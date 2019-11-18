 Повернувши кораблі, Росія виконала рішення Міжнародного морського трибуналу, - Загороднюк

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Глава відомства зазначив, що повернення захоплених у листопаді 2018 року судів - не є актом доброї волі з російської сторони. "Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу", - зазначив він.

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Він уточнив, що після отримання суден фахівці їх оглянуть і дадуть рекомендації, яким чином можна швидше їх повернути на службу.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.