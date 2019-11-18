 Макрон і Путін обговорили по телефону підготовку до саміту нормандської четвірки і повернення Україні захоплених РФ кораблів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Основну увагу приділено ситуації в Україні - з урахуванням підготовки до запланованого на 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". З обох сторін підкреслено, що проведення такої зустрічі має реально сприяти якнайшвидшій та повній реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі підкреслили необхідність "вступу в силу закону про особливий статус Донбасу".

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Путін також поінформував президента Франції про повернення Україні трьох військових кораблів, які були захоплені РФ в листопаді 2018 року, що відбулося сьогодні в акваторії Чорного моря

Нагадуємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що досягнуто домовленості про проведення саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня.