EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  253  14
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5717) Донбас (13686) ЗСУ (378)

 Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "5 обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

  • неподалік Кримського – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • двічі біля Новотошківського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Травневого – зі станкових протитанкових, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • двічі біля Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піротехніки розмінували 12 га території в районі Петрівського і Богданівки, знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТО

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні проходив демонтаж тимчасової опори в районі 7-ої опори мосту. Завершується процес фарбування металоконструкції шляхопроводу.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні було обстежено 0,05 гектара потенційно небезпечних територій та виявлено 14 вибухонебезпечних предметів. Окрім того, розібрано 2 бліндажа.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 2,8 гектара території та вилучено 33 ВНП. У цьому процесі було задіяно 20 осіб та 5 одиниць техніки".

Читайте також: Найманці РФ передали українській стороні тіло без органів і заявили, що це нібито воїн Роман Беспалий, який потрапив у полон. Рідні його не упізнали. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160358
 
 
 Топ коментарі
 
Среди российских оккупантов есть хорошие люди - каждый 200-ый... Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8823
 показати весь коментар
 
Какое перемирие, там им и не пахнет...
 показати весь коментар
 
При клоуне потерь вообще нет. Обстрелы есть каждый день - потерь нет. Циничность этой кремлёвской мрази зашкаливает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цензор, замомни, нету никаких врагов. Есть мышибратья, есть повстанцы и руские друзя. Помни об эотом товарищ Бутусов
 показати весь коментар
 
 
ні з ким, немає ворогів!!! є бендерівці, кляті, які напали на домбас і вбивають там люлей Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1908 А ходакіський, басурін і покійний герой гіві та моторило захищали наріт домбасу від бендерівців Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6519 таких як ти і я - карателів...
 показати весь коментар
 
При клоуне потерь вообще нет. Обстрелы есть каждый день - потерь нет. Циничность этой кремлёвской мрази зашкаливает.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Шо, плохо зрада навязывается? Ну ты поднатужься.
 показати весь коментар
 
А шо таке? Зєлєнський погано мажеться на хліб?

Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9535
 показати весь коментар
 
 
Буде організовувати ГО "Третина сосіски" Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6042
 показати весь коментар
 
хм.. нужно отводить ВСУ еще дальше чтобы обстрелы нас не беспокоили .. Правильно Зе-Ушлепки!? Враг с начала суток 8 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1771
 показати весь коментар
 
 
Щось мені слабо віриться в те, що наші хлопці на передовій тупо сидять і ьерплять обстріли. Хочеться почути усю інфу. Чомусь пропав Штірліц з своїми відео, та й з передової мовчок і волонтери мовчать... дивно.
 показати весь коментар
 
 
Среди российских оккупантов есть хорошие люди - каждый 200-ый...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору