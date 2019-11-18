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 Політика України
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Все про:Ляшко (750) Народний фронт (585) Герус (84)

 Справа проти Ляшка за штовханину з Герусом - це показове політичне переслідування, - заява "Народного фронту"

Партія "Народний фронт" розцінює оголошення підозри лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку у справі, яка передбачає міру покарання від 4-х до 7-ми років, як спробу показового політичного переслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

"Нагадаємо, Олег Ляшко виступив проти імпорту російської електроенергії, що веде до руйнування енергетичної незалежності України та захоплення її Росією.

Ми упевнені, штовханина Ляшка з представником влади, який свідомо пролобіював імпорт електроенергії з Росії, сьогодні використовується як банальний привід для демонстративної розправи за політичну позицію.

Фракція "Народного фронту" під час роботи у парламенті попереднього скликання та лідер нашої політичної сили Арсеній Яценюк на посаді прем‘єр-міністра України у 2014-2016 роках ініціювали та приймали комплекс рішень для звільнення нашої держави з енергетичних зашморгів країни-агресора. Саме тому ми обурені діями представників нинішньої влади, які повертають це ярмо, завдаючи шкоди національним інтересам України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом. ВIДЕО

Актив "Народного фронту" заявляє про свою підтримку позиції Олега Ляшка, про готовність взяти його на поруки та внести необхідну суму застави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160334
 
   
 Топ коментарі
 
С кем только Ляшко не толкался показательно, но дело завели только при зелёных.
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Ну вот и все стало ясно, НФ и Яценюк на подсосе у Ахметова
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Після заяви НаФа питань, щодо ляшка, залишитися не повинно.
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А эти чего возбудились? Наверное, вспомнили о приятных минутах с Ляшко...
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С кем только Ляшко не толкался показательно, но дело завели только при зелёных.
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раньше у него неприкосновенность еще была, а тут он лоханулся
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Чисто из чувства брезгливости, его никто не касается.
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Ой, він його згвалтував, чи що?- Ну дав по пиці пару раз. Чи й не лиха.
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вообще то он закон нарушил. Набить морду герусу, как и любому из той шоблы, дело, конечно, хорошее, но противозаконное.
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.Так он и не бил . На Герусе ни одного синяка нету . Побои не снимал , заявление не писал . И вообще , - попытка показательного политического преследования , это что за ст УК такая .? .
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ляшко сам выложил в нет видео, так, что заява от геруса и не обязательна - вполне откроют по факту
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Ну вот и все стало ясно, НФ и Яценюк на подсосе у Ахметова
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І в першу чергу сам ляшко.
ТРК Україна піарили ляшка постійно.
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Після заяви НаФа питань, щодо ляшка, залишитися не повинно.
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Взагалі не вірне позиціювання - треба акцентуювати увагу на можливій сексуальній складовій розправи - тоді толерантна Європа більше уваги зверне! Дело против Ляшко за толкотню с Герусом - это показательное политическое преследование, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 1878
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Якої складової? Коли шлюшку на зоні визначать його місце біля параші?
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Какое политическое преследование?!!! Знаете шо за это бывает ******** по понятиям?
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Герус еще тот подонок, но руки должен был помыть после контакта с олегом)
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то за версією будівників мурів чиновників можна бити?
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Вот ведь интересно а откуда был уголек у хозяина пса (ляшка). Что же поцриот-гомик не кричал во время своей каденции - уголек то с дамбаса. Ах да ани жи аформилизь в Украине. А на неподконтрольной территории приходят такие сепары к шахте и говорят "куда уголь?" - а им "в Украину, мы там фирму оформили". сепары-террористы "А ну тогда впоросов нет, нам женег ни нада".
А еще шлюшко везучий, то ли гомосексуальная наклонность то ли что. И в лотерею крупно победил и мамка под Киевом земельку полукчила гектарами. Сначала планировали коров завести, ну чтоб целовать да землю есть, но потом передумали и тупо продали.
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Олежку нужно наказать , закрыв его в одной камере с Яремой , на ночь . Справа проти Ляшка за штовханину з Герусом - це показове політичне переслідування, - заява "Народного фронту" - Цензор.НЕТ 3373 .
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Это была сознательная провокация - Олег Ринатович специально взял с собой в Борисполь оператора с камерой! Была еще раньше попытка - на ахметовском Шустере, но Герус проинтуичил и ушел, а Ляшко кричал - ну куда же ты. Причина проста - Ахметов может лишиться монопольных сверхдоходов и возможности шантажировать всю Украину
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Гламурные СНовцы способны ссать, сосать и предавать. А при виде Ляшко - обосрались. Это не на коленях перед Х...ом работать.
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понятно, что Вошьдь и его КВНщики из зекомандЫ мысленно ставят себя на место Геруса в разных позах общения с их лохторатом и другими избирателями и очень опасаются, что процесс ИМ не всегда может не понравиться - вот как раз для защиты зебилам и нужен такой сутенёр слугнарода, как "своя в доску" Рябошапка
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Ляшко не в парламенте. Устроил прощальную гастроль ,.урка.
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Що ви кажете? А Саакашвілі ловити по дахам та з пакетом на голові вивозити за кордон то скільки коштує, скажіть бариги мародери!!!? А стіну вже побудували на кордоні новофронтівці???? Злодіі корумповані, що ПЄС що Народний фронт!
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Нф нна подсосе у Шляшка....чуден мир, Господи.
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Нет,это просто заднеприводному показывают его место в социуме, если по тюремному,то у параши.
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"Актив "Народного фронта" ахах не смешите людей. Нет такой партии "Народный фронт".
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Гомосєків потрібно ставити на місце.
А то вже геть зарвались задньоприводні.
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Вы все и в том числе Ляшко боролись против Порошенко, а в итоге вас использовали и вы боролись против Украины, Вас по одиночку кацапы и жыдки уничтожат и знаете Вас не жалко, потому что дол...в не жаль.
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