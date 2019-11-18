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Все про:жінки (197) Туреччина (959) курди (20)

 Жінки - бійці курдського ополчення в Сирії стають об'єктами насильства з боку турецьких солдатів

Після турецького вторгнення в жовтні 2019 року жінки-солдати, що захищають курдський анклав Рожава, стали вразливими для сексуального насильства на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Деталі.

У перші дні турецького наступу в Сирії минулого місяця в соцмережах розійшлося відео, зняте протурецькими коммандос, які поглумилися над тілом курдської жінки-бійця. "Аллах великий! Це - одна з ваших повій, яких ви нам прислали", - прокричав один із солдатів, стоячи над тілом жінки.

Ці коммандос були частиною коаліції найманців, найнятих Туреччиною для створення "безпечної зони" вздовж смуги північно-східної Сирії, після рішення президента США Дональда Трампа вивести війська США з регіону. Це рішення залишило курдів напризволяще, і для жінок-солдатів загроза сексуального насильства збільшилася удвічі.

Журналісти та вчені з Сирії поділилися один із одним у соцмережах схожими фотографіями і відеороликами з солдатами, що проголошують перемогу над полоненими курдськими жінками. Також минулого місяця, 35-річна курдська політик Хеврін Калаф потрапила в засідку. Її витягли з машини, жорстоко побили, протягли за волосся і застрелили. Фотографії її понівеченого тіла пізніше з'явилися в інтернеті, викликавши міжнародний резонанс.

Жіноче ополчення YPJ допомагає захистити Рожаву (автономний район у курдської Сирії, який став метою турецького наступу). Засноване в 2013 році, це угруповання складається, в основному, з етнічних курдок, які боролися разом із чоловічими народними підрозділами (YPG) в лавах "сирійських демократичних сил" (СДС). Вони очолили кампанію під керівництвом США проти угруповань ІД в північно-східній Сирії.

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Курдський високопосадовець Ільхам Ахмед, співголова сирійської демократичного ради, сказав, що "існує особливий тип війни, спрямований проти жінок. Ми побачили це зі смертю Калаф. Її смерть уособлює цю війну: вона була борцем за свободу - і за це стала мішенню".

Оскільки підтримувані Туреччиною ополченці, сирійські та російські війська просуваються в курдському анклаві, жінки-солдати з Рожави опинилися в найвразливішому становищі. Хана, курдська активістка з Камішлі, сказала в телефонному інтерв'ю, що для жінок-бійців "потрапити в полон - гірше, ніж загинути".

9 жовтня Туреччина почала військовий наступ у Сирії з метою відтіснити СДС від свого кордону. Угода, укладена 23 жовтня між Москвою й Анкарою, фактично передала Туреччині частину території, утримуваної СДС. Але, незважаючи на цю угоду, курдські лідери заявили, що турецький наступ все ще триває, зокрема в районах за межами позначеної 30-кілометрової "безпечної зони".

У загонах жіночої самооборони налічується близько 20 тисяч бійців, які зіграли важливу роль у боротьбі з ІД в 2013-2019 роках. Однак, хоча США перетворили курдів на своїх союзників у боротьбі проти ІД, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган називає їх терористами, пов'язаними з Робочою партією Курдистану (РПК), яку вважають терористичною як Туреччина, так і США.

Коли Туреччина приєдналася до очолюваної США коаліції для боротьби з ІД, вона теж почала проводити арешти і рейди в курдських районах Туреччини, щоб придушити діяльність РПК в рамках більшого конфлікту між державою і його курдським населенням.

Підтримувані Туреччиною ополченці в північно-східній Сирії "вважають ворогів терористами, а ворожих жінок - повіями. Вони бачать їх по-своєму, дуже патріархально", - пояснює Ділар Дірік, курдська феміністка і дослідниця в Центрі вивчення біженців в Оксфордському університеті. За словами Дірік, саме міліціонери знімають і публікують відео під час своєї власної пропаганди, додаючи, що "це послання, яке вони хочуть показати світу - і особливо жінкам".

Сексуальне насильство стосовно жінок у зонах конфлікту не є новим явищем, і, як загроза, не стало унікальним для тяжкого становища курдів. Нільсон каже, що загалом таке насильство є "ефективною стратегією в багатьох військових конфліктах: зґвалтування жінки залишає набагато сильніший слід, аніж її вбивство".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських жінок і ріжуть голови полоненим чоловікам. ВІДЕО 18+

Шарстан Афрін, 32-річна курдська повстанка з Рожави: "Коли ми бачимо таку жорстокість і те, як вони ставляться до тіл наших бійців, ми відчуваємо біль... Вони хотіли дати нам зрозуміти, що, якщо ми боремося проти чоловічої системи, нас чекає така сама доля, як і Хеврін Калаф".

Хоча поки немає жодних доказів, що в північних районах Сирії зґвалтування жінок-бійців стали знаряддям війни, показові відео в соцмережах, ймовірно, були частиною психологічної війни проти курдських жінок.

"Ополченці Ердогана роблять усе, щоб залякати нас і наше суспільство, - сказала Ефрін. - Однак вони лише посилюють наше презирство до ворогів жінок. ... Ці напади аморальні і є частиною сексистської війни".

Роботи Абдулли Оджалана, засновника РПК, який мріяв створити соціалістичну державу для курдів, справили величезний вплив на формування Рожави. "Коли Оджалан прибув у регіон [в 1979 році], жінки вперше почали самоорганізовуватися, - каже Дірік. - Він змінив гендерні відносини в Рожаві". Після арешту турецькою владою в 1999 році за підтримку збройної боротьби Оджалан, перебуваючи у в'язниці, опублікував книгу, змалювавши в загальних рисах курдські феміністські ідеали. "Поряд із самим жіночим рухом його заслуга в тому, що фемінізм став такою ключовою темою для курдського питання", - говорить Дірік.

Незалежно від того, опиниться Рожава під контролем підтримуваних Туреччиною ополченців чи режиму президента Башара Асада і росіян, ясно, що жоден із них не поставить на порядок денний права жінок. Тоді є дуже реальною небезпека повернення ІД. "Чоловіче мислення переможе, якщо це вторгнення не припиниться", - сказав Абдулла.

Так само, як жіночі ополчення перебували на передовій у битві проти ІД і створенні Рожави, їхні бійці як і раніше повні рішучості очолити рух із захисту своєї батьківщини від того, що вони називають "турецькими окупаційними силами". "Ми, жінки і матері, завжди очолюємо цю революцію", - говорить Афрін. І Ефрін додає: "Ми готові зробити все від нас залежне, щоб захистити нашу батьківщину".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160329
 
   
 Топ коментарі
 
Турки також різали голови,як і москалі.Зараз видно,хто кому брат.
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Статья в москве написана. Кацапами. И сама РПК детище кацапов ("партия" комунистического толка признана террористической в Турции и США). Только на территории Турции в терактах этой РПК погибло более 5 тыс турков на протяжении 20 лет. Это поболее чем на счету ИГИЛ.
С точки зрения турков эта Рожава - терористическое образование типа нашего лугандона. У них было 5 лет, чтобы создать подобие государства на сирийской территории, навести там порядок, вернуть миллион беженцев арабов. Но воз и ныне там. Туркам это надоело и они сами принялись наводить там порядок. Тем более у них уже есть позитивный опыт наведения порядка на территориях западней (Африн и Аль-Баб)
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Бред. Курдов в самой Турции миллионы. Они представлены в парламенте, правительстве и воюют с курдскими комми-террористами в составе турецкой армии.
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Именно из-за систематического насилия над курдами турок не взяли в ЕС.
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Бред. Курдов в самой Турции миллионы. Они представлены в парламенте, правительстве и воюют с курдскими комми-террористами в составе турецкой армии.
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Турция постоянно нарушает права курдов. Там курдских депутатов в тюрьмы сажали. И это депутаты. Что они делают с простыми курдами, можно не говорить.
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Там еще количество госпереворотов за последние 50-т лет просто зашкаливает.
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Турки також різали голови,як і москалі.Зараз видно,хто кому брат.
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Странный, вычурный и травмоопасный способ удержания оружия демонстрирует эта фотка.
Курдам респект, победы в справедливой национально-освободительной борьбе и успехов в построении своей Незалежной Державы.
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Курдские коммунисты - это коммунистические террористические формирования.
Построение "своей Незалежной Державы." человечество уже проходило начиная с 1917-го...
"*********..".©сивмерин
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Сепар сепара бачить здалеку? Так кацап?
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какой "сепар" ? Или тебе турки - "братья" ? И курды в 40 миллионов душ не имеют права на свою землю ? Должны жить под гнетом муслимов ? Курды на тех теренах - самые вменямые, у нет муслимского средневекового патриархата.
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Братів на цій планеті нема у жодної нації. Є інтереси які тимчасово співпадають. в інсторичній ретроспективі українські й турецькі інтереси неодноразово співпадали.
Якого милого курди мають будувати свою державність на турецькій території? Нехай кацапня їм виділить землі, або іранці... і т.д.
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Та ну ? А мне кажется, что у турков все с кацами как раз "совпадает", турки у кого С - 400 покупают ? И НЕ ЗАХОТЕЛИ брать украинские танки "Ятаган" ? И к кому "Южный поток" идет ? В Украину ? А курды, я написал вон ниже, СПЕЦИАЛЬНО разделены были британцами, ИХ земли, где ОНИ спокон-веков жили, раздали туркам, Сирии, Ирану и Ираку.
Салах-Ад-дин (Саладдин) , котрый крестоносцам Ричарда Львиное Сердце НЕ ДАЛ завоевать Восток - и был КУРДОМ.
Курды - воины, к тому же им чужды муслимские забабахи, у них женщина - это "не чуть лучше собаки", как у прочих муслимов, они более светские, вот только ШАНСА, даже призрачного у них при существующем Мировом Правопорядке на свою Державу - НЕТ !
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Кароч, мои личные симпатии здесь на стороне курдов, но шанса на свою