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 Політика України
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Все про:Німеччина (1325) Донбас (13686) Гайко Маас (93)

 Глава МЗС Німеччини Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови.

Про це повідомили в німецькому МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Планувалося, що ввечері понеділка міністр прилетить до Харкова, а вранці вівторка вертольотом добереться до району лінії розмежування в Донбасі. Але через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або затримали багато рейсів.

У німецькому МЗС повідомили, що Маас має вилетіти відразу до Києва 19 листопада. У нього запановано зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та головою українського МЗС Вадимом Пристайком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маас їде в Україну для підготовки саміту в "нормандському форматі", - представник МЗС Німеччини Бургер

Глава МЗС Німеччини планує обговорити подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту "нормандської четвірки", який заплановано на 9 грудня в Парижі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160381
 
 
 Топ коментарі
 
пішки нехай валить в лугандон
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Можно машиной проехать ... Но я понял что страшно стало , и с Германии умничать ему удобнее.. Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 1610
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Наверно узнал о решении Гаагского трибунала...
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Можно машиной проехать ... Но я понял что страшно стало , и с Германии умничать ему удобнее.. Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 1610
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Угу... Погода зуйова - періодичні опади якогось вибухового залізяччя з неба.
І хто ж це робить? Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 3778
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Угу. На дамбасе сейчас погодка не курортная. Град, ураганы иногда шквальный огонь.
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Аааа! Порошенко сдаёт Украину!
Янелох
-Отводит войска
-Советники рузьге агенты
-Ведет тайные тлф переговоры с Ху
-Готовится подписать Договор по Бомбассу на условиях Ху
Янелох добивается мира!
Он победун!
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Пускай посетит Станицу Луганскую и посмотрит под чьим контролем сейчас мост и оба берега откуда отвели ВСУ. Посидит на лавочке, подумает.
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лавку, кілька днів тому, викрала лугандонська інтелігенція..... відео навіть було
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Вот на ней пускай и посидит. На место где была лавка забить кол и регулярно возить и садить на нем любителей рузькогомира и тем кто им помогает и возит помощь.
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"Пішов, як за море срати"©
Бундес Маас сюда прикатил, шоб тут ему все Хайко целовали, а он полчал удовольствие.
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Ну Гансу если бы туман, еще чего нибудь помешало бы. Ему фиолетово, что на Донбассе творится, главное, чтобы бюргеры были при зароботках и в тепле...
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Роман Донік‏ @donikroman 2 ч.2 часа назад

Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 6161

"Патриоты" и "журналисты" молчат о подрые на мине комбрига 128 бригады. И почему-то не говорят, что был подрыв при осмотре места под новые позиции. По сути Зеленский и Хомчак приказали отводить войска на минные поля 14-16 годов.
Стоит оно того @ZelenskyyUa ?
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Отличная...как для ноября стоит погода...
Засцал товаришЧ...
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Нефиг всякой путинской подстилке лазить по Донбассу.....
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В Кремле сказали не едь, он и не поехал.
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С утра поеду ********* справку оформлять ,.. (и на куя не спрашивайте.)

проблема с оформлением : вам европа америка австралия .... помощь дають., нафига вам справка?
одно слово НЕ ******** __---- ГАНДОНЫ КОТОРЫЕ КОРМЯТ УГАЛОВНИКОВ
нЕ Поверете ... не навижу америкосов канадовцев еврогейцев кормящие наших уголовников.
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@tZEinform

·4 мин
Правильна відповідь. В опіковому центрі найкращі спеціалісти по процедурам комплексной детоксикації. Значить все ж отруєння, але вони не знають чим.




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@tZEinform

·8 мин
Завдання на логіку мислення. Навіщо викликали да президента спеціалістів опікового центру, коли опіків в нього немає ?




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@tZEinform

·12 мин
Министра иностранных дел Германии видимо предупредили и он не полетел. Прилет планируют на завтра.

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@tZEinform

·2 ч
Совершенно непонятно. Они что, подозревают отравление?

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@tZEinform

·26 мин
Поляков - красавец. Все порошенковские "свинарчуки" померкли против Юзика и К в Кривом Роге
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Если бы не регулярный запор у ФРГэвской тумбалалайки под статьями о власти путинской шлюхи Меркель она бы разъяснила что еще требует Маас сдать Путину .
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Б**дь, лучше бы были такие условия для МН 17, толерасты долбанные
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а й правильно а то ще вітерцем продує ще голо болітеме
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