 Суд відпустив главу "Укрексімбанку" Гриценка з-під варти, призначивши заставу майже в 3 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", прокурори просили суд взяти під варту Гриценка на 50 діб з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценко не викрадений, а затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури.

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