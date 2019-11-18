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Все про:шахрайство (282) СБУ (4908) Чернігівщина (374)

 Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ. ФОТО

Киянина, який використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ для збору коштів нібито для учасників бойових дій, затримала на Чернігівщині Служба безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресцентр СБУ.

Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ 01

Оперативники СБУ встановили, що мешканець Києва використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема на Чернігівщині. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів.

За попередньою інформацією слідства, суми "пожертв" сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.

"Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва", - говориться в повідомленні.

Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ 02

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160356
 
 
 Топ коментарі
 
использовал документ похожий на служебное удостоверение СБУ Источник: https://censor.net.ua/n3160356

Тут хотелось бы пояснений. Это была СБУшная корочка или подделка
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Мало того, что на самом СБУ креста ставить негде, так ещё и кто-то ПОД ВИДОМ СБУ.. Задержан мошенник, который под видом сотрудника спецслужбы собирал на Черниговщине средства для УБД, - СБУ - Цензор.НЕТ 7204
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Мало того, что на самом СБУ креста ставить негде, так ещё и кто-то ПОД ВИДОМ СБУ.. Задержан мошенник, который под видом сотрудника спецслужбы собирал на Черниговщине средства для УБД, - СБУ - Цензор.НЕТ 7204
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использовал документ похожий на служебное удостоверение СБУ Источник: https://censor.net.ua/n3160356

Тут хотелось бы пояснений. Это была СБУшная корочка или подделка
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Корявочка похожа, но откровенный левак.
На надписи "Гомадське військове формування". Проблема возникнет по подделке в том, что такого формування не существует в природе. Похожесть - не копия.
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