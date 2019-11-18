 Суд відпустив главу "Укрексімбанку" Гриценка з-під варти, призначивши заставу майже в 3 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", прокурори просили суд взяти під варту Гриценка на 50 діб з альтернативою застави в 100 млн гривень.
Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.
Пізніше стало відомо, що Гриценко не викрадений, а затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури.
не то что киборги )))))))))
Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
"Кулик звинувачує Гриценка у тому, що він як керівник ПАТ "Укрексімбанк" наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами, у тому числі і за рахунок заставного майна і коштів.
І досяг успіху, "на підставі отриманих судових рішень" (цитата) домігся стягнення на користь державного ПАТ "Укрексімбанк" коштів і майна."