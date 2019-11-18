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 Економіка, Фоторепортаж
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 Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури припинили незаконну реалізацію пального і вилучили велику партію підакцизних товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 273 КК України було встановлено факт реалізації пального через місцеву АЗС без документів з введення в експлуатацію та будь-яких інших дозвільних документів.

Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального 02

За результатами санкціонованого обшуку з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 9,5 тонни скрапленого газу, 12,8 тонни бензину і 8,3 тонни дизельного пального, а також резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів і паливно-роздавальні колонки загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн 250 тис. грн.

Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального 03

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160348
 
 
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Нарешті ментура буде деякий час забезпечена пальним. Пам'ятаю як наприкінці 90-х... початку 2000-х звертався офіційно (або не зовсім офіційно) до ментів з райвідділку з проханням розрулити ту чи іншу ситуацію. І завжди першою реплікою була така: "А... у вашій фірмі є талони на бензин?" Знав що готівку на повний бак не візьмуть. Тож брав ключі та їхав до найближкої заправки. Полегшено зітхав якщо це був не УАЗ (з баком під 80 літрів).
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