EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  1428  14
Все про:Київ (6802) прокуратура (1972) ВТБ Банк (6)

 Директор фірми незаконно заволодів двома будівлями і 23 квартирами "ВТБ Банку", - прокуратура Києва передала матеріали справи до суду

Київська прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння об'єктами нерухомості АТ "ВТБ Банку" на суму понад 96 млн гривень.

Київська місцева прокуратура №7 за оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора приватного товариства, який спільно з приватним нотаріусом організували схему заволодіння майном АТ "ВТБ Банк", що знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 96 млн гривень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, директор приватного товариства, маючи на меті незаконне заволодіння та привласнення майна неплатоспроможного банку, залучив до злочинної схеми приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу. Останній, діючи за вказівкою організатора злочину, виготовив підроблені договори купівлі-продажу майна у ПАТ "ВТБ Банк", а саме 2 нежитлових приміщень у м. Харкові та 23 квартир у таунхаусі, розташованому у Голосіївському районі Києва. На підставі підроблених документів зловмисникам вдалося перереєструвати право власності на 11 об’єктів, завдавши збитки на суму понад 96 млн гривень.

У ході досудового розслідування зусиллями місцевої прокуратури та ГУ КЗЕ СБ України на всі об’єкти нерухомості, що стали предметом злочину, накладено арешт, та в подальшому, право власності на незаконно відчужені об’єкти повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі ПАТ "ВТБ Банк".

Також читайте: Жінку, яка намагалася продати двох власних малолітніх дітей за $35 тис. на Хмельниччині, засудили на 4 роки, - прокуратура

Дії директора приватного товариства кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; як пособництво у складанні нотаріусом завідомо підробленого документу, вчинене за попередньою змовою групою осіб; як використання завідомо підробленого офіційного документа, а також як пособництво у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями, яке спричинило тяжкі наслідки.

На даний час обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкцією статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нотаріус утік, його оголошено у розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд на Кіпрі заарештував майно Фірташа за позовом російського банку, - "Комерсант"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160383
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно раздать эти квартиры слугам из шапито 95 Директор фирмы незаконно завладел двумя зданиями и 23 квартирами "ВТБ Банка", - прокуратура Киева передала материалы дела в суд - Цензор.НЕТ 1311
 показати весь коментар
 
При ЗЕбобиках беспредел только растёт. Впрочем как и тарифы ростут. СТранно что ЗЕбилы помалкивают про тарифный геноцид от бариги мародёра.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нужно раздать эти квартиры слугам из шапито 95
 показати весь коментар
 
 
Надо вообще этот банк катапультировать - домой, на парашу
 показати весь коментар
 
 
В прошлом году НБУ их объявил банкротом. Гонтарева со своей бандой за 5 лет пользуясь украинским правовым беспределом сделали на кацапских банках целые состояния.
 показати весь коментар
 
При ЗЕбобиках беспредел только растёт. Впрочем как и тарифы ростут. СТранно что ЗЕбилы помалкивают про тарифный геноцид от бариги мародёра.
 показати весь коментар
 
 
а ця бухгалтерша маркарова з старого-нового кабміну скільки нерухомості поцупила, і нічого!
 показати весь коментар
 
 
ВТБ, так то ж кацапський банк, навпаки премію треба видати і допомогти сбЕрбанк обібрати і Альфу.
 показати весь коментар
 
"...23 квартирами..."
===
А де ще одну квартиру поділи? Адже "мама_с_дєЦтва_склонна_к_пєрємєнє_мєст".
 показати весь коментар
 
Директор фирмы незаконно завладел двумя зданиями и 23 квартирами "ВТБ Банка", - прокуратура Киева передала материалы дела в суд

--------------------------
Дубінський?
 показати весь коментар
 
У них там що, «22 квартири» якийсь Бєнін стандарт?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору