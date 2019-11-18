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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6802) суд (5698) Укрексімбанк (12) Гриценко Олександр (3)

 Суд відпустив главу "Укрексімбанку" Гриценка з-під варти, призначивши заставу майже в 3 млн грн

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка та обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", прокурори просили суд взяти під варту Гриценка на 50 діб з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценко не викрадений, а затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури.

Читайте також: Навіть за часів Єжова до "дітей ворогів народу" ставилися цивілізованіше, - адвокат про затримання голови "Укрексімбанку" Гриценка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160332
 
 
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По 90 миллионов назначали и сердобольные друзья тут же собирали .А тут главе банка 3 миллиона ! Зачем его ловили ?
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ну он же против путина не воюет...
не то что киборги )))))))))
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За секс-скандалами новорыгов их реванш не так заметен.

Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
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Причем делал это Гриценко по РЕШЕНИЮ СУДА и не себе в карман, а в государственный банк.

"Кулик звинувачує Гриценка у тому, що він як керівник ПАТ "Укрексімбанк" наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами, у тому числі і за рахунок заставного майна і коштів.

І досяг успіху, "на підставі отриманих судових рішень" (цитата) домігся стягнення на користь державного ПАТ "Укрексімбанк" коштів і майна."
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А коли притягнуть до відповідальності Беню? Там набагато більше коштів. А крім банка він ще доїв в доїть Україну сутками, без відпочинку.
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В Субботу задерживали, когда он вел 11 летнего сына в музыкальную школу. Два КРАЗА набитых сотрудниками АЛЬФы в масках, со снайперскими винтовками, автоматами и одним РПГ-7! Во время захвата были применены спецсредства, в том числе наручники и противопулевые щиты. Сегодня суд отпустил под залог...... Вопросы есть?
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