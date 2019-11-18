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Все про:Омелян (552) Антикорупційна прокуратура (1007) електронне декларування (628)

 Суд продовжив вивчення доказів у справі недостовірного декларування доходів Омеляном

В Антикорупційному суді України триває вивчення доказів у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні САП у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "В понеділок, 18 листопада 2019, за участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді за участю прокурора САП продовжилося вивчення доказів у справі стосовно колишнього Міністра інфраструктури України, обвинуваченого в декларуванні недостовірної інформації.

Так, за результатами засідання вивчено 5 томів матеріалів. Загалом вже вивчено 8 з 29 томів доказів у справі.

Читайте також: ВАКС відклав розгляд справи Омеляна до 18 листопада

Наступне засідання - 19 листопада 2019 року".

Нагадаємо, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 і ст.366-1 КК. Він обвинувачується в тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе "ґвалтівником і корупціонером", - Омелян

ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160368
 
 
 Топ коментарі
 
Гиперлуп в Америку он уже построил (для своих отпрысков)
Порохоботам придется довольствоваться разговорами и постиками в пейсбуке (мне очень жаль)
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Посмотрим, чем это все закончится. 11 миллионов как бы и не бол шие деньги для того, чтобы украсть министру. Но, нужно с кого то начинать....
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Омелян, ты хоть и не у дел, но гиперлуп должен достроить, на зло всем зебилам. Верим!!! Суд продолжил изучение доказательств в деле недостоверного декларирования доходов Омеляном - Цензор.НЕТ 6693
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Гиперлуп в Америку он уже построил (для своих отпрысков)
Порохоботам придется довольствоваться разговорами и постиками в пейсбуке (мне очень жаль)
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мы так-то на мальдивах жопки мочим, за комменты на цензоре, а вы как живете? Суд продовжив вивчення доказів у справі недостовірного декларування доходів Омеляном - Цензор.НЕТ 5995
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а когда это киевское водохранилище переименовали в индийский океан? я шото пропустил?
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Очень важная информация, продолжайте наблюдение
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Не знаю за що його там судять, але Омеляну велика подяка! За руйнування монопольки МАУ, за залучення до авіаперевезень лоукостів! Дякуючи Омеляну реалізував можливість на переліт: Бориспіль-Гданськ-Бориспіль всього за 24Є!!!
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Ну да. А билет от Киева до Днепра как стоил 250 дол, так и стоит....
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Пиец - нашли коррупционера. Пользовался загородным домом... Пля - ярый коррупционер нанёсший державе страшные убытки... Идёт преследование людей, занимающих проукраинскую позицию.
Украине пипец - с чем нас всех и поздравляю...

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шо там можно изучать? пашинский уже место пригрел,а эти все изучают
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Посмотрим, чем это все закончится. 11 миллионов как бы и не бол шие деньги для того, чтобы украсть министру. Но, нужно с кого то начинать....
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ніяк не дочекаюсь коли справедливий і незалежний суд почне вивчати справу держзради портнова!
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Походження численного майна мультимільйонера Дубінського,САП не зацікавило.
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