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 Політика України
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Все про:ВР (6133) сепаратизм (630) Требушкін (1)

 До комітету нацбезпеки ВР увійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Требушкін, який возив допомогу "Беркуту". ВIДЕО

У парламенті двоє нардепів змінили комітети. Таким чином, позафракційний депутат Руслан Требушкін увійшов до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При тому, що Требушкін - колишній соратник Януковича-втікача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

У свою чергу, ресурс Sprotyv зазначає: "Особистість цього політика, який займатиметься такими важливими питаннями, заслуговує на окрему увагу. За даними відкритих джерел, Требушкін - колишній соратник Януковича-втікача, ексчлен "Партії регіонів". У ЗМІ збереглися повідомлення про його участь в "антимайдані". Будучи мером Димитрова Донецької області, Требушкін доставляв "гуманітарну допомогу" беркутівцям на Майдані. Крім того, зберігся запис, на якому голос Требушкіна дякує Путіну за окупацію Криму", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після Революції гідності Требушкін різко змінив свою риторику, переодягнувся в патріота України, почав розсипатися в компліментах президенту Петрові Порошенку.

Пізніше Требушкін вступив у партію "Довіряй справам" Кернеса і Труханова, яка пізніше увійшла до "Опозиційного блоку".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160378
 
 
 Топ коментарі
 
Вот скажите мне ЗеБоты - ну хоть одно кадровое решение вашего клоуна прошло без зашквара!? В комитет нацбезопасности ВР вошел внефракционный мажоритарник с Донбасса Требушкин, возивший помощь "Беркуту" - Цензор.НЕТ 4004
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Отака нацбезпека...! Курва на курві
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очень просто объясню. для тебя - на пальцах. требуха был мэром Мирнограда (Димитрова), потом пользуясь админресурсом, отсутствием законодательной базы, равнодушием своих избирателей и обыкновенным подкупом стал мэром Покровска (Красноармейска) и там, на должности мэра никаких баррикад не строил, а вывешивал украинские флаги под патронатом регионалов. напомнить тебе где тогда рыги сидели? а сидели они в Раде. тут Штепу судили пять лет и не смогли засудить, а то какие-то писульки в инете после побега Януковича. просто было не до того. война была в разгаре. зато теперь же почти мир. двое убитых, четверо раненых и что? а молодец Зеленский что Требушкина его слуги в комитет посадили. и не в комитет по выращиванию рассады, а по национальной безопасности. впрочем, тебе все божья роса. вот это и есть настоящее днище.
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Как это прости было не до того? Война не была в Киеве, ГПУ не выехала на фронт, Порошенко отдыхал на Мальдивах за полмиллиарда зелёных

Как это было не до того, чтобы привлечь рыгов к ответственности?!!!
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очень просто. требуха просто НЕ УСПЕЛ натворить ничего такого, чтобы надо было его сажать. там почти все взрослое население тогда сажать уже за один "референдум" надо. к тому же было время после побега Януковича, но ДО выборов.

если Порошенко требуху не посадил, то Зеленский не просто не посадил, а еще и к системе управления государством дал доступ. твой Зеленский - предатель.

отцепись от меня. а то пошлю подальше. ты мне противна.
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Так я ещё раз спрошу, это был «хороший соратник Януковича, который ничего плохого не сделал и которого не за что привлечь»?

Не можешь ответить, все юлишь и юлишь? То-то же
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"сидел тише воды ниже травы" (с) - серьезно?! Он в 2014 году выступал против Майдана и открыто поддержал захват Крыма, но это не помешало ему в октябре этого же года баллотироваться в Верховную Раду Украины. Вполне открыто, надо заметить.
"у прошлой власти требуха НЕ ЗАНИМАЛ должностей в государстенном аппарате." (с) - нет, конечно!!! Не занимал. Он просто с 2015 г. по 2019 г. был мэром Покровска. И это несмотря на то, что в мае 2015 году вышла телепередача о мэрах-сепаратистах, в которой фигурировал и Требушкин со своей командой.
Он так "затихарился", что в 2018 году стал лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Прикинь... сепар - человек года. И кого за это благодарить? Зеленского или Петра Алексеевича, не посадившего ни одну сепарско-рыговскую тварь?
Так что, "гуди дальше", trolik. У тебя хорошо получается. Смешно.
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я смотрю ты в курсе всех дел. расскажи мне какую государственную должность занимал требушкин с 2014-го года? мэр - не государственная должность, а выборная должность главы местного самоуправления. мэр - не министр и не военный, он даже не дипломат и не служащий. может этот сепар был в комитере по нацбезопасности уже тогда, но мы не знали об этом? не стесняйся, поведай миру, кто этого урода выбрал депутатом. ну? теперь твоя очередь "гудеть".
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Так а вона ще в 2016 писала що Овоч- ;лєгітімний;
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а ну покажи где я такое писала, беженец Луганский
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Шукай сама. Воно мені треба?- І про грамоти від ;рукаводства рєспублік; за гуманітарку, котрими ти хвалилася до свого гучного вильоту з сайту заодно знайдеш.
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Ну от. Прахобот знову перднув в калюжу. Бездоказове накидування на вентилятор - спеціалізація стецьків.
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Рашистские паскуды лахтинские,вон со своей пропагандой вонючей на срусайты!
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Гарик, у тебя нехило бомбануло. Туши свой боевой диван, бо сгоришь к ипеням.
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Я никогда такого не писала
Грамоты у меня от Народного тыла

Зачем ты врешь и клевещешь на волонтёров, с первых дней войны помогавших армии? Вывод только один - ты пособник российских оккупантов.
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Та мені н6асрати на вашу російську армію.
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Народный Тыл знают все украинцы

Спалился ты, кац
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портов, чьмо ты законтаченное, знаю же что ты цензор читаешь. Отпишись, курва, мне в личку В комитет нацбезопасности ВР вошел внефракционный мажоритарник с Донбасса Требушкин, возивший помощь "Беркуту" - Цензор.НЕТ 9152
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Що ж ви робите, виродки??? Якої нечісті поруч з собою ще потребують при владі ці парашинсько-ординські копитнорогі виродки??? До якого недолюдства готові ще йти??? Ви перетнули вже всі можливі червоні лінії не тільки в управлінні=руйнуванні держави, а взагалі всього того, що залишилося в вас від людини...крім зовнішньої подоби людського образу...
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Тьі прокацапская ****, тебя даже на перо поставить западло, шоб нож не зашкварить, базарю. Забить ногами как поганого помойного петушару, шоб лепильі потом жмура хрен опознали, грязина тьі подшконарная.
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Ходи хащами оглядьівайся, гнида - несколько ударов молотком, и твой тупой маклабан по кускам собирать с асфальта будут, ***** тьі законтаченьій.
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Изнасилование несовершеннолетней.
Херой, однозначно. Тоже конкурс проходил, чтобы попасть в стаю "слуг"?
Интересно какой.
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Всесвітньо-Броварське Телебачення
12 год · Потрібен репост,бо штаб ООС мовчить . Оксана Корчинська особисто говорила з медиками бригади . Молодий боєць ЗСУ отримав важкі бойові поранення !

Вчора в районі Станиці Луганської важко поранений 22-річний військовослужбовець . Другий день за його життя борються лікарі 59 військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку. Наразі стан стабілізовано.
В тому госпіталі, який два місяці тому нова місцева влада хотіла позбавити приміщення.
В комитет нацбезопасности ВР вошел внефракционный мажоритарник с Донбасса Требушкин, возивший помощь "Беркуту" - Цензор.НЕТ 1132
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Нужно срочно обратиться за помощью в ФБР, и Ми-6 - пусть пришлют несколько групп для противодействия русской агентуре. Учитывая высокий уровень некомпетентности, при молчаливом попустительстве и с согласия зеленой саранчи - враг получил беспрецедентные возможности и доступ к секретным материалам во всех сферах.
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А сами что руки из жопы? Почему все время хотите чтобы за вас вашу роботу сделал кто то другой из другой страны? Неужели сейчас партизанить и уничтожать вражеских агентов страшнее чем 80 лет назад?
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Оно получило допуск к гос . тайне , предварительно пройдя спец.проверку СБУ.
Опять СБУ руководят московиты В комитет нацбезопасности ВР вошел внефракционный мажоритарник с Донбасса Требушкин, возивший помощь "Беркуту" - Цензор.НЕТ 4305
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Это произошло даже не вчера...
Но зебилы в восторге! Главное порохоботы истерят, значит всё бубочка делает правильно...
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Если в стране аж 73 % зебилы быдломасса , то почему в верховой раде не должно быть оккупанта русского ? Надо называть вещи своими именами. Рабы были , рабами и остались
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Одним сепаром більше, одним меньше. Для цієї влади це норма. Та й 73% цього хотіли
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Блин, ладно порохоботы думать и читать не хотят!!!
Но вы то, должны бы хоть текст статьи прочти?
Как этот ушлепок пролез, и с чьей помощью, и когда?
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не удивляюсь, все как и при барыге! одну нечисть сменили на другую!
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ОПУ -Організоване Преступне Угрупування
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как то невяжется,, кумцу путина разрешали торговать хасом расейским все последние 5 лет .. тупая вата , прикидывается патриотами )
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Зеленский собирается назначить
советником по работе с Фуйлом
Жириновского
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А чого дивуватись. Більшість слуг - це колишні члени молодіжного крила партії регіонів, а також ті хто ментально з рускім міром і завжди підтримували політику регіоналів.
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Друг барыги.
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Ни то, ни другое... это - реальности Украины с весны сего года, когда вольнолюбивый украинский народ поставил над собой жида с рукой калом мойского в жопе...жида-комедианта...
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Все правильно,только не вольнолюбивый ,а *мудрЫй нарит* за низкую коммуналку и цЫбулю дешеву ,суки...
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СМИ: В БПП 22% членов облсоветов и 12% парламентариев - экс-"регионалы"
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ты ставишь в один ряд Гончаренко и вот этого беркутовца?
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скільки ще лайна і потвор вилізе з усіх щілин за час керування Нелоха весь цей людський мотлох патріотам необхідно утилізувати заради вільної процвітаючої України!
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Жадная и мутная мразь Поросёнко,сделало всё что бы привести прокацапов к власти в Украине.
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Якщо кум ПеПи картавий Генпрокурор Юга за три роки нічого на цього сепара не нарив то це зрада? Чи потужна і миролюбна соєва перемога?
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Вот и я говорю - Зеленский ни за что не отвечает и ни в чем не виноват. Во всём виноват Порошенко вчера, сегодня и вовеки веков, а зе-команда так, мимо проходила и будет мимо проходить.
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Зеленский тоже отвечает. Кстати, в отличие от ПеПы Зеленский своих замаравшихся подельников не выгораживает. Если этот Требушкин реально сепарничал, то депутатство ему ее поможет.
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Міняються прапорці і ніки, а це тупеньке і коротеньке твердження "якщо ПеПЕ за три п'ять років чогось там не зробив, то чому нелох, який нікому нічого не винен, має щось робити". Адже його обирали не для виконання високої місії Президента, а заради прикола. Зараз бачу дуже багато людей з секти 73відсоткових, які вже мовчать про ПеПЕ і голосно проклинають Зе. Дуже цікаве питання, хто ж вони, ці бувші і все ще не бувші 73відсоткові. Вони поділяються на 2-і категорії: 1) вибачайте, за слово, великі придурки, недалекі люди, яким чужі такі речі, як мораль, патріотизм, самопожертва, любов до Батьківшини, хоча їм здається що вони за правду, хоча що це таке - не розуміють. 2) а друга категорія, ще більше вибачаюсь: "велике падло", люди які ненавидять Україну і все українське. І є виняток, маже 1/1000 відсотка. Як кажуть, виняток, який підтверджує правило. Ось приклад, людина честі, відомий дисидент і правозахисник. Він голосував за Зеленського, але визнав свою помилку і привселюдно покаявся: https://www.youtube.com/watch?v=91Soh5anXEM
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Порошенко - отец "Партии регионов", Требушкин - соратник Порошенко и, не важно под каким соусом они оба ненавидят Украину и украинцев, важно, что те силы, которые они сейчас представляют в Парламенте, рассыпятся как замки из песка, как комплименты требушкина в 2014 году.
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Г-н Ермак показывал западным дипломатам фотографии своих якобы близких родственников, якобы погибших в войне в Донбассе, и, с трудом сдерживая скупую мужскую слезу, обрушивался с проклятиями на «кровавого барыгу Порошенко», развязавшего эту братоубийственную войну.

А.Пионтковский.
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Ну, теперь о сохранности наших секретов в сфере обороны и безопасности я абсолютно спокоен.
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Перечитываю Короля Лира и по-новому воспринял напевы его шута:
Тот, кто решился по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,

Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!
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А вот о зеленском лохторате:

Для дураков - печальный день:
Все умники страны
Мозги надели набекрень
И стали им равны
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ПізDєц ..вірніше гора пізDєцов...сєпар на сєпарі...
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Очередной факт только подтверждает, что украинские секреты в сфере обороны, для россии уже не секрет.
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Відразу кілька телеграм-каналів розповсюдили інформацію, що Арахамія володіє паспортом громадянина США.
«Есть решение суда за 2010 год, в котором компания Microsoft судится с компанией, соучредителем которой является Давид Арахамия. И там четко указано, что он US Person, то есть гражданин США. Думаю, что в течение недели в своем Telegram-канале я опубликую скан-копию паспорта Арахамии - паспорта гражданина США». - экс-нардеп Мосийчук
https://zik.ua/news/2019/11/17/arakhamiiu_zvynuvatyly_u_podviinomu_hromadianstvi_945165
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все случается. Если новая власть не научится рубить руки, то кодлу яныка искоренить иначе невозможно. (не нужно далеко ходить, пойдите на любой огород и понаблюдайте за сорняками) ЭТО ПРИРОДА. И не удивляйтесь в отношении запоребрика, это их природа. Правильно Невзоров говорил про свою родину-- бессмысленно ругать акулу за то, что она такая по природе, и ест близлежащих. ОНА ТАКАЯ. А наша задача откусить ей нос, что бы эта паскуда потеряла нюх к УКРАИНЕ. Но это ее кормовая база (была). Кто задавался вопросом откуда у нас появились такие любимые европой мегагазохранилища, а миллионы тонн пшеницы, проданой во время голода, а сотни тысяч разведчиков сибирских недр, перевезенных насильно из УКРАИНЫ ????? В любом городе сибири спроси человека старшего возраста-- если не родители, то дедушка или бабушка из УКРАИНЫ. Они это знают, на подсознании знают, и бесятся. Как один говорил: ненавижу хохлов, (в армии савецкой) каждую неделю что то им присылали (сало,тушенку, самогон, печенье, сигареты и т.д).Его спрашивают-- что сам ел, не делился??? Не-- всю роту кормил. Так, а чего же ты?-- Они всегда жили хорошо, потому и ненавижу. ВОТ И ОТВЕТ До комітету нацбезпеки ВР увійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Требушкін, який возив допомогу "Беркуту" - Цензор.НЕТ 915 Надеюсь на лучшее для УКРАИНЫ ...........
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клоун вже в відкриту почав мишешбратья і адіннарод! Гандон квартальний! Зебілоіди-ви дауни кацапські тупорилі!
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"Ни дня без дна" - новый слоган монопенисуального большинства До комітету нацбезпеки ВР увійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Требушкін, який возив допомогу "Беркуту" - Цензор.НЕТ 4385
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Да уж..какой лютый пздц..происходит повсеместно..мне кажется шо терпець урвется..не за горами..(
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Как Я уже писал: в Северодонецке закрыли все уголовные дела в отношение всех коллаборационистов.
Мне лично звонили и сообщили .
ждите сюрпризов До комітету нацбезпеки ВР увійшов позафракційний мажоритарник з Донбасу Требушкін, який возив допомогу "Беркуту" - Цензор.НЕТ 1908
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