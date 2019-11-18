 Питання граничної концентрації землі в одних руках буде вирішене до другого читання законопроєкту, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Про це повідомив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найбільш дискусійне, що у нас сьогодні залишилося, і те, навколо чого у нас буде в парламенті гаряча дискусія, це питання концентрації. 213 тис. га в одні руки не сприймається суспільством, це занадто великі обсяги, і це, безумовно, ми переглядатимемо. Але питання того, в якому форматі, які критерії, чи будуть це якісь відсоткові, 0,5%, припустимо, або 0,3%, або це буде зафіксовано в гектарах, що не більше ніж стільки-то", - сказав уповноважений президента.
Лещенко зазначив, що президент України Володимир Зеленський дав йому доручення опрацювати це питання з народними депутатами, профільними асоціаціями, власниками паїв, і безпосередньо з органами державної влади та місцевого самоврядування.
"Вони мають висловити свою позицію, ми це все опрацюємо, і в рамках їхніх пропозицій намагатимемося знайти компроміс. Я думаю, що з питання концентрації земель на початок грудня у нас вже буде якась проєктна частина, яка має влаштувати всіх", - пояснив він.
Лещенко наголосив, що, незважаючи на всю критику, президент запустив із питання земельної реформи "режим національного діалогу".
Нагадуємо, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.
Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов имеет статус US person (гражданин или иностранец-резидент США). Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
"Кроме председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, статус US person, то есть того, кто является резидентом или гражданином США, на которого распространяется юрисдикция американских законов, является министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов", - написал экс-нардеп.
Как отметил Мосийчук, о наличии статуса US person Милованов рассказывает сам во время тренинга для нардепов партии "Слуга народа" в Трускавце.
Также по словам Мосийчука, в США подтвердили наличие американского гражданства у министра развития, торговли и сельского хозяйства.
"Он засветил свой американский паспорт в некоторых госучреждениях США. На получение подтверждающих документов нужно немного больше десяти дней", - отметил экс-нардеп.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341850-ministr_milovanov_kak_i_arahamija_imeet_grahdanstvo_ssha_-_mosijchuk
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