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 Політика України
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Все про:газові переговори (123) Шефчович Марош (74) нормандська четвірка (675) транзит газу (95)

 Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович

Заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович розраховує, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін 9 грудня на саміті нормандської четвірки обговорять контракт щодо транзиту російського газу територією України з 1 січня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У відеокоментарі, оприлюдненому словацьким виданням Pravda, Шефчович висловив сподівання, що обговорення контракту на рівні глав держав дозволить прискорити процес визначення долі транзиту і завершити газові переговори до кінця цього року.

Шефчович зазначив, що до кінця листопада між сторонами буде проведена зустріч на рівні міністерств і компаній.

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

Читайте також: Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160364
 
   
 Топ коментарі
 
і тема про газ вже в порядку денному дивовижним образом намалювалась!!! Це також входить у формулу швайнемайєра???
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А тем временем в новых платёжках цена газа выросла на 14%, а гигакалории на отопление для населения будут повышены до 1250,01 грн/Гкал (действующий тариф 964,19 грн/Гкал); сразу на 30% ЗЕбилам задрали... Хехе похоже ЗЕкловуны и ЗЕмародёры незаконные злочинные тарифы бариги мародёра сделали ещё более незаконными, и ещё более злочынными, но что интересно теперь все ЗЕбилы молчат и не возмущаюца. ЧТо ЗЕбилятня для ЗЕбубачки ничего не жалко ога...Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шнфчович - Цензор.НЕТ 8907 Ану повизжите про тарифный генацид ат бариги мародёра!!!
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вова апсудит, во всем с хйлом согласится, и станет перед ним на колени.
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Судьба транзита определена и не украинцами.
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"гаранты" . Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шнфчович - Цензор.НЕТ 5865 Привыкайте , или пошлите в зад , как Израиль .
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і тема про газ вже в порядку денному дивовижним образом намалювалась!!! Це також входить у формулу швайнемайєра???
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На первом месте деньги , на втором тоже , .... , на последнем обязательства "гарантов" .
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А тем временем в новых платёжках цена газа выросла на 14%, а гигакалории на отопление для населения будут повышены до 1250,01 грн/Гкал (действующий тариф 964,19 грн/Гкал); сразу на 30% ЗЕбилам задрали... Хехе похоже ЗЕкловуны и ЗЕмародёры незаконные злочинные тарифы бариги мародёра сделали ещё более незаконными, и ещё более злочынными, но что интересно теперь все ЗЕбилы молчат и не возмущаюца. ЧТо ЗЕбилятня для ЗЕбубачки ничего не жалко ога...Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шнфчович - Цензор.НЕТ 8907 Ану повизжите про тарифный генацид ат бариги мародёра!!!
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ЗЕбилы всё ещё ждут когда справедливая ЗЕбубачка спасёт их от тарифного геноцида барыги. А то что тарифы продолжают расти так то ж по прежнему Порошенко виноват и папЭредники..ЗЕбубачка точно не причём, ему нужно ещё 100 дней дать..
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14% говоришь ? Напомнить, сколько стоил газ при Овоще и сколько - под конец правления Барыги ? Там разница примерно в 10-12 раз ! Это 1000-1200%. И ничего, не визжали вы тут шо Барыга вас обирает )
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При овоще по Юлькиному контракту было 450 долларов, под конец правления Порошенко 200 долларов.
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А ты в гривнях посмотри. Зарплаты-то люди не в долларах получают.
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Да вам никто не запретит, обсуждайте. Все равно кацапы всех пошлют в сад и сделают по своему...
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вова апсудит, во всем с хйлом согласится, и станет перед ним на колени.
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Я извиняюсь, но имею вопрос к стае пернатых из семейства ЗеДятлов, а вот юрист недоучка не читавший Конституции Украины и фигляр без образования и диплома кдоуна, что то понимает в транзите газа?
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Он не понимает ничего ни в чем, даже в юморе и кинопроизводстве!
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А причем здесь понимание?.. Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович - Цензор.НЕТ 8872 Главная стратегия - идти на уступки и не злить друга Владимира...
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Адмін, нам у заголовку помилка у прізвищі Шефчовича
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Бубочке еще есть что просрать - выиганные иски к ГАЗПРОМУ на очереди .
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Так, бубочька просырає все, що від Петра лишилося! Стараєцця, аж всераєцця!) Бодя-якут давіт із себе клієнта з владімєрського цынтралу! Але зайву хромосому нэ обманэш! Так, богдане, воно ж андріє?!)))
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Договариваться о контрактах должны профильные организации а не президенты так как Украина станет заложником.Наши будут воровать,разворовывать и срывать контракты а расчитываться придется нам так как все гарантии по контрактам будут от Президента Украины то-есть нас с Вами и за наш то-есть бюджетный счет.
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Поздно . В выборах надо принимать участие , а не рассчитывать на "здравый" разум бабушек и слабоумных .
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Та не треба на бабушек гнать. Я бабушка. Але жодного разу не голосувала за ригозеко і тому подібним. А ось молодь м"яким місцем приросла до стільців перед монітором, і ніяким пряником на вибори не заманиш.
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Спасибо . Я тоже почти дедушка , но умный . Но , согласись , выборы для пердунов , которые идут на выборы по-инерции , потому , что помнят , как им раздавали дефицитные конфеты и колбасу .
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я вот ни понимаю зачем у нас должна болеть голова за транзит газа , если по принятому закону Зе кА ****** деньги будет получать частная фирма а не гос-тво, пускай Еврогеи и переживают!! а по поводу газа для населения Украины - добываем сами 18 млрд. - а нам нужно 15 млрд.. Вопросы еще есть ?!
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много, очень много... 21 в Киви приехать? Или смысла нет???
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Будут всем скопом нашего зеленого дурня насиловать. Никаких табу, - зеленский открыт для всего!
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примет со всех сторон... шутка, даже похабная, как бумеранг... песдык, и вернулась...
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Прізвице його прочитайте без сутичок!!! *****, на!!!
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Бпляди, а из какой формулы какого хера штанмаййера здесь в НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ вопрос газа? Представим чтои какие вопросы сдаст там Ермак-коломойский под селфи ЗЕ.
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Видные американские дипломаты, работавшие в Украине, поделились, в том числе и в ходе слушаний в Конгрессе, обстоятельствами попытки «вербовки» их главным переговорщиком Зеленского, его теневым министром иностранных дел Андреем Ермаком. Вербовка проходила по классическому кремлевскому темнику с доверительным добавлением личностного «оживляжа». Г-н кинопродюсер показывал дипломатам фотографии своих якобы близких родственников, якобы погибших в войне в Донбассе, и, с трудом сдерживая скупую мужскую слезу, обрушивался с проклятиями на «кровавого барыгу Порошенко», развязавшего эту братоубийственную войну.
Задушевная стилистика Ермака напомнила мне виртуозную работу другого питомца того же академического гнезда. В 2000 году майор Путин до слез растрогал президента Дж. Буша сентиментальной историей о якобы спасенном им на пожаре крестике, якобы освященном на Святой Земле. Это именно тогда доверчивый Дж. Буш заглянул Путину глубоко в душу.
.........
Как второй Богдан, он нависал над ухом президента и в Вашингтоне, и в Золотом. Но если Богдан - куратор Зеленского от Коломойского, то Ермак - куратор от Путина.
Андрій Піонтковсський ЕХО МОСКВИ - навіть газпромівське ЕМ пише ці речі , а що наша журналістика?
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Интересно, Европа которая вся с нами и всецело нас поддерживает - будет давить на ***** чтобы заключил долгосрочный контракт, или будет давить на наших чтобы заключили краткосрочный и перезимовать последний год без СП-2?
Делайте ваши ставки.
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У них все под шумок - под шумок януковичевско-кремлядское чадо Разумков заявляет , цитата- " Референдум з питанням про допуск іноземців ми проведемо, щоб відкрити їм цей доступ ..."
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Та вже чули. "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить договор о транзите газа сроком на 1 год и отказаться от всех претензий в международном арбитраже". І це при тому, що ми виграємо, а мордва в дупі. Ну як зелені, бубочка впорається з капітуляцією на всіх фронтах?
