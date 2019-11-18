 Загиблого на Донбасі українського воїна Артема Соколова поховають 19 листопада на Київщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Артем Соколов, 1987 року народження, житель Києва, сержант, військовослужбовець 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 16 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Луганській області в результаті смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Артем Соколов народився 06.11.1987 року в селі Сущани. 2006 закінчив Ржищівський гуманітарний коледж за спеціальністю вчителя трудового навчання, креслення, фізкультури. Після строкової армійської служби працював водієм, охоронцем на приватних підприємствах, з 2012 - водієм-експедитором, а згодом менеджером з логістики на підприємстві "Райське джерело". У 2015-2016 роках проходив службу під час мобілізації, брав участь в АТО, був удостоєний 5 недержавних нагород. Останнім часом проходив службу за контрактом.

Поховають Героя поруч із могилами батьків. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

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