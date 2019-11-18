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Все про:Краматорськ (138) СБУ (4908) тероризм (2167)

 Власник дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська кілька років спонсорував терористів "ДНР", - СБУ

Служба безпеки України підозрює власника донецької дорожньо-ремонтної фірми у фінансуванні терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Управління СБ України в Миколаївській області разом зі слідчими органів держбезпеки встановили, що у 2014 році місцевий мешканець зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.

Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до "податкових" органів терористів.

Встановлено, що впродовж 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень.

Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих "податкових органів ДНР".

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до фінансування тероризму

Читайте також: Прикордонники затримали в Краматорську терориста, який у 2014 році перебував у складі незаконних військових формувань. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160341
 
   
 Топ коментарі
 
Тоже мне, удивили!
Дарія‏ @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
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через месяц будет депутатом в Раде
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Скоро такие как этот уже героями будут считаться. Этошнашышлюди.
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то він павстанцам помагав..... тепер ця кримінальна справа безперспективна
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через месяц будет депутатом в Раде
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Скоро такие как этот уже героями будут считаться. Этошнашышлюди.
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Интересно это всем ЧПшникам на оккупированой территории это грозит или только за ослобые заслуги?
А тем кто отчисляет "налоги" с ЗП?
А в Крыму?
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Тоже мне, удивили!
Дарія‏ @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
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Ну как бы он работал на оккупированной территории !
Спонсировал террористов несколько громкое заявление
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И наверно вышиванку одел после 2014 года . ЧТо значит не зачистили Донбасс от сепаратистов.
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А если человек работает в Донецке и с него берут налог он считается спонсором террористов .
Ну допустим шахтер который не смог выехать или учитель ?
Просто интересна логика
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А если человек убивает и ворует, потому что не смог устроиться на работу, а у него голодная жена - то он убийца и вор или нет?
А если человек тянет из инета пиратский контент потому, что нет легального контента на единственном языке, который он знает - русском, он пират или нет.
И так дальше. Тоже просто интересна логика.
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тю.. а Гудок и спонсировал и спонсирует а сбу покуй - нет доказательств и он попутчик революции как сказал пЭтя..( его партнер по бизнесу на крови ...) Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска несколько лет спонсировал террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1210
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сєпари у владі! Портнов знає все, що відбувається в слідчих органах різних відомств!!! Прослушки в ДБР!!! Нідерланди вже не приховують (до речі, країна НАТО), що парашорда фінансує теракти по світу, а окремо збиття рейсу МН 17 та фінансує батдитсько-парашинські псевдоутворення в Україні, фінансує та керує ними, що також доводить, що Рашка - країна-терорист!!! І той, хто тягне нас туди,- посібник світового тероризму. А це робить влада під керівництвом бєні! Торгівля з рашкою, як мінімум, по окремо прийнятим законам про постачання електроенергії з країни -агрессора та террориста- злочин по всім міжнародним ознакам, що не має строку давності!!!! І це не пристьобування до Пороха, висмоктування з пальця(бєні і путлєра) хоч якихось неправомірних дій з його боку!!! І те, що Порох негайно повернувся в Україну після злочинних дій ДБР та ГПУ щодо ньго,- вітаю від щирого серця, бо в цього політика, в цього чоловіка є яйця!!! Нехай Господь йому допомагає!!! А Україні нехай допоможе позбавитися цих адептів країни-терориста- рософашистської *********!!!
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Так все реальные переселенцы, и я в том числе, финансируем террористов "перечисляя" средства за оплату оставленных квартир в Донецке. Никто не освобождал от оплаты счетов.
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С Пристайко проконсультировалось СБУ перед обвинениями?
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А, що він там один такий, любителів дири там достатньо багато.
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СНщики и Янелох - представители интересов террористов и Орды в Украине. Есть евреи - уважаемая, гордая нация. А есть жиды - которые приветствуют агрессора и торгуют Украиной. Воровка Тимошенко продала Украину за газ, наварив себе порядка $20 млд. Бандит Янукович, запросил у ЕС за Украину $160 млд - не дали. Х...ло дал трёшку лямов и принял у себя всю казну Украины. Жиды Беня и Янелох, запросили у Орды $100 млд за своё предательство - но, получат грязный использованный презерватив, больше эти ... не стоят. Зебилоиды - как же вы любите унижения! Спасибо вам за ваш выбор.
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