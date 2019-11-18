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Все про:Новіков (93) Путін (11530) Росія (20847)

 Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков

Тема Криму більше не грає в Росії мобілізуючої ролі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав адвокат Ілля Новіков.

"... якщо Путін реально погорить, він погорить не в Україні. Мені здається, що Україна має дочекатися з мінімальними втратами моменту, коли це станеться і після цього намагатися відігратися. Від думки росіян щодо українського питання не залежить нічого. А залежить від думки росіян щодо пенсійного питання, скажімо", - зазначив він.

За його словами, з кожним роком "ті проблеми, які раніше були змікшовані спочатку грошима, яких було багато, потім якоюсь ейфорією з приводу Криму, посилюються".

"Зараз Крим у Росії абсолютно нікого не тішить. Якщо підійти до росіянина і сказати "зате Крим наш", - це означає нарватися, як мінімум, на дуже похмурий погляд. Тому що у кожного свій Крим, який у холодильнику й у вигляді отруйної смітника за парканом. І я б сказав, що ця тема в Україні сприймається не дуже критично. Якщо робити висновок за російським телебаченням, то Україна щодня найважливіше питання, але до реального життя росіян це взагалі не має стосунку, і вони самі це розуміють.

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Частка людей, що сприймають реальність у Росії так, як її показує російський телевізор, насправді набагато нижча. У міру того, як люди живуть - а особисто кожен живе дедалі гірше - Соловйов та інші викликають дедалі більше роздратування. І ці речі працюють на певних коефіцієнтах. Якщо у тебе, умовно кажучи, незадоволених 10%, то тобі дивізії ОМОНу вистачає на те, щоб ситуацію контролювати. Якщо у тебе їх 50%, то тобі потрібно 10 дивізій. Реальна підтримка йде, а весь час збільшувати і збільшувати кількість силовиків неможливо. Їх і так вже дуже багато. На це вже грошей не вистачає жодних. Що вони можуть зробити? Вони можуть спробувати контролювати способи вираження цього протесту. Щоб він не кристалізувався ні в чому. Типу якщо у всіх буде різна повістка, то вони один з одним не домовляться. В одних проблеми з тим, що у них влаштовують сміттєвий полігон. В інших проблема, що закривають лікарню. Але ці люди один із одним не зійдуться і в більшу проблему не перетворяться. Мені здається, логіка у влади така. Звісно, нескінченно це працювати не може", - вважає Новіков.

Повне інтерв'ю з Іллею Новіковим читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160352
 
   
 Топ коментарі
 
Пхуйло срал на весь мир, мать вашу, тупые зебилоиды... его можно только кильнуть или перебить позвоночник, как и мрази товарщиу портновц и мать его расчленить, иначе никак Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2380
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а чого так? Виходить кацапи у владі в Україні? Харант в курсі?
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А ти не в курсі, що Порошенко вже не Президент?
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Та ні це звання довічне:Пятий Президент Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1492
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крепчайте кацапчики, крепчайте)) Крым уже отрыгнулся, а даунбас мы кормить не будем, как бы вы не пенились)) я надеюсь до куйла дошло куда оно полезло.
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ага, зкакрыть очи, заткнуть уши и ждать пока труп врага сам не проплывет мимо?! или подставить другую щеку!
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На відміну від тебе, хохломанкурта :
«Илья Сергеевич Новиков родился 11 февраля 1982 .
Его мать украинка по происхождению, а отец - русский.»
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У Бабченко тоже украинский дед был. Только гражданство российское а сейчас в Израиле живет
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І по сумісництву - адвокат порошенка... так співпало? Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2825
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и адвокат захваченных кацапами наших моряков.

Так совпало.

А по допросам наших моряков таскали кацапские следователи, а сейчас таскают портновские следователи из трубы.

Так совпало
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Його відсторонили від ігор ще тоді коли він став адвокатом Савченко.
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Підставити підніжку мишебрату, щоб він гепнувся.
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чекали 300 років , почекаємо і 20 чи 50 років, недовго залишилось
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"-- Нужно подождать.
-- Да, будем ждать. Сдавай." (с)

Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 798
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Илья, ты петю защищай... Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 570
Парашинский советчик.
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Дельный совет, Илья, спасибо! Получи Хрустальную сову.

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что еще доказывает, что парень очень интелектуально развит, раз даже в сраном мордоре получил хрустальную сову. А там просто так такую вещь никто не получал, даже жириногвский)))
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В Мордоре трудно получит Сову, там очень много интелектуалов.
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А папа у него не этот?

Вези меня извозчик по гулкой мостовой,
А если я усну, шманать меня не надо.
Я сам тебе отдам, ты парень в доску свой,
Ты тоже пьешь когда-то до упаду. (с)

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а за озвучіваніє хотєлок ру сов нє дают
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пердак рвануло,лапоть?)))
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<******** срал на весь мир, мать вашу, тупые зебилоиды... его можно только кильнуть или перебить позвоночник, как и мрази товарщиу портновц и мать его расчленить, иначе никак Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2380
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так ты не против расчленить портнова? если это чмо готово на дуэль с двух ПМов я готов Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2371 Два пекаля макарова. с обоймой полной - херач нихочу. если эта мудила отпишет мне и скажет, где встретимс - то я готов!!! главное шоб не засал
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Поки дочекаємося , зелень покриє усю країну , та продасть її оптом...
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Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков

Поки сонце зiйде, роса очi виiсть. Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4761
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Сидіть тихо і не рипайтеся, чекайте - адвокат Новiков.
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"Не мсти, а сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо проплывет труп твоего врага"(с)
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С такой поговоркой сидели китайцы, пока их чморили от монголов, до англичан.
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Це дійсно китайське прислів'я. Цікаво те, що вони дочекалися.
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народ должен объединятся вокруг чего то , что предложил зеля? да ничего, нация распалась, каждый сам за себя
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Він вже має 73% холопів. Вони же - клавіші його рояля.
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Холопами не становятся, холопами рождаются.
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вот 300 лет рождались холопы а с 14го одни патриоты?))
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Этот Новиков не верит в украинский успех, как и любой из них. А ведь если бы мы показали реальный путь трансформации от совка к Свободе и Закону, РФ на карте уже бы не было
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Ну так вибираємо в гаранти то Зека, то Баригу. Тепер гумориста... Шож Ви хочете...
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Так мы и шли к Свободе и Закону. Но оказалось, что среди нас 73% не...известно кого. Свобода и Закон им не нужны.
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А почему же так? Хрущев-то плогорел именно на Украине, хотя, казалось бы, Украина и не имела к той ситуации отношения. Подождать - да, ситуапция имеет тенденцию для Раши изменяться от плохого к еще худшему.
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Кстати да, бровястый мужик с Днепропетровщины подсидел кукурузника
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Кстати, вот новость по Беларуси. Если вчера активно обсуждали слова Лукашенко "нафиг нам такой союз", уже сегодня: В ближайшее время союзнические отношения Москвы и Минска выйдут на качественно новый уровень - МИД Беларуси.
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Новиков пытался жить в Украине, но не выдержал и сбежал обратно в ужасный Мордор.


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Хотелось бы верить , но ненависть к рашистам перевешивает .
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Бідна Україна.. Кожен другий кацап тут поради роздає
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А тем временем в новых платёжках цена газа выросла на 14%, а гигакалории на отопление для населения будут повышены до 1250,01 грн/Гкал (действующий тариф 964,19 грн/Гкал); сразу на 30% ЗЕбилам задрали... Хехе похоже ЗЕкловуны и ЗЕмародёры незаконные злочинные тарифы бариги мародёра сделали ещё более незаконными, и ещё более злочынными, но что интересно теперь все ЗЕбилы молчат и не возмущаюца. ЧТо ЗЕбилятня для ЗЕбубачки ничего не жалко ога...Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1177 Ану повизжите про тарифный генацид ат бариги мародёра!!!
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Крым где-то, а бытовуха и рост цен - прямо у "имперца" на голове.
Вслух это сказать боятся но Крым московитов уже не радует.
С кем они остались - с дагестанцами и бурятами ?
И ради чего - кто на них нападал, или не давал ездить в Крым ?
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https://strana.ua/news/234230-juzik-i-deputaty-zelenskoho-pouzhinali-s-politsiej-v-krivom-rohe-o-chem-shla-rech.html как думаете ,правда?
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Новиков - оптимист. Увы там крымнашевцев еще очень много. И холодильник то фигня, будут репу жрать. ВОДКА! Вот если она закончится у кацапа, тогда и попрет на власть. Поэтому водку будут гнать в госмасштабах, чтоб балалаечник оставался под наркозом.
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