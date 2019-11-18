 Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресцентр СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що мешканець Києва використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема на Чернігівщині. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів.
За попередньою інформацією слідства, суми "пожертв" сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.
"Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва", - говориться в повідомленні.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тут хотелось бы пояснений. Это была СБУшная корочка или подделка
На надписи "Гомадське військове формування". Проблема возникнет по подделке в том, что такого формування не существует в природе. Похожесть - не копия.