 Окружний адмінсуд Києва закрив справу Мосійчука проти Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Супрун повідомила у своєму Twitter.

"Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Окружний адміністративний суд м.Києва за позовом народного депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.

У МОЗ повідомили, що консультуються з юристами щодо цього рішення суду.

У своєму поясненні рішення Окружний адміністративний суд міста Києва пояснив відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків глави МОЗ тим, що, згідно з нормативними актами, перший заступник Міністра охорони здоров'я України може виконувати обов'язки міністра лише впродовж місяця. Крім того, перший заступник може виконувати лише ті повноваження міністра, які були йому надані за дорученням самого міністра, тоді як про наявність такого доручення щодо Супрун суду невідомо. Також суд врахував те, що Супрун досі перебуває у громадянстві США.

11 лютого в Окружному адміністративному суді Києва відбувся розгляд апеляції на відсторонення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра. Суддя пішов до дорадчої кімнати і до сих пір не виніс рішення.

14 лютого суддя Окружного адміністративного суду м.Києва Сергій Каракашьян скасував своє перше рішення про забезпечення позову проти в.о. міністра охорони здоров'я. Таким чином, Уляна Супрун отримала можливість виконувати обов'язки глави МОЗ.

15 лютого суддя у справі Сергій Каракашьян взяв самовідвід нібито через тиск на нього.