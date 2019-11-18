 Власник дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська кілька років спонсорував терористів "ДНР", - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Управління СБ України в Миколаївській області разом зі слідчими органів держбезпеки встановили, що у 2014 році місцевий мешканець зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.

Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до "податкових" органів терористів.

Встановлено, що впродовж 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень.

Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих "податкових органів ДНР".

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до фінансування тероризму

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