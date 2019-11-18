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 Політика України
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 Труба каже, що він поза політикою. Це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати позицію ДБР проти виграшного позову України, - адвокат Новіков

Держбюро розслідувань фактично визнає російську версію подій у Керченському епізоді, чим підриває позицію України в міжнародному арбітражі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

"25 квітня було рішення Гамбурзького трибуналу. Воно було щодо попередніх заходів, тобто, ним ще не зафіксовано остаточно, що Росія була неправа, а Україна права. Позиція України складна. І позиція Росії теж загалом складна. Але якщо намагатися підсумувати широкими мазками, то Україна спирається в основному на положення морської конвенції про імунітет військових кораблів. Якщо дуже спрощено: якщо якась держава вважає, що чужі військові кораблі щось неправильно роблять у його територіальних водах, то застосовувати до них поліцейські заходи все одно не можна, можна тільки змусити їх піти. Розслідувати цю справу як внутрішню кримінальну заборонено. На це Росія заперечує: була ж провокація, а отжк, Україна цей імунітет має втратити.

І дивіться, що відбувається. Квітневе рішення було винесено через півроку після інциденту. Позиція України весь час була саме в цьому руслі. Були різні нюанси. Була спроба задіяти Женевську конвенцію з точки зору того, як Росія поводиться з моряками де-факто, порушуючи гарантії військовополонених. Але Женевська конвенція і Конвенція з морського права прямого взаємного впливу не чинять. З точки зору морського права Україна рухалася в тому ключі, що Росія порушила насамперед морську конвенцію.

І от, суд висловив уже своє попереднє ставлення до цієї ситуації і можна, як багато хто в Україні і зробив, полегшено видихнути і сказати: зараз суд скаже, що росіяни були неправі. Але чесний суд на те і чесний, що там невідомо на 100% рішення заздалегідь. А що може його для України перетворити з виграного в програний? Це радісно принесені Росією відомості про те, що українська влада (а під владою в міжнародному праві розуміється вся сукупність державних органів, тобто в тому числі ДБР і особисто Труба) вважають, що в Керченській протоці Україна здійснила провокацію за наказом раніше діючого президента" , - пояснив він.

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Новіков зазначив, що з цього приводу ставив запитання голові ДБР Роману Трубі:

"Труба на це відповідає, що вони поза політикою і розслідують те, що є. Але я думаю, що це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати їхню роботу проти позову України. Уявіть собі, що Трибунал з морського права говорить: Україна була неправа, там була провокація, нехай Україна платить Росії компенсацію. Ви ж розумієте, що тут почнеться? МЗС скаже: нам зламали всю нашу роботу. ДБР скаже: ми нічого не знаємо, ми поза політикою. Портнов скаже: я мав рацію від самого початку, бачите, яка відбувається дурниця. До ворожки не ходи, що станеться саме так. Я все-таки сподіваюся, що не станеться. Я сподіваюся, що навіть цих зусиль, які зараз вживає ДБР, буде недостатньо, щоб позов України в гамбурзькому трибуналі програти. Але тенденція саме така.

Щодо того, що ДРБ нібито поза політикою... ДБР не може не розуміти, що будь-яка їхня заява впливає на цю саму політику. Адже вони не працюють мовчки. По-перше, вони самі публікують всі свої досягнення у цій справі. І навіть якщо б вони не публікували, у них є Портнов, який це робить за них з випередженням. І у них є абсолютно незрозуміла ситуація з витоками".

При цьому адвокат зазначає, що кейс для України у Гамбурзькому трибуналі вкрай благодатний.

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"Зараз ми зняли гуманітарне питання - вже немає людей, які сидять із цього приводу. Якщо говорити цинічно, то, звичайно, Росія дуже сильно підставилась. Тому що події на Донеччині відбуваються в сірій зоні, там спостерігачі щось бачать, чогось не бачать. А в Керченській протоці все йшло в прямому ефірі. Тобто в принципі не можна заперечити жодного суттєвого факту цієї справи. Це кейс, про який юристи-міжнародники можуть тільки мріяти. І звичайно, на мій погляд, було б для України вкрай прикро його не використати по повній. Росія намагається з цієї теми з'їхати, віддавши моряків. РФ віддає кораблі. Але це означає тільки те, що вони з великим простроченням, як мінімум, піврічним, нарешті виконали попередні заходи Гамбурзького суду. Це не означатиме, що вони цю ситуацію звели нанівець цілком. Україні, здавалося б, саме час іти в наступ, якось стежити за тим, яку позицію при цьому транслюють різні органи, які мають діяти все-таки в координації. ДБР дуже легковажно каже: а ми нічого не знаємо про політику, ми слідчі, ми з'ясовуємо, як було. Якщо ви з'ясовуєте, як було, то мовчіть, принаймні, доки вам не буде що остаточно сказати у справі", - сказав він.

