 Макрон і Путін обговорили по телефону підготовку до саміту нормандської четвірки і повернення Україні захоплених РФ кораблів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Основну увагу приділено ситуації в Україні - з урахуванням підготовки до запланованого на 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". З обох сторін підкреслено, що проведення такої зустрічі має реально сприяти якнайшвидшій та повній реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі підкреслили необхідність "вступу в силу закону про особливий статус Донбасу".
Путін також поінформував президента Франції про повернення Україні трьох військових кораблів, які були захоплені РФ в листопаді 2018 року, що відбулося сьогодні в акваторії Чорного моря
Нагадуємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що досягнуто домовленості про проведення саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня.
1. Що Україна здобула за ці півроку?
2. Що Україна не втратила за ці півроку?
Министерство обороны Германии и компания Eurospike, входящая в структуру израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль", подписали многолетний договор на поставку Бундесверу противотанковых ракет Spike и пусковых установок к ним.
На первом этапе концерн поставит 1.500 противотанковых ракет и несколько сотен пусковых установок на общую сумму 200 миллионов евро.
В дальнейшем Германия будет закупать в рамках контракта дополнительные партии ракет для достижения оптимального соотношения между количеством ракет и пусковых установок.