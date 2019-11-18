 Глава МЗС Німеччини Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови

Про це повідомили в німецькому МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Планувалося, що ввечері понеділка міністр прилетить до Харкова, а вранці вівторка вертольотом добереться до району лінії розмежування в Донбасі. Але через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або затримали багато рейсів.
У німецькому МЗС повідомили, що Маас має вилетіти відразу до Києва 19 листопада. У нього запановано зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та головою українського МЗС Вадимом Пристайком.
Глава МЗС Німеччини планує обговорити подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту "нормандської четвірки", який заплановано на 9 грудня в Парижі
І хто ж це робить?
Янелох
-Отводит войска
-Советники рузьге агенты
-Ведет тайные тлф переговоры с Ху
-Готовится подписать Договор по Бомбассу на условиях Ху
Янелох добивается мира!
Он победун!
Бундес Маас сюда прикатил, шоб тут ему все Хайко целовали, а он полчал удовольствие.
"Патриоты" и "журналисты" молчат о подрые на мине комбрига 128 бригады. И почему-то не говорят, что был подрыв при осмотре места под новые позиции. По сути Зеленский и Хомчак приказали отводить войска на минные поля 14-16 годов.
Стоит оно того @ZelenskyyUa ?
Засцал товаришЧ...
проблема с оформлением : вам европа америка австралия .... помощь дають., нафига вам справка?
одно слово НЕ ******** __---- ГАНДОНЫ КОТОРЫЕ КОРМЯТ УГАЛОВНИКОВ
нЕ Поверете ... не навижу америкосов канадовцев еврогейцев кормящие наших уголовников.
tZE inform
@tZEinform
·4 мин
Правильна відповідь. В опіковому центрі найкращі спеціалісти по процедурам комплексной детоксикації. Значить все ж отруєння, але вони не знають чим.
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@tZEinform
·8 мин
Завдання на логіку мислення. Навіщо викликали да президента спеціалістів опікового центру, коли опіків в нього немає ?
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@tZEinform
·12 мин
Министра иностранных дел Германии видимо предупредили и он не полетел. Прилет планируют на завтра.
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@tZEinform
·2 ч
Совершенно непонятно. Они что, подозревают отравление?
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@tZEinform
·26 мин
Поляков - красавец. Все порошенковские "свинарчуки" померкли против Юзика и К в Кривом Роге
Будет 95 квартал смотреть