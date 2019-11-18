 До комітету нацбезпеки ВР увійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Требушкін, який возив допомогу "Беркуту". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.
У свою чергу, ресурс Sprotyv зазначає: "Особистість цього політика, який займатиметься такими важливими питаннями, заслуговує на окрему увагу. За даними відкритих джерел, Требушкін - колишній соратник Януковича-втікача, ексчлен "Партії регіонів". У ЗМІ збереглися повідомлення про його участь в "антимайдані". Будучи мером Димитрова Донецької області, Требушкін доставляв "гуманітарну допомогу" беркутівцям на Майдані. Крім того, зберігся запис, на якому голос Требушкіна дякує Путіну за окупацію Криму", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що після Революції гідності Требушкін різко змінив свою риторику, переодягнувся в патріота України, почав розсипатися в компліментах президенту Петрові Порошенку.
Пізніше Требушкін вступив у партію "Довіряй справам" Кернеса і Труханова, яка пізніше увійшла до "Опозиційного блоку".
Как это было не до того, чтобы привлечь рыгов к ответственности?!!!
если Порошенко требуху не посадил, то Зеленский не просто не посадил, а еще и к системе управления государством дал доступ. твой Зеленский - предатель.
отцепись от меня. а то пошлю подальше. ты мне противна.
Не можешь ответить, все юлишь и юлишь? То-то же
"у прошлой власти требуха НЕ ЗАНИМАЛ должностей в государстенном аппарате." (с) - нет, конечно!!! Не занимал. Он просто с 2015 г. по 2019 г. был мэром Покровска. И это несмотря на то, что в мае 2015 году вышла телепередача о мэрах-сепаратистах, в которой фигурировал и Требушкин со своей командой.
Он так "затихарился", что в 2018 году стал лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Прикинь... сепар - человек года. И кого за это благодарить? Зеленского или Петра Алексеевича, не посадившего ни одну сепарско-рыговскую тварь?
Так что, "гуди дальше", trolik. У тебя хорошо получается. Смешно.
Грамоты у меня от Народного тыла
Зачем ты врешь и клевещешь на волонтёров, с первых дней войны помогавших армии? Вывод только один - ты пособник российских оккупантов.
Спалился ты, кац
Херой, однозначно. Тоже конкурс проходил, чтобы попасть в стаю "слуг"?
Интересно какой.
12 год · Потрібен репост,бо штаб ООС мовчить . Оксана Корчинська особисто говорила з медиками бригади . Молодий боєць ЗСУ отримав важкі бойові поранення !
Вчора в районі Станиці Луганської важко поранений 22-річний військовослужбовець . Другий день за його життя борються лікарі 59 військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку. Наразі стан стабілізовано.
В тому госпіталі, який два місяці тому нова місцева влада хотіла позбавити приміщення.
Опять СБУ руководят московиты
Но зебилы в восторге! Главное порохоботы истерят, значит всё бубочка делает правильно...
Но вы то, должны бы хоть текст статьи прочти?
Как этот ушлепок пролез, и с чьей помощью, и когда?
советником по работе с Фуйлом
Жириновского
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Корупціонер Юзік ... Аудіозапис корупціонера !
трип'ять років чогось там не зробив, то чому нелох, який нікому нічого не винен, має щось робити". Адже його обирали не для виконання високої місії Президента, а заради прикола. Зараз бачу дуже багато людей з секти 73відсоткових, які вже мовчать про ПеПЕ і голосно проклинають Зе. Дуже цікаве питання, хто ж вони, ці бувші і все ще не бувші 73відсоткові. Вони поділяються на 2-і категорії: 1) вибачайте, за слово, великі придурки, недалекі люди, яким чужі такі речі, як мораль, патріотизм, самопожертва, любов до Батьківшини, хоча їм здається що вони за правду, хоча що це таке - не розуміють. 2) а друга категорія, ще більше вибачаюсь: "велике падло", люди які ненавидять Україну і все українське. І є виняток, маже 1/1000 відсотка. Як кажуть, виняток, який підтверджує правило. Ось приклад, людина честі, відомий дисидент і правозахисник. Він голосував за Зеленського, але визнав свою помилку і привселюдно покаявся: https://www.youtube.com/watch?v=91Soh5anXEM
А.Пионтковский.
Тот, кто решился по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,
Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!
Для дураков - печальный день:
Все умники страны
Мозги надели набекрень
И стали им равны
«Есть решение суда за 2010 год, в котором компания Microsoft судится с компанией, соучредителем которой является Давид Арахамия. И там четко указано, что он US Person, то есть гражданин США. Думаю, что в течение недели в своем Telegram-канале я опубликую скан-копию паспорта Арахамии - паспорта гражданина США». - экс-нардеп Мосийчук
https://zik.ua/news/2019/11/17/arakhamiiu_zvynuvatyly_u_podviinomu_hromadianstvi_945165
Мне лично звонили и сообщили .
ждите сюрпризов