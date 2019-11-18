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 Політика України, За кордоном
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Все про:Литва (467) Північний потік (395) Гончарук_Олексій (277)

 Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з головою Сейму Литви Вікторасом Пранцкетісом висловив подяку за позицію країни з неприпустимості реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Кабміну.

Зазначається, що  під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи співпраці Україна – Литва та можливості до посилення взаємодії між країнами.

Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації Північного потоку-2, - Гончарук 01

Гончарук окремо підкреслив важливість спільної позиції України, Литви та інших країн ЄС щодо неприпустимості реалізації проекту "Північний потік-2", що монополізує енергетичний ринок та неминуче призведе серед іншого до погіршення якості послуг для усіх споживачів.

"Енергетична безпека – пріоритет не лише для України, але для усієї Європи. Це питання повинні обговорюватися на найвищому рівні в ЄС, тому я дякую Литві за підтримку в цьому питанні. Я радий, що ми маємо спільну позицію щодо неприпустимості реалізації проекту "Північний потік-2". Це політичний, а не бізнес-проект, і дуже важливо зупинити його руйнівний вплив, адже йдеться про безпеку усієї Європи", – підкреслив глава українського уряду.

Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації Північного потоку-2, - Гончарук 02

Олексій Гончарук також висловив сподівання в успішності підготовки і проведення Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі у липні 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160345
 
   
 Топ коментарі
 
Я прям вижу как германия в ужасе от жесткости литвы сворачивает всё и отказыватся от северного потока 2))
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Наша АЭС им не нравится тоже. Сами небось в тепле сидят, а другие должны мерзнуть.
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Литва и Островецкую АЭС пыталась запретить, потому что сама не смогла построить.
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Я прям вижу как германия в ужасе от жесткости литвы сворачивает всё и отказыватся от северного потока 2))
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Tak mnogije strani EC budet nazimat na germaniju izza SP2.Litva odna iz nix.
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Но разные позиции на счёт Бени, Богдана и прочих кукловодов Зе
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Наша АЭС им не нравится тоже. Сами небось в тепле сидят, а другие должны мерзнуть.
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aga 50 kilometrov ot Vilniusa stojit AES.Mne tolko interesno kuda elktru budet prodovat Polsa,Litva,Estonija i Latvija tak otkazalis ejio zakupat
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Меньше всего мы думали, о Польше, Литве и пр, где им брать электроэнергию.Сами с удовольствием используем. У нас нет нефти, газа, угля , а чайники и электроплиты есть у всех.
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Утеплення для совкових панельних будинків не пробували робити?
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Тю, давно все утеплено. А вот прикинь, раньше у меня была одна дрель, а теперь электроинструмента, полная мастерская.
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В Німеччині макс. попит на е\е 13 година дня, в Україні 22-га, в Білорусі як?
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Понятия не имею. Но будущее за электричечтвом.
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Хватит врать. Латвия Польша и Эстония не отказались. Латвия строит коннектор с Белорусью по электричеству, и попав на рынок ЕС, Латвийские компании будут продавать это электричество на бирже, в том числе и Литве.
А вас литовцев давит жаба, свою АЭС просрали, так теперь завидуете Белорусам.
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PO Latviji ja neznaju tocno ecio budet razgovor s nimi,no s estoncami my dogovorili,boleje togo budet vedeni poslenyje na elektricestvo s tretix stran Belorus i rosija tuda vxodit
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кацапка каже про заздрість литовців до білорусів. А сама не в кацапії живе, а в Латвії. Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5386
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Разговор уже был, Латвия будет покупать электричество из Белоруси, после этого электричество становится Латвийским, и сможет продавать кому угодно в том числе и литовцам..
Про Эстонию ты опять врешь, никто кроме Литвы законодательно не отказался от покупки у Белоруси электричества.
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Ja znaju sto budet ecio govorit s Latvijej.Estonija oni mnogo svojio proizvodit,oni xocet svoju prodat,a vot tretiji strani im mesajet.Kogda otkliucytsia ot Brell togda tocno budet konecn iz rosji i Belorus.2025 god mozet ranse uvydem.My xotim ranse s Polsej sojedinitsia
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"...теперь завидуете Белорусам..."
===