Повне інтерв'ю з Іллею Новіковим читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160360
 
   
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Це один з тих соціал -популістських гнид московських вошей, яка прийняла участь у відстороненні засновника Української Народньої Республіки, українського Манергейма, Генерала Павла Скоропадського.
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Яким боком цей кацап на наших українських справ? Що, українські адвокати - вже гидують захищати петю, навіть за гроші?
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акогда он укаинцев в кацапии защищал то где был ты с твоими постами? крым чей?
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Этот леня - давно известная путинская вата,не обращайте внимания.
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на вопрос вопросом отвечают только зебилы)) я спросил чей крым?
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вопервых вопрос не мне был задан.вовторых я ответил.если шо...
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Не знаєш чий Крим, моє маленьке? Крим - тимчасово окупована кацапами територія України. Чи ти не згоден з цим твердженням, моє маленьке поросятко?
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так вот сопляк зеленый объясни как порох нарушил украинское и международное законодательство отправив корабли из одессы в мариуполь?
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чушка, тебе вопрос задали. напряги последнюю мозгу что бы попытаться ответить))
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Коли мову вивчиш, кацапа? Твої колеги по брехливому ремеслу говорять , що кацап здатен вивчити українську мову за два місяці? А ти , кацапа- вже скільки років тут на форумі рвеш свою дупу за петю на кацапськом "наречии"? Невже ти такий тупий, кацапа?
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когда сепары типа тебя используют соловьинную то мне становится не по себе
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Так коли мову вивчиш, кацапа? Чи щелепа - дещо специфічна?
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Цей кацап спромігся вивчити українську мову за два місяці, а супергеніальному презу і 40 років не вистачило 😂😂😂. Про першу б.леді взагалі мовчу.
У очільника СБУ Баканов, жінка кацапка - це тебе не турбує?
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Нагадати петіну рідню з накацапії? Щодо мови - то скажи про два місяці на вивчення мови своєму колезі з посту вище, а то судячи з його лексики - складається враження , що він ольгінець..
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Других умных нет , выбрали клоунов .
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Новіков був адвокатом Гаді, за що постраждав в Орді -
відсторонили від ігор щодеколи.
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Шо, Льоліку, чекаєш шо Пецю закриють і буде тобі доляр по 22 гривні? Не закриють. А доляр у січні буде по 27. І комуналка відповідно подорожчає. Ти вже клепаєш собі "буржуйку"?
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вот какая тебя лёня разница кого Порошенко взял себе в адвокаты? когда он помогал Украинских моряков защищать в судах россии, тебя же это устраивало! Новиков как адвокат много сделал для Украины! и не тебе мурчать! лучше с кацапам Новиковым, чем с предателем Пшонкой! или тебе больше примеров тварей привести?
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Так шо проворовавшуюся власть низя сажать а то путен нападет?
А я думаю чего при Пете ни одного рыга не посадили, а то шоп путен не напал

Кстати о посадках

Бориспільська прокуратура вручила Ляшку підозру в погрозі або насильстві щодо державного діяча у справі про бійку з Герусом. Прокурори проситимуть суд відправити Ляшка під арешт. За ч.2 ст. 346 КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.
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А при зельке рыгов посадили в министерские,губернаторские и депутатские кресла.Теперь путин нападет или нет,балалайка?
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Балалайка, при Зеленском давеча задержали некоего Гриценко, который рыгам помогал деньги награбленные выводить

И это за 2,5 месяца.
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Ты у пэти или у пастора спроси.Обычно путен у них нападал.А насчёт "посадили",то дело движется.серж пашинский,грымчак.Пэдра на очереди.
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Не знаю
Но дебил Ляшко сам заснял и выложил факт нападения
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А як він міг одночасно і бити і знімати?
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шляшка за це судити не можна! а херусу морду натовкти багато охочих!
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Почему это не можна?
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Лалочко, в чому справа? О, знаю, мабуть класика: "перетрахав-недоплатив". Я вгадав?
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труба признает крым рашистским, так как порох нарушил законы рф))))
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Для зеленой команды это нормальная логика.
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труба сосет у портнова, а портнов делает херово стране.
а вокруг зели враги Украины, если он сам не враг, конечно.
разве это кому-то еще не понятно?
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трубі скоро труба! це його дембельський бздик! але для держави він може бути дійсно небезпечним!
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до речі, фотка майже повністю відповідає його майбутньому образі перед новим роком, лише білих тапочок не вистачає. До Різдва цьому труна, а труба хай тоді розслідує Труба каже, що він поза політикою. Це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати позицію ДБР проти виграшного позову України, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 6466
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Но мы то знаем по какой причине на самом деле адвокат Порошенко Новиков прицепился к ГБР и по какой причине команда бывшего президента объявила Романа Михайловича Трубу врагом народа №1.
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А мы не знаем. У нас в головах голоса не шепчут😄
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Та у вас и головы-то нет. Ее заменяют порохоботские методички
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и по какой? гена, так по какой причине объявили трубу врагом?
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ГБР уверенно и убедительно выводит делишки Порошенко и Ко на чистую воду, а Роман Михайлович оказался неподкупным. Попытки Порошенко договориться с Трубой были еще с конца 2017 года. Порошенко где только мог всунул своих преданных псов на должности в гос органы,в органы Генпрокуратуры, СБУ, Конституционный Суд, Министерства, Комитеты ВР, ЦВК тощо, прекрасно понимая что лишившись должности Президента, - за мошенничества, откровенный грабеж государства и гос. измену в виде договорняков с ОРДЛО и РФ придется ответить перед народом Украины. Уверен на 100%, что Порошенко в ближайшее время покинет территорию Украины,- сбежит!)
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Это КАПЕЦ !!!! Труба говорит, что он вне политики. Это будет плохим утешением, если русским удастся использовать позицию ГБР против выигрышного иска Украины, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4795

такой подлости Украине не делал еще ни один Президент !!!!!
Были лучше, были хуже,

но ЗЕЛЕНСКИХ еще НЕ БЫЛО !
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"Гамбургского трибунала". Цензор, де ви дебілів набираєте?
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В Гамбурге трибунал по морскому праву.
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Труба - це шавка Портнова, треба їх обох стерилізувати і все буде добре
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А ведь Трубу проталкивал сам Порошенко. Думал, будет ручным.
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Угорська приказка: "А на деревях вместо листьев мы повесим комунистов
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