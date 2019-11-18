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 Політика України
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 Питання граничної концентрації землі в одних руках буде вирішене до другого читання законопроєкту, - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Компроміс із питання граничної концентрації землі сільськогосподарського призначення в одних руках після зняття мораторію на її продаж буде знайдено до другого читання законопроєкту

Про це повідомив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найбільш дискусійне, що у нас сьогодні залишилося, і те, навколо чого у нас буде в парламенті гаряча дискусія, це питання концентрації. 213 тис. га в одні руки не сприймається суспільством, це занадто великі обсяги, і це, безумовно, ми переглядатимемо. Але питання того, в якому форматі, які критерії, чи будуть це якісь відсоткові, 0,5%, припустимо, або 0,3%, або це буде зафіксовано в гектарах, що не більше ніж стільки-то", - сказав уповноважений президента.

Лещенко зазначив, що президент України Володимир Зеленський дав йому доручення опрацювати це питання з народними депутатами, профільними асоціаціями, власниками паїв, і безпосередньо з органами державної влади та місцевого самоврядування.

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"Вони мають висловити свою позицію, ми це все опрацюємо, і в рамках їхніх пропозицій намагатимемося знайти компроміс. Я думаю, що з питання концентрації земель на початок грудня у нас вже буде якась проєктна частина, яка має влаштувати всіх", - пояснив він.

Лещенко наголосив, що, незважаючи на всю критику, президент запустив із питання земельної реформи "режим національного діалогу".

Нагадуємо, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160370
 
 
 Топ коментарі
 
Украинцам предлагают уникальную схему - как остаться народу и без денег, и без земли. Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5469
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Як на мене - у власності 1000 га., в оренді - без обмежень. Потрібно Україні переорієнтуватись з агрохолдингів олігархів - на дрібного й середнього фермера.. Монополізація - це тупиковий шлях розвитку для України.
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Ко второму чтению определят руки в которые землю отдадут. Можно предвитить, что руки эти будут волосатые, и не держащие никогда в жизни сала.
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Орендую/куплю ділянку під дачу. Вимоги: сосновий ліс, річка, жодного зебіла в радіусі 2 км.
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До вас ,паскуд рашистских,ни в коем случае...
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Спробуй спитати у російського шпигуна Порошенка. Він знає всі вільні ділянки, навіть на Півдні Іспанії
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...Министр Милованов, как и Арахамия, имеет гражданство США, - МосийчукО наличии статуса US person Милованов рассказывает сам во время тренинга для нардепов партии "Слуга народа" в Трускавце
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов имеет статус US person (гражданин или иностранец-резидент США). Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
"Кроме председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, статус US person, то есть того, кто является резидентом или гражданином США, на которого распространяется юрисдикция американских законов, является министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов", - написал экс-нардеп.
Как отметил Мосийчук, о наличии статуса US person Милованов рассказывает сам во время тренинга для нардепов партии "Слуга народа" в Трускавце.
Также по словам Мосийчука, в США подтвердили наличие американского гражданства у министра развития, торговли и сельского хозяйства.
"Он засветил свой американский паспорт в некоторых госучреждениях США. На получение подтверждающих документов нужно немного больше десяти дней", - отметил экс-нардеп.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/341850-ministr_milovanov_kak_i_arahamija_imeet_grahdanstvo_ssha_-_mosijchuk
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Вася бомж и Саша алкоголик предоставили бене свои паспорта для оформления земли. Юридически бомж и алкоголик владеют, а в реальности они с... ут. Вопрос, кто управляет?)
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запитайте себе чому вони хочуть купити землю а не взяти в оренду ...вас це не насторожує ?
Чим Аляска відрізняється від Гон-Конгу ?
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смердючий двадцятисемирічний нелох-щенок ...торгівець Україною ...
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