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 Політика України
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Все про:Новіков (93) Портнов (152) ДБР (637)

 Якщо у вас не один Вотергейт, а 13, - це означає, що насправді жодного Вотергейту у вас немає, - адвокат Новіков про "справи проти Порошенка"

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов зводить особисті рахунки з п'ятим президентом Петром Порошенком, використовуючи ДБР. При цьому своєю позицією ДБР підриває виграшну позицію України в міжнародному арбітражі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

"Всі ці провадження відкрито за заявою Портнова. Кажуть, що це серія з 13 справ проти Порошенка, але сам Труба від цього формально відхрестився, хоча він сам використовував це формулювання. Він сказав, що Порошенко проходить як свідок в окремих справах. Те, що всі ці справи називають "справами проти Порошенка", на мій погляд, дуже добре маркує сприйняття роботи ДБР у цьому випадку. І це дуже явно демонструє ставлення ДБР до цих справ.

Візьмемо Вотергейт як приклад. Ніксон, тоді ще діючий президент. І ось на нього знаходять якийсь серйозний компромат. Цей компромат один. У вас не може бути на президента, який би він не був поганий, багато Вотергейтів. І що ви робите? Якщо ви сумлінний розслідувач, журналіст або слідчий, то ви копаєте в глибину. А замість цього ДБР копає в ширину. Якщо у вас не один Вотергейт, а 13, - це означає, що насправді жодного Вотергейту у вас немає. Якщо при цьому зчиняєте шум і відверто працюєте на піар, на медіасприйняття, то ви зобов'язані просто розуміти, як це відбивається на позиціях країни загалом", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Труба каже, що він поза політикою. Це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати позицію ДБР проти виграшного позову України, - адвокат Новіков

Новіков наголосив, що позиція ДБР суперечить позиції України в міжнародних судах у Керченській справі, оскільки фактично приймає версію Росії.

"Основною версією, наскільки ми можемо судити з того, що ми бачимо, у ДБР є те, що написав Портнов. Тобто не те, що Росія перевищила будь-які розумні межі застосування військової сили. І не те, що Росія насамперед порушила двосторонню Угоду з Україною щодо Азовського моря, порушила конвенцію ООН з морського права, Женевську конвенцію про військовополонених і багато чого ще. ДБР цікавить не це, а як вони вважають, першопричина цих подій - дії України", - зазначив адвокат.

При цьому Новіков висловив думку про те, що Портнов має до Порошенка особисті рахунки:

"... у Портнова, це дуже особисте. Є різні спекуляції на тему того, хто фінансує його з Росії чи не фінансує. А я дивлюся на його публікації і розумію, що тут приватне просто забиває будь-яке уявне чи реальне фінансування. У нього щось дуже "особисте" стосовно Порошенка".

Повне інтерв'ю з Іллею Новіковим читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160346
 
 
 Топ коментарі
 
Київ сьогодні. Так починався кінець овоща.

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 7042
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Звісно є, ЗЕбіле....
На Бажана і Дніпровській набережній сотні київських автомобілістів чемно звільняють дорогу кортежу (закреслено) велосипедику Моніці

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 5339
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 4 ч.4 часа назад

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 605

Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации. И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме. Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома. Уничтожение смыслов.
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Зебил. Перед тем как писать, поинтересуйся кем был Порошенко в правительстве дваждынесудимого. Не показывай всем свою тупость, ми и так знаем.
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Болезненный,то есть если я сейчас ссылку скину где будет написано что работал ты признаешь что тупой именно ты? Или сам заранее извинишся?!
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Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал адвокат Петра Порошгенко Илья Новиков.

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 3561
Источник:https://censor.net.ua/n3160346
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"Ни одного Уотергейта нет!"(с) В этом никто и не сомневается, даже Портнов и Порошенко. У нас тут свои дела. Могу перечислить, как минимум- пять. Какое-то из них, судя по всему- сильно Порошенко озаботило. Какое? Не знаю. Но, то, что озаботило- это точно! Реакция озабоченного, у Петра Лексеича. Это- бросается в глаза. Чем же это завершится???
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зебільня підбирає слину, продовжує вірити зюзі та насолоджуватися кінцем епохи бідності
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В Украине никто его защищать не берется или он никому в Украине не доверяет? Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 583
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Пэтро окоянный та шож ты творишь, портнов на гавно изошел весь фэйсбук засрал, каждый день новое дело шьет не спит не ест всё крававаго марадёра посадить пытается, барыгу на крави, уже беня 100 мыльярдов зедаунам пообещал, кацапы свет газ с нового года бесплатно, а Пэтро доси не в тюрьме, барыга липецкая одним словом.
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Полгода искали компромат на Порошенко. Не нашли. Пришлось срочно придумывать эту белиберду для одноклеточных... Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 4121
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Правильно так
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал КАЦАПСЬКИЙ адвокат Петра Порошгенко Илья Новиков.
Источник: https://censor.net.ua/n3160346
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тобі, парашинське лайно, тут слова ніхто не давав! Залізь під шконку і не гавкай!!!На просторах парашстану- твоє місце!
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Надіюсь, ти зрозумів куди тобі дорога... попутного вітру...
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твій напрямог, лайно парашинське, для українця не підходить! Це твій звичайний напрямок, так що мандуй по заданому при народженні своєму маршруту!
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Зебил. Он наших моряков защищал, если ты не в курсе.
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Від того він кацапом не перестав бути...
Если Путин реально погорит, то не на Украине. (с)
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Зебил, еще раз для тебя тупого. ***** пишется с маленькой буквы.
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Тобі, звичайно, пороходауну, не зрозуміло, що це цитата? Так ось "єщьо раз для тєбя тупога" - це цитата...
а нижче - то скріншот (screenshot) Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 957
Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 6076
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И заметьте, практически ни одного зебила в комментариях.
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потому что комментировать нечего.
нет дел.
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они рецепты печенек постят, и у них тяга к спорту неожиданно открылась...
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Ex perd
И заметьте, практически ни одного зебила в комментариях.
Вони на сусідній гілці усією бригадою товчуться... Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 7387
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а в полі вітер хто? але ти правий , бо це чмо-парашинське лайно!
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Зеботів таки немає. Є лише упорота лахта.
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они копают даже не в ширину, а вверх.
прямо с днища, в котором находятся.
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Пэтро ещё за украденный трактор на майдане ответит, я его лично на нем видел.
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ФСБшник защищает мародера. Ни чего нового.
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что ты хочешь от кацапа - ты хочешь очень многого...!)
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Ги! 😁 Не ястчвл, є навіть упоротим зебілам.
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Сейчас он будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать полицию, кричать - "я буду жаловаться в Совет Европы", но вы не обращайте внимания, это старинный, красивый обычай...
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Адвокат Порошенко Новиков включил российскую методичку: ваши доказательства - не доказательства. Далi буде.
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Короче,"На нет и суда нет".Будь проще Новиков.Учись кратко излагать
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Адвокат, защищающий бандитов и мародеров, это самая мерзкая профессия. Что он еще может сказать кроме попыток обеливания своего пациента. И главное дело, все говорит о цвете трусов Портнова, а не о сути дел. Сказать то нечего. Какая разница, месть это или не месть.
Ну пусть это не 13 уотергейтов. Такого не было. Будем называть это тринадцатью мародерогейтами. Тоже подходит.
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