 Затримано шахрая, який під виглядом співробітника спецслужби збирав на Чернігівщині кошти для УБД, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресцентр СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що мешканець Києва використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема на Чернігівщині. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів.

За попередньою інформацією слідства, суми "пожертв" сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.

"Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва", - говориться в повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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