь? выпей иаду.полегшает
 показати весь коментар
 
- Это еще не конец, конечно! - подумал кацап Dnipro 75ed19bb, ощутив, что кто-то неумолимо раздвигает его булки.
Б-г-г-г
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
гепа себя сам протянет,когда выборы будут.А это,вообще то выборы в общины
 показати весь коментар
 
Азиат из деревянного сортира на ********, так ты "типа" с Харькова или с Днепра? Почався процес висунення кандидатів на місцевих виборах ОТГ, які відбудуться 22 грудня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 279
 показати весь коментар
 
Выборы в ОТГ проходят, и подготавливаются к новым , а в ВР так и не был законодательно утвержден обязательный характер их создания, роль новых громад в системе местного самоуправления остается пока неопределенной, а соответствующее законодательство о местном самоуправлении не упоминает об ОТГ ... т.е. - ОТГ - незаконные образования !!!!
 показати весь коментар
 
Та ну, місцеві вибори відбувається за принципом організованої злочинної групи, або шляхом нічного вкидання бюлетнів обраними особами. Суттєво життя громадян не змінюють, продовжуючи житяя-буття попередників не без якісної еволюції. Це такі вибори - хто більше буде їсти за чужій кошти.
 показати весь коментар
 
Зашквар на зашкваре жидя по новому
Зеленский незаконно выделил Богдану госохрану - Bihus.info. Видео Ноябрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии

Охрану главе ОП предоставили указом от 26 июня…
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и специальные номера прикрытия на автомобиль.
Об этом говорится в обнародованном сегодня расследовании программы «Наші гроші» проекта Bihus.info.
Как сообщают журналисты, номера прикрытия используют на уже знаменитой Tesla главы ОП, из которой записывает обращения президент Владимир Зеленский.
В тему:

Авторы расследования установили, что госохрана Богдану предоставлена указом президента от 26 июня. Несмотря на то, что должность Богдана госохрану не предусматривает.
«Ничего общего с законом распоряжение об охране Богдану не имеет», - отметили журналисты.
Сотрудники Управления госохраны в Украине, согласно закону, работают с президентом, руководством парламента и Кабмина, главами Верховного и Конституционного судов, генпрокурором и министром иностранных дел. В случае необходимости ее предоставляют другим представителям власти, но не сотрудникам Офиса (Администрации) президента, подчеркивается в расследовании.
Зеленский и Богдан комментировать факт предоставления госохраны главе ОП комментировать не стали.
Авторы расследования также рассказали, кому предоставлял государственную охрану пятый президент Петр Порошенко.
загрузка...
22-минутное видео -
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору