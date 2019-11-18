 Блоковано нелегальний видобуток вугілля на Донеччині, збиток держави оцінюється в 8 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Шестеро осіб з Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти "Гірник". Вибірка вугілля на підпільному підприємстві відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання жодних правил безпеки. Працювало на ньому понад 30 гірників.

Видобуте вугілля ділки легалізували двома способами: використовуючи підроблену документацію одного із вугільних підприємств регіону, а також через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Збували корисні копалини до установ і закладів Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей України. Встановлено, що за півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тисячі тонни вугілля

За висновками експертів незаконна діяльність могла призвести до екологічної катастрофи: зростала небезпека зсувів грунту та протікання підземних вод. Це несло реальну загрозу життю та здоров`ю місцевих жителів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус

Під час 7 обшуків, проведених на місці незаконної вибірки, за місцями проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили шахтне обладнання, транспортні засоби, банківські карти, печатки і штампи підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також документи, які доводять незаконні оборудки.

Вирішується питання шодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.