пані кацапко, Ви при своєму глузді? Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4661
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В Беларуси 10 миллионов жителей (больше чем в Эстонии, Литве и Латвии вместе взятых), и население растёт, полно производств, им и не надо продавать электричество.
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Togda xoroso, teper oni nam prodajut jest tretija po importu u nas po elektre.Svecija,rosija i oni glavnyje.
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Литва это серьезный и важный игрок на европейском политическом поле.... Заручится его поддержкой важная внешнеполитическая победа Украины....
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Литва важный игрок? А немцы с французами знают об этом?
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К сожалению, нет! Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3615
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Литва и Островецкую АЭС пыталась запретить, потому что сама не смогла построить.
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A dlia cego nam nuzna AES,my vet zakryli odnu poxozuju na Cernobol.Neperezyvajte za nas u nas strategija jasna alternatyvnyje istocnyki veter,solnce,biotoplivo.Vsio eto delajetsia ,plan jest i on budet vypolnen,Tut po drugomu i nebyvajet
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Вы не закрыли, вам приказали. Вы могли уже лет 30 продавать электроэнергию, вместо этого вы ее покупаете. Станция была совсем новехонькой, второй блок был запущен только 1987-м.
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a dlia cego nam nuzno jesli my na zelionoj i glavnoje bezapasnoj xotim delat energiju?Vot otoplenyje domov u nas uze na 85% zelionaja energija zamenili gaz.Za 5 let budet 100%.Takze i elektricestvo takije plany.Teper objavleny plani jest 30 kompaniji zelajucix na odno mesto.Dumajet nepostrojit?Pastrojit do 2030 my uze budem prodavat elektricestvo drugim stranam.Vsio tut tak i budet po drugomu nebyvajet.Terminal po gazu toze vse perezyvali tak teper uze drugim daze prodajiom zyzeny gaz.
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Но этот эксперт украинского института будущего Тышкевич утверждает что вы пытались построить АЭС чтобы обогнать белорусов, но не смогли. Очень любопытный анализ. Посмотрите, советую.
https://censor.net.ua/blogs/3152875/belaruskaya_aes_i_yadernaya_katastrofa_glazami_ssha
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Procytaju potom no uze vsio reseno zelionaja energija,zelajucix jest bolse cem nado.Ne prosto budet ukazat dveri vsem zelajucim.Mozet ranse i xoteli no vydymo peredumali,teper uze vsio .U nas problem nebudet poverte.30% i teper jest zelionaja energija,znacyt budet i 100%
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А фінам та шведам для чого? На одних дровах далеко не виїдеш...
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U nas tak resyli,a jesli resyli poverte tak i zdelajet.Ja nevizu tut problem.Veternaja energija budet glavnaja energija u nas kak i Daniji.
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Щодо "решилі" - повірити можу що хтось цього хоче, а що з цього приводу референдум проводили, то навряд. Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук - Цензор.НЕТ 91 Як і у всьому світі внаглую ************ "зеленку" і пофіг на ріст цін...
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U nas jesli tak resyli,tak i zdelajet i nevazno kto jest vo vlasti,tem boleje uze naciato i zdelano.Ja neznaju takogo sto zdes bi resyli i *********.Tut po elektricestvu oni ispolzyvajet finski projekt.Znacyt nacinaja s drugogo goda objavleny aukciony na pocti 15% vsej energiji sto teper zakupajet.Otdajut ves paket na takuju mocnost odnoj firme.Jest uslovija ziozstkyje dlia ucastnikov.Potom za god opiat takaja mocnost idiot na aukcion i t.daleje.Tut cast deneg dast i EC dlia kompaniji.Vazno ecio otkliucytsia ot brell takze,tut toze idiot rabota na polnuju eto do 2025 goda otkliucytsia.Dengi uze vydeleni
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Про референдум це я не про Ігналінську АЕС, якщо що...
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tut xoteli delat vmesto Ignalini druguju korejci,nepomniu uze firmu.Dalia nas prezident byla protiv,tak i resyli ona kak by golos naroda.Dumali kupit,kabel so sveciji protianuli.Potom resyli zelionuju energiju podkliucyt tem boleje takuju podarzyvajet i EC dengami
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Никто, со слабаками, считаться не будет...Немцы, прекрасно всё просчитывают...Газ из Рашки,-самый дешёвый. Тут даже потуги США, не помогут...Эту ветку достроят и запустят.
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Da mi nicego i nexotim paprostu stob derzalis 3 paketa po EC.I vsio Dastrojit konecno tut reseno davno
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Заявленную мощность можно обьявить 100 млрд. и качать половину. Попробуй докажи, сколько там.
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Tak vydet skolko proxodit jest ciotcyki na kotoryje mozno posmotret v Germaniji.Jesli u nas takyje jest tak tam tem boleje,boleje togo ix mozet vydyt kazdy kto zaxocet
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Вместо того чтобы наращивать собственные мощности, дебилоиды мечтают о недопустимости. Да начхать им на это. Бабло не пахнет. Составьте конкуренцию. Газа у нас немерено ...
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Когда СП2 заработает, то Польша, Украина и Прибалтика все еще будут против его запуска. А вот кто им мешает не покупать кацапский газ ?
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Tak Polsa vet otkazalos prodlivat kontrakt s rosijej posle 2022 goda kogda tot zakoncitsia.U nix jest alternatyvnyje varianti kak i u nas.Litve terminal dumajete eto ploxo dlia nas oni bolsinstvo teper zakupajet gaz s Norvegiji.Sam port imejet doxodi 3 raza bolse cem dopustim neft kotoruju toze idiot cerez terminal v nas zavod dlia pererabotki.Tut gosudartsvenyje kompaniji zarabatyvajet dengi takze
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Польща понабудує (причому за бабки ЄС) інерконекторів і транзитуватиме в обхід України росгаз в Центральну Європу, зате дядько Сем похвалить за позицію проти СП-2 та невеличкого збільшення імпорту ЗПГ.
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Mne kazetsia Polsa gde strojit trubu Baltic pipe tam oni ucastvujet i pri dobyci gaza takze.Tak kak bi interes ix jest takze.Tam obcy projekt Danija,Norvegija i Polsa.Ix interes sto tot rabotal i zamenyl ruski gaz.Vlozeny bolsyje dengi v tom cysle i EC dengi
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гарно співає! але побачимо результат підписання договору між кваспромом та нафтогасом! потім будемо робити висновки!
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