 "Нафтогаз" отримав пропозицію "Газпрому" щодо угоди про транзит, - Вітренко

Про це повідомив у Facebook виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті отримали по факсу пропозицію від Газпрому, про яку пишуть усі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу в повній відповідності з європейськими правилами", - написав він.
Нагадаємо, "Газпром" 18 листопада направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого контракту або укладення нового договору про транзит газу територією України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Також Україні пропонується відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі.
Договори з «»тиряльщікамі газа» ?
*****, шо? Живой?
Транзит на год, Украина еще и доплачивает.
ЗЕБЕня на Нормандском формате подмахнет
и конечно же Зеленский согласится на эти условия.. с радостью..
...на...
ех, ладно - на дві доби.
Не то что сейчас!
А коли він у Зебілів був?
звісно якщо його не усунуть.
Бо газ купує Нафтогаз а не оператор, котрого ще й нема.
Головне щоб взимку було тепло.
Может ты его с кем-то перепутал?
Мне не всё-равно...
Ему всё-равно...
Мабуть ні...
**отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;
**отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции
**отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".