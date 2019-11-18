 Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати оприлюднило Українське радіо - перший радіоканал Громадського мовника.
За висновком організаторів, переможцями визнали ученицю 6 класу з села Тур'я Ремети на Закарпатті Анастасію Швець і ще одного учасника на ім'я Роман Бабюк, деталей щодо якого не повідомили.
Друге місце посіли 33 особи - до цієї категорії організатори радіодиктанту зарахували тих, хто допустив одну помилку: написав слово "цифра" без лапок. Третє місце з однією помилкою посів 31 учасник.
Аби тільки не лизали сраку рашці.
Второе - кто такие зоофилы знаешь?
Исходя из того, что это твой ашнадцатый пост на эту тему, то связь между первым и вторым очень хорошо прослеживается...
От, целий учьоний Портной, классічєскій поццієнт Фрєйда.
Собакойоб в чістом відє.
Українським євреєм.
Русского йазика ніфуйа не знав!
Респект Діду Панасу, на вечірніх казочках якого, виросли мільйони УКРАЇНСЬКИХ патріотів !
Навіщо все зводити до абсурду.
Тема про те, що українці не знають української.
5 тисяч..... Жах.
І кількість учасників - жах.
І результат - жах.
Пишеш без помилок.
А тебе чого перекосойобило?
Нічого дивного.
Хто ж перевіряв? Загадка.
Навіть тут, на форумі, вважається, що правопис це - дурня.
Я шалію від цих перевіряльників та подавачів такої інформації. Люди написали диктант. Не у кожного університетський диплом з профільною філологічною освітою. Написали? От і добре. На біса ця перевірка? Адже ж називається "диктант національної єдности". Отже: важлива участь якомога більшої кількости людей. Все. А вони перевіряють і оголошують результат
Результат був би той самий.
Зуб даю.....
Слава Україні, так?
А назвали эту глупость как пафосно - радиодиктант национального единства.
На национальное единство лучше всего действует стабильность, не повышение тарифов и цен, отсутствие кризисов, низкий уровень коррупции.