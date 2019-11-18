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Все про:Путін (11530) Донбас (13686) нормандська четвірка (675) Макрон Емманюель (323)

 Макрон і Путін обговорили по телефону підготовку до саміту нормандської четвірки і повернення Україні захоплених РФ кораблів

Президент Франції Емманюель Макрон по телефону обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним підготовку до саміту лідерів нормандської четвірки, який заплановано на 9 грудня в Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Основну увагу приділено ситуації в Україні - з урахуванням підготовки до запланованого на 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". З обох сторін підкреслено, що проведення такої зустрічі має реально сприяти якнайшвидшій та повній реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі підкреслили необхідність "вступу в силу закону про особливий статус Донбасу".

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Путін також поінформував президента Франції про повернення Україні трьох військових кораблів, які були захоплені РФ в листопаді 2018 року, що відбулося сьогодні в акваторії Чорного моря

Нагадуємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що досягнуто домовленості про проведення саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160344
 
 
 Топ коментарі
 
Два запитання:
1. Що Україна здобула за ці півроку?
2. Що Україна не втратила за ці півроку?
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Млять , чем ближе к этому довбаному саммиту , тем тревожнее на душе . Шо Бубочка там подпишет , одному Богу известно . Макрон и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту нормандской четверки и возврат Украине захваченных РФ кораблей - Цензор.НЕТ 577 .
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Европейцам тоже приходится выкручиваться. Вводили разные санкции против россии, а тут вдруг Ермак от имени Украины заявляет, что в войне виноват Порошенко. Трудная ситуация.
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Два запитання:
1. Що Україна здобула за ці півроку?
2. Що Україна не втратила за ці півроку?
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С кораблями Моника тоже успела уже обделаться по самое нихочу. «....Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется.... ». То есть у бубочки согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как вещдок?
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попередньо знявши все електронне обладнання
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18 НОЯБРЯ 2019ZРИКОШЕТВсе выпускиУ The Insider оказались документы, подтверждающие контакты Кремля с «желтыми жилетами»
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Поговорили с Макроном без Украины,вассал и холоп Зеленский должен выполнять домашнюю работу как на Украину повесить ответственность за ордло и снять с кацапов,сделавши особый статус
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Млять , чем ближе к этому довбаному саммиту , тем тревожнее на душе . Шо Бубочка там подпишет , одному Богу известно . .
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..Бусинка-Вошьдь старательно, высолопывши языка, готовится - учиться ставить подпись "Сцарь Малоросский" под всеми бумажками, что ему подсовывают.. и не только в туалете..
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Макрон сверяет позиции с ******, сдулься еврапеец
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Почему возврат только кораблей? Ничего не забыли?)
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Германия подписала долгосрочный контракт на закупку израильских противотанковых ракет




Макрон и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту нормандской четверки и возврат Украине захваченных РФ кораблей - Цензор.НЕТ 5724

Министерство обороны Германии и компания Eurospike, входящая в структуру израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль", подписали многолетний договор на поставку Бундесверу противотанковых ракет Spike и пусковых установок к ним.
На первом этапе концерн поставит 1.500 противотанковых ракет и несколько сотен пусковых установок на общую сумму 200 миллионов евро.
В дальнейшем Германия будет закупать в рамках контракта дополнительные партии ракет для достижения оптимального соотношения между количеством ракет и пусковых установок.
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Европейцам тоже приходится выкручиваться. Вводили разные санкции против россии, а тут вдруг Ермак от имени Украины заявляет, что в войне виноват Порошенко. Трудная ситуация.
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" ... и возврат Украине захваченных РФ кораблей" Ай "молодці" ! Знову пуйлу козирі на брудні рученяти видали?
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шото без Пороха Макрон совсем сдал, на старике лица нет.. своего
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пускай засунут каждый себе по кораблю в одно место
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«Муж бабушки но не дедушка» прям весь взбодрился, смотри на саммите кто ненароком жёлтый жилетик накинет… обфекалишся прям на камеры, как наш в своё время.
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Посаженые дубы сохнут . Что-то с Макароном не так .
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так що там Нелоху з своїм вазелином їхати ? чи макарон дасть хранцузького? може ***** солідол привезе бо я за Моніку хвилююсь !
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