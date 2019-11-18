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 Політика України
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 Провокація Ляшка щодо Геруса може йому коштувати дуже дорого, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що можлива "провокація" екснардепа Олега Ляшка щодо народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Геруса може призвести до серйозних наслідків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Рябошапка журналістам у понеділок в Києві.

"У людини з'явилася можливість знову потрапити в телевізор. І він використав момент із Андрієм Герусом. Але такі речі караються Кримінальним кодексом, тому треба вибирати. Медіапопулярність може коштувати дуже дорого", - сказав Рябошапка.

За його словами, цей інцидент був би кваліфікований як хуліганство, якби Герус був звичайним громадянином. "А оскільки він є представником влади і напад на нього скоєно у зв'язку з виконанням службових обов'язків, це вже інша кваліфікація та інші санкції, більш жорстка", - додав генпрокурор.

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"Очевидно, що з його (Ляшка. - Ред.) боку це була, напевно, провокація, але вона йому може коштувати дуже дорого", - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160335
 
   
 Топ коментарі
 
Дарія‏ @darspiwak

Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8845

2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
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Нет в Украине важней дела для Генпрокурора чем толкотня Ляшка с Герусом!! Только народ больше интересует ваши другие пр...бы!!
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Ситуація з точки зору Ляшка... Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3532
Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9136
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Очевидно. наверное-це слова Генерального прокурора чи базарної баби?! Не маєш що сказати-стуль пельку і почекай що скажуть розумні люди!
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А що таке, гєрус, що його не можна за гудзик потримати??? Те, що воно всралось від того, то не шляшко винуватий, а слабкий шлунок зеленого організму...
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