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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1229) корабель (611) Росія (20847) Загороднюк (81) Міжнародний суд ООН (89)

 Повернувши кораблі, Росія виконала рішення Міжнародного морського трибуналу, - Загороднюк

Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" повернуть у Військово-морські сили ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Глава відомства зазначив, що повернення захоплених у листопаді 2018 року судів - не є актом доброї волі з російської сторони. "Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу", - зазначив він.

Читайте також: Після повернення трьох затриманих Росією українських суден відбудеться їхня перевірка й експертиза, - МЗС

Він уточнив, що після отримання суден фахівці їх оглянуть і дадуть рекомендації, яким чином можна швидше їх повернути на службу.

Повернувши кораблі, Росія виконала рішення Міжнародного морського трибуналу, - Загороднюк 01

Читайте також: Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160375
 
 
 Топ коментарі
 
Монику привели к власти скорее не ошибки Пороха, а сговор олигархов и дремучая тупизна люмпена.

Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4071
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Передача Украине военных кораблей не связана с решением трибунала, - пресс-секретарь президента РФ Песков


Так, кто правду говорит ?.... Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 630
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Сначала посадим вашего казнокрада.
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«Слуга народа» Иванисов в юности отбывал срок за изнасилование. Так пишут газеты, а газеты всегда правы.
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Какую газету читал Труд, Известия или Правду?
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А газеты всегда правы, какого толка правого или левого, может ещё совковые вспомнишь?
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"Красный порохобот"
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Порошенко послал на убой, Зеленский вернул.
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Так с 2014 года Петя украинцев на "убой" "гонит". Полиграф! Ты совсем с катушек слетел?
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Ясно "Мир любой ценой". Так ты кто - манкурт, ватник или предатель? Триколор небось под подушкой прячешь?
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Похоронный для тебя марш, украинофобка клятая.
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Підлога вже зовсім знавісніла.
Давно мабуть його навчали, стою він проти України не проводив агресивну діяльність.
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я криком кричу запитання: В ЯКИЙ ПОРТ УКРАЇНИ ПОВЕРНУЛИ КАТЕРА ТА БУКСИР???
Якщо в Одесу - то це здача інтересів України в Азовському морі!
Якщо в Одесу - то це ви, 73/43% зебілів здали Україну! Да, поки що - не всю, лише акваторію Азову! Але це - ПОКИ ЩО!
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На картинке изображен типичный зелебобик образца конца 2018 года.
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акваторию Азова сдали еще тогда, когда морячки за ссали ответку дать и сдались в плен со всеми потрохами в том числе и секретными, теперь их удел в Азовском море сидеть на берегу, как мышь под веником!
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

А чому їм цього не робити? Їм хтось заважає? Якщо б по мокшам хоча б один раз спрацювала наша ППО - гарантую ВСІ польоти припинилися б у той самий день! А так кацапи себе відчувають, як в себе вдома.

Ukrinform



@UKRINFORM

Окупація Криму: РФ з початку року 34 тисячі разів порушила повітряний простір України
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від дітей 5~6 років : Зеля лох наївся блох сів на лавочку і здох!
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Психиатры тебя уже ждут, у нас в Украине.
Сможешь приехать?
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Буксир треба було забрати, а ті два порошенківські корита затопити прямо після отримання.
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Вместе с порохом и его кодлом.
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Так, Ваньок, залиш Порошенківські, а взамін віддай свої і, чи Юліні. Напиши, скільки кораблів вона побудувала, чи купила за часи своєї влади?
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Поперше Юля ніколи не була презом, а подруге лише Юлін уряд підтимував нашу суднобудівну галузь держзамовленнями. Саме за Юлі Миколаївський Океан отримував підтримку
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Ну,так! Окрім Юлі "суку православну" Новінського ніхто не годував!
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Росія передала Україні кораблі під відповідальне зберігання, як речовий доказ у кримінальній справі, відкритій в Росії. Україна не має права виводити їх на бойове чергування, не має права ставити на них озброєння і проводити будь які ремонтні роботи. Все озброєння, яке було на бортах залишилось в РФ, як речовий доказ. Згідно рішення Морського трибуналу, вона повинна була повернути захоплені корабля без буль яких застережень.
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Типу, як терористи згавлтовану дівчину повернули, але без права розв'язати їй руки і витаскувати з рота кляп. Хм.
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Не так , штатное вооружение на кораблях . Не передали оружие єкипажей и боеприпасьі.
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А що взамін отримала росія? Так просто вона їх би не віддала. Які гарантії і які здачі наших інтересів?
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для начала де-факто признание правоты своих действий ))))
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Якось цікаво вона виконала! Передала на відповідальне зберігання! А це нещастя знову бреше, виконала?!
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Народный депутат Антон Поляков обнародовал запись с участием своих коллег по фракции «Слуги народа». сделана в городе Кривой Рог, ресторан Околица, 25 сентября 2019 года, во время гулянки нардепов от «слуги народа» и руководителя полиции Днепропетровской области по случаю предстоящего назначения начальника полиции города Кривой Рог. В мероприятии принимали участие: народные депутаты Захарченко Владимир, Неклюдов Владлен, Кисель Юрий, Криворучкина Елена, Медяник Вячеслав, Коряченков Юрий и его жена Коряченкова Татьяна, а также начальник Днепропетровской полиции Огурченко Владимир и претендент на должность начальника полиции города Кривой Рог Лукашов Сергей. слуги народа» лично хотят контролировать все уголовные дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель. При этом депутаты неоднократно повторяют, что «их крыша» это лично президент Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=_cdKgzO3xdg&fbclid=IwAR13OrqUSolFy7T1YKAtpqFDslUHpqxnaobXGixof60HHG0BwOe9yu_-bks
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Пора кінчати цю гризню, кацапських за поребрик, обов'язково на них фільтр, проксі також під санкції, навіщо Україні ті, хто її ненавидить?
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Адміне зжалься над Україною, прибери кацапів з українського ресурсу.
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