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 Політика України
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Все про:Газпром (482) Нафтогаз (636) транзит газу (95) Вітренко Юрій (68)

 "Нафтогаз" отримав пропозицію "Газпрому" щодо угоди про транзит, - Вітренко

НАК "Нафтогаз" отримали офіційні пропозиції від "Газпрому" про укладення нової угоди про транзит російського газу в Європу через газотранспортну систему України.

Про це повідомив у Facebook виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті отримали по факсу пропозицію від Газпрому, про яку пишуть усі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу в повній відповідності з європейськими правилами", - написав він.

Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо угоди про транзит, - Вітренко 01

Нагадаємо, "Газпром" 18 листопада направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію про продовження терміну дії існуючого контракту або укладення нового договору про транзит газу територією України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Також Україні пропонується відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160369
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошее предложение?
Транзит на год, Украина еще и доплачивает.

ЗЕБЕня на Нормандском формате подмахнет "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 5451
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Просят финансировать террористов и войну в Украине
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Просят финансировать террористов и войну в Украине
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ВВХ, спасиба за холявный газ. БЛОГОДАРЯ ТЕБЕ И ЗЕБИЛЕНСКОМУ -скоро все подорожает. Спасибо рускае братье мудаки "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 9303
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Вот ты мутный мордовецвася попытался писю к носу подтянуть,а реально ,вам -лохам пока деваться некуда без гтс Украины ,поэтому слонячья пися вам грохается на морду ,думаю,что одним годом вам не обойдется тяжесть на морде лица ,а там и хрен вам поросячий настанет...
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А шо ж такоє?
Договори з «»тиряльщікамі газа» ?
*****, шо? Живой?
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Хорошее предложение?
Транзит на год, Украина еще и доплачивает.

ЗЕБЕня на Нормандском формате подмахнет "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 5451
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также Украина прощает все долги Газпрома..
и конечно же Зеленский согласится на эти условия.. с радостью..
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будет задавлен сразу же гражданским обществом
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не будет, зе!билов 73%, к тому хе, Зе!сцыка уже имеет большой опыт "ложения" на все гражданское общество и у него это прекрасно получается.
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на рік, до вводу ПП-2,а ху-ху не хо-хо?! чи провладні придурки проковтнуть?!
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Як жест доброї волі я би заключив новий контракт на.....
...на...
ех, ладно - на дві доби.
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Вот при Порошенко Украина полностью отказалась от транзита российского газа. От импорта из РФ. От транзита российских товаров.

Не то что сейчас!
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Мова йде про твого укуреного клоуна. Добре що ти за нього хоч не голосувала.
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Надіюсь нашим "діячам" вистачить розуму не підписувати контракт на 1 рік.
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Чувачку с ксивой презЕдента на нормандском самите прижмут то место где у него должны были бы быть яйца...и оно все подпишет...и от всего откажется...
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А если не подпишет? Что тогда? Признаешь что ты платный?
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😀 Если обосрался...то сиди на жопе ровно зебобик...и не ерзай...а то размажешь...
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А ха ха, соя такая соя. Сначало пернуло, а потом пальцем на другого показывает😷
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Раз пішов такий базар, то скільки ви коштує те?
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Все ,быдлота лахтинская,ты в черном списке,не надо сюда ходить...
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Підписувати газовий контракт буде Вітренко,
звісно якщо його не усунуть.
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Підписуватиме бос нового оператора ГТС, вітренці залишається лише вітри в твіторі та пейбуці пускати
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Не пиши дурниць.
Бо газ купує Нафтогаз а не оператор, котрого ще й нема.
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Его подпись на этом контракте - не котируется, к счастью. Он может там только пообещать ху_лу, что он "приложит усилия" и т.д...
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Не правильно, вы Привет, пишите. Ни кто не будет ничего прижимать, просто опустят, конечно же случайно, крышку рояля. И пусть потом Зерро споет "Скажи еще спасибо, что живой"
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Все рівно звідкіль газ.
Головне щоб взимку було тепло.
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а ты дрова бабушкам уже собрал,кацапырло?
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Гыг, так Соколов вроде бы не кацапа...
Может ты его с кем-то перепутал?
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а тебе ухо не режет его первое предложение?
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Ну, эт его мнение...
Мне не всё-равно...
Ему всё-равно...
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та я не про мнение...я про фонетику и морфологию.
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Да не согласный я,мордвин-чебурашка,что-либо закупать у страны - агрессора-убийцы- твари конченной ,лучше купить дороже даже,но у дружественной страны ,цена независимости значительно выше и морального достоинства! Какцапы,идитенах,причем навсегда!
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Ти прочитала умови гапрома?
Мабуть ні...
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Ну да контракт на рік,а там...Там запрацюють обхідні шляхи,а там навчання Кавказ 2020,і почнеться веселе зебільське життя...
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Российский "Газпром" назвал свои условия для продления договора о транзите газа через территорию Украины:
**отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;
**отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции
**отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".
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А ви думали мир?Ой чую я що ми на канунє грандіозного шухєра...
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У Ветренко радости *** полные штаны!!! "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 5788 а цена которую вы планируете заплатить кацапам за годовой транзит будет адекватной !? Почему молчите об условиях которые поставили вам ?!
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