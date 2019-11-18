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 Суспільство
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Все про:радіо (131) диктант (6)

 Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників

Радіодиктант національної єдності, який відбувся 8 листопада без жодної помилки написали лише двоє учасників із 5 тисяч, які взяли в ньому участь і прислали на перевірку свої роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати оприлюднило Українське радіо - перший радіоканал Громадського мовника.

За висновком організаторів, переможцями визнали ученицю 6 класу з села Тур'я Ремети на Закарпатті Анастасію Швець і ще одного учасника на ім'я Роман Бабюк, деталей щодо якого не повідомили.

Друге місце посіли 33 особи - до цієї категорії організатори радіодиктанту зарахували тих, хто допустив одну помилку: написав слово "цифра" без лапок. Третє місце з однією помилкою посів 31 учасник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні проведуть радіодиктант єдності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160380
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и что? У нас некоторые министры и депутаты по-украински двух слов без ошибок сказать не могут и ничего - керують Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников - Цензор.НЕТ 8319
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Учениця з сільської школи. Попри те, що умови навчання в сільських школах гірші ніж у міських, фінансування гірше і усталена думка, що сільські школи дають гіршу освіту.
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Ну и что? У нас некоторые министры и депутаты по-украински двух слов без ошибок сказать не могут и ничего - керують
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Хай, хоч по ацтекські балакають.
Аби тільки не лизали сраку рашці.
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Это были Портнов и Зеленский. Первый #бет собак
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Первое - слыхал о дядюшке Фрейде?
Второе - кто такие зоофилы знаешь?
Исходя из того, что это твой ашнадцатый пост на эту тему, то связь между первым и вторым очень хорошо прослеживается...
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Я цивилизованый и не черноротка какая-то. Таак, что чмо завали ротельник Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників - Цензор.НЕТ 9342
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Де тут той, шо гундосіл про «дєдушку Фрєйда»?
От, целий учьоний Портной, классічєскій поццієнт Фрєйда.
Собакойоб в чістом відє.
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Кацапи же народжуються від шлюбів мокшів з козами (варіант - мокшанок з цапами, тобто казлами). І навіть такого слова як "зоофілія" ніколи не чули.
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Но заметь, Фрол, власть хочет узаконить! Экзамен по английскому - днями инфа была,здесь же, в новостях. Люди свой, государственный не знают толком, но подавай английский обязательно.
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От хто знає, що дід Панас, був етнічним УКРАЇНОМОВНИМ євреєєм?
Українським євреєм.
Русского йазика ніфуйа не знав!
Респект Діду Панасу, на вечірніх казочках якого, виросли мільйони УКРАЇНСЬКИХ патріотів !
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А до чого тут національність?
Навіщо все зводити до абсурду.
Тема про те, що українці не знають української.
5 тисяч..... Жах.
І кількість учасників - жах.
І результат - жах.
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Мабуть, Роман Бабюк це ти?
Пишеш без помилок. Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників - Цензор.НЕТ 1260
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Радію за Анастасію і Романа.
А тебе чого перекосойобило?
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Учениця з сільської школи. Попри те, що умови навчання в сільських школах гірші ніж у міських, фінансування гірше і усталена думка, що сільські школи дають гіршу освіту.
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Это плохо , но я вон ваще в слове из трех букв делаю четыре ошибки....Еще - исчо ... Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников - Цензор.НЕТ 6021
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И тем не менее смысл этого слова всем ясен и понятен, а в употреблении достаточно постоянен и непокобелим... Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников - Цензор.НЕТ 816
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читать по слогам, расписываться и считать до ста - больше и не нужно...
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До ста? Дык, даже пенсию не посчитаешь, а что говорить о зарплате.
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Так Новосад же говорила давеча, что спец по украинскому, русским типа вообще не пользовалась никогда дома? Я и то грамотнее пишу, если честно, хотя для меня украинский и не родной.
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Закон приняли, покричали, а писать научиться данунах.
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Диктант реально складний був, особливо враховуючи всі розділові знаки Хоч і не великий...
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Как можно проверить 5 тыс диктантов за полторы недели?
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Все залежить від того, скільки було перевіряючих.
Нічого дивного.
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А где можно и сколько набрать учителей украинского языка, чтобы грамотно все проверить, если сейчас идет учебный процесс?
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А ще й за кордон скільки повтікали...
Хто ж перевіряв? Загадка. Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників - Цензор.НЕТ 6413
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Нажаль зараз в Україні більшість не вміють писати ні українською, ні російською.
Навіть тут, на форумі, вважається, що правопис це - дурня.
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Ну, кроме диктанта ничего украинцам предложить не могут. Помню, как то в 2013 самый бол шой флаг вывесили в Евпатории. Ну и как, не нужно напоминать, что было в 2014?
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...слово "цифра" без лапок ... -- це дууууууууууууже суттєва помилка. Це -- катастрофа.
Я шалію від цих перевіряльників та подавачів такої інформації. Люди написали диктант. Не у кожного університетський диплом з профільною філологічною освітою. Написали? От і добре. На біса ця перевірка? Адже ж називається "диктант національної єдности". Отже: важлива участь якомога більшої кількости людей. Все. А вони перевіряють і оголошують результат Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників - Цензор.НЕТ 1880
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Та, можна ж було і, взагалі, не писати.
Результат був би той самий.
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а як без перевірки знати,що вірно написав.Пишуть же не просто щоб написати.А взнати,як знаєш мову.
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Та у нас преЗедент слово "радиодиктант" без ошибки не напишет!
Зуб даю.....
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Ця проблема невстотна. Правила написання змінюють кожен рік (навіщо - може тому, що кожен пес мріє лишити свій послід в історії). Але і не тільки філологи, а ще й такі як Зеленський, теж мріють залишити послід - велику купу.
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Отак перевірка знань дуже легко трансформується у собачий послід.
Слава Україні, так?
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Деякі лишають слід, але в більшості лишають послід. То не недолік, а закономірність. Усі не можуть лишати слід в історії. І величина посліду теж різна.
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Приємно і зворушливо, що учениця 6 класу із закарпаття написала без жодної помилки. Отже, ******* ще не всіх закарпатців помадярили.
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Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников

А назвали эту глупость как пафосно - радиодиктант национального единства.

На национальное единство лучше всего действует стабильность, не повышение тарифов и цен, отсутствие кризисов, низкий уровень коррупции.
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Вар, всего, перечисленного тобою, нет, поэтому хоть диктант. Ну, типа плацебо.
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Типовий висер прямокишкового зеленого гельмінта. Ото шо ти перелічив дії лише в тій мірі що затикає ротяки коритним свиням , але то не є єдність. Обєднуть людей в націю - мова, традиції, культура, історія, символи, і ніяк не низькі ціни чи низький рівень корупйії..
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Ви не змішуйте - вміння говорити і грамотність. Я впевнений що аналогічний диктант в Англії чи США дав би подібний результат хоча всі там говорять англійською причудово. Для того щоб бути грамотним мало вміти говорити на мові. Грамотність це перш за все вміння писати. У нас так і кажуть письменність. В ынших краънах теж, знайти 100% грамотних людей практично неможливо.
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за останні 60 років в українську мову внесено 'галахваставими ' від мови стільки змін, що інколи думаєш, що люди роблять помилки...та люди не винні ... вчились в різні роки... звідси можуть бути похибки...
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