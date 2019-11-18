 Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У відеокоментарі, оприлюдненому словацьким виданням Pravda, Шефчович висловив сподівання, що обговорення контракту на рівні глав держав дозволить прискорити процес визначення долі транзиту і завершити газові переговори до кінця цього року.
Шефчович зазначив, що до кінця листопада між сторонами буде проведена зустріч на рівні міністерств і компаній.
Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.
Задушевная стилистика Ермака напомнила мне виртуозную работу другого питомца того же академического гнезда. В 2000 году майор Путин до слез растрогал президента Дж. Буша сентиментальной историей о якобы спасенном им на пожаре крестике, якобы освященном на Святой Земле. Это именно тогда доверчивый Дж. Буш заглянул Путину глубоко в душу.
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Как второй Богдан, он нависал над ухом президента и в Вашингтоне, и в Золотом. Но если Богдан - куратор Зеленского от Коломойского, то Ермак - куратор от Путина.
Андрій Піонтковсський ЕХО МОСКВИ - навіть газпромівське ЕМ пише ці речі , а що наша журналістика?
Делайте ваши ставки.
Ще кілька років переможних реформ й імпорт газу газу припиниться за непотрібністю, правда, й лісів ненадовго вистачить.
безкоштовним є тільки це як його повітря
Мойша ж не просто так закинув таку інфу для роздумів.
тут потрібно Грязьпром додавити з довгостроковим контрактом, а хоча буде як завжди лошара аля дЮля підпише нам такий транзит, або на рік з пролонгацією якої не буде, а якщо і буде то на птичих правах
Вы так все об этом орёте, а никто не может объяснить?
Ещё раз!
Он говорит, как о свершившимся факте!
Ты - о событиях в будущем времени!
В свое время вы продались ГИТЛЕРУ ---- гандоны