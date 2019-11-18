 Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати оприлюднило Українське радіо - перший радіоканал Громадського мовника.

За висновком організаторів, переможцями визнали ученицю 6 класу з села Тур'я Ремети на Закарпатті Анастасію Швець і ще одного учасника на ім'я Роман Бабюк, деталей щодо якого не повідомили.

Друге місце посіли 33 особи - до цієї категорії організатори радіодиктанту зарахували тих, хто допустив одну помилку: написав слово "цифра" без лапок. Третє місце з однією помилкою посів 31 учасник.

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