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Вони то впораються, а жити з цим нам доведеться. (((
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Що ж це там за вінігрет з питань готують? Вже транзит газу тулять до купи. Чим ще руки виламувати будуть?
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Запропонуй дешевші ціни ніж кобилєв хоче Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович - Цензор.НЕТ 1398
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Ты настолько знленоид, что не распознал смысл сказанного??? Барышня обеспокоена тем, что западные "миролюбы" - геронтофил и комсомолка, кроме капитулятивных лейтмотивов в виде хвормулы шайзешвайнера, включили газовые дела...
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Ти настільки тугенький, що кнопку ввімкнення почуття гумору треба молотком з розмахом активувати? Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович - Цензор.НЕТ 3083
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какое отношение зеля имеет к газу? если подпишут на 1 год, это будет юля №2
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А на скільки ти хочеш допомагати путєну продавати агресивний метан окупанта? Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович - Цензор.НЕТ 2081
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если честно то я эту трубу порезал бы, от нее не столько заработка для бюджета сколько предательства и выкачка денег из тог же бюджета. все говорят зарабатывает 3 млрд, но никто не может показать на бумаге где они))
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угу поріжте, тільки тоді транспортування газу по україні(знайдіть на карті наші родовища) стане космічним.
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Про космічне - це хуцпа, росгаз гонять з Сибіру до Італії (на порядок більша відстань) і ніякої "космічності" нема.
Ще кілька років переможних реформ й імпорт газу газу припиниться за непотрібністю, правда, й лісів ненадовго вистачить.
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нуууууу тут багато експертів пишуть що наш газ вартує копійки, ну що там дюрку в землі провертів і він сам фігачить )) тільки добути газ це одне(собівартість видобутку в сибіру може бути на рівні 5-10 долярів) а доставити його кінцевому споживачу це зовсім інше, він же курва сам по трубам бігати не хоче, та і труби чомусь не вічні і потребують догляду...
безкоштовним є тільки це як його повітря
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Не только подпишут, но и долги по решению Стокгольмского арбитража простят.
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і продадуть за 100 лярдів рабів в кількості 30 млн з територією в придачу.
Мойша ж не просто так закинув таку інфу для роздумів.
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о супер і трубу Моніка здасть.....
тут потрібно Грязьпром додавити з довгостроковим контрактом, а хоча буде як завжди лошара аля дЮля підпише нам такий транзит, або на рік з пролонгацією якої не буде, а якщо і буде то на птичих правах
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Я так понимаю условия контракта сегодня уже были озвучены. Зебилы, вы сделали это вместе. Жрите не обляпайтесь.
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Что именно зебилы сделали вместе?
Вы так все об этом орёте, а никто не может объяснить?
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надо перестать стрелять и уйти накуй до Днепра
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Мля, да вы даже русский язык не знаете!!!
Ещё раз!
Он говорит, как о свершившимся факте!
Ты - о событиях в будущем времени!
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І ми сподіваємось що зимою мерзнути не доведеться.
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Думаю молодой и умный президент все порешает - мы откажемся от претензий к Газпрому и подпишем контракт по транзиту на 1 месяц, "где-то посередине сойдемся"
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А не пошёл-бы Шефчович на***, сами обкакались сами решайте , причём тут президент Розраховую на обговорення Зеленським і Путіним транзитного контракту щодо газу під час нормандського саміту, - Шефчович - Цензор.НЕТ 8983
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Что и требовалось доказать! Еврочиновникам- по барабану что там с войной развязанной РФ- газ ДАВАЙ! вот и хотят посадить Бубочку и Путина вместе "обсуждать" газ и отвод войск. Результат известен заранее- Зеленскому можно туда не ехать. Он дома все нужное подпишет- присылайте!
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оЧКО Жмёть у еврогейцев?

В свое время вы продались ГИТЛЕРУ ---- гандоны
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