 Директор фірми незаконно заволодів двома будівлями і 23 квартирами "ВТБ Банку", - прокуратура Києва передала матеріали справи до суду

Київська місцева прокуратура №7 за оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора приватного товариства, який спільно з приватним нотаріусом організували схему заволодіння майном АТ "ВТБ Банк", що знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 96 млн гривень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, директор приватного товариства, маючи на меті незаконне заволодіння та привласнення майна неплатоспроможного банку, залучив до злочинної схеми приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу. Останній, діючи за вказівкою організатора злочину, виготовив підроблені договори купівлі-продажу майна у ПАТ "ВТБ Банк", а саме 2 нежитлових приміщень у м. Харкові та 23 квартир у таунхаусі, розташованому у Голосіївському районі Києва. На підставі підроблених документів зловмисникам вдалося перереєструвати право власності на 11 об’єктів, завдавши збитки на суму понад 96 млн гривень.

У ході досудового розслідування зусиллями місцевої прокуратури та ГУ КЗЕ СБ України на всі об’єкти нерухомості, що стали предметом злочину, накладено арешт, та в подальшому, право власності на незаконно відчужені об’єкти повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі ПАТ "ВТБ Банк".

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Дії директора приватного товариства кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; як пособництво у складанні нотаріусом завідомо підробленого документу, вчинене за попередньою змовою групою осіб; як використання завідомо підробленого офіційного документа, а також як пособництво у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями, яке спричинило тяжкі наслідки.

На даний час обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкцією статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нотаріус утік, його оголошено у розшук.

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