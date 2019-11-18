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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мосійчук (203) Супрун Уляна (545) Окружний адмінсуд Києва (29)

 Окружний адмінсуд Києва закрив справу Мосійчука проти Супрун

Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти колишньої глави МОЗ Уляни Супрун, яку було відкрито за позовом екснардепа Ігоря Мосійчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Супрун повідомила у своєму Twitter.

"Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Окружний адміністративний суд м.Києва за позовом народного депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.

У МОЗ повідомили, що консультуються з юристами щодо цього рішення суду.

У своєму поясненні рішення Окружний адміністративний суд міста Києва пояснив відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків глави МОЗ тим, що, згідно з нормативними актами, перший заступник Міністра охорони здоров'я України може виконувати обов'язки міністра лише впродовж місяця. Крім того, перший заступник може виконувати лише ті повноваження міністра, які були йому надані за дорученням самого міністра, тоді як про наявність такого доручення щодо Супрун суду невідомо. Також суд врахував те, що Супрун досі перебуває у громадянстві США.

11 лютого в Окружному адміністративному суді Києва відбувся розгляд апеляції на відсторонення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра. Суддя пішов до дорадчої кімнати і до сих пір не виніс рішення.

14 лютого суддя Окружного адміністративного суду м.Києва Сергій Каракашьян скасував своє перше рішення про забезпечення позову проти в.о. міністра охорони здоров'я. Таким чином, Уляна Супрун отримала можливість виконувати обов'язки глави МОЗ.

15 лютого суддя у справі Сергій Каракашьян взяв самовідвід нібито через тиск на нього.

Окружний адмінсуд Києва закрив справу Мосійчука проти Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160347
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня покупал витамины , которые при Супрун стоили 80 грн.
Теперь 110.
Я так понимаю, эти 30 грн разницы мой взнос в бюджет нового сезона сватов... Окружной админсуд Киева закрыл дело Мосийчука против Супрун - Цензор.НЕТ 5386
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Сорян, зебил, 1+1 не смотрю. Поэтому не в курсе, о чем ты бредишь.
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В смысле ее нельзя снять с должности и.о. Министра так как она больше не на должности?
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она себя до сих пор министром считает или и.о.?
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Бобік, ти грамотний?
"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - говорится в Источник: https://censor.net.ua/n3160347
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закрыл и закрыл... а чего она истерит, а, бобик?
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То істєрєніє в ватє твого головного мозка.
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Сегодня покупал витамины , которые при Супрун стоили 80 грн.
Теперь 110.
Я так понимаю, эти 30 грн разницы мой взнос в бюджет нового сезона сватов... Окружной админсуд Киева закрыл дело Мосийчука против Супрун - Цензор.НЕТ 5386
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Сорян, зебил, 1+1 не смотрю. Поэтому не в курсе, о чем ты бредишь.
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поїдь у Польщу, якщо маєш кошти, купи собі ліки і в paragonie побачиш VAT=0
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В смысле ее нельзя снять с должности и.о. Министра так как она больше не на должности?
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Таких там вже немає.
Тільки трускавецькі ХІЛЛЄРИ.
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Богатырева придет ,здоровья слугам Бени принесет! Окружной админсуд Киева закрыл дело Мосийчука против Супрун - Цензор.НЕТ 693
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"...14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава..."

Цього суддю вже вигнали з роботи через некомпетентність? Чи він дальше отримує зарплату і буде виносити судові рішення?
Можливо в такому випадку на його місце псавити якогось бомжа і платити йому вдвічі менше.
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того мосийчука психбольного на сегоднешний день самого судить нужно за корупцию... спаскудились большинство кто с майдана пришел к власти... а антимайдановцы оборзели..как то так... и кто тому виноват пусть каждый думает как понимает...я тут спорить нискем не собираюсь.... боты и троли ...(( не знаю...мне Супрун внушала доверие.... нужно было её оставить и дать ей команду и прав больше! она как раз уже с опытом кто где и кто барыга..
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Пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Супрун - расследование
НВ https://nv.ua/ukraine/politics/pyat-samyh-denezhnyh-shem-v-sfere-gosmediciny-kotorye-unichtozhila-suprun-rassledovanie-nv-50006107.html
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Богатирьова, яка переметнулася до мертвечука, рижій мразі стала нецікавою. Тому так тихо закрили нею ініційовану проти Уляни справу. Не мосейчук же де-факто подавав позов... не мосійчук... та там і одна літера не грає особливої ролі.
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Ну вот ... теперь может открывать кабинет и лечить людей. Всем здоровья
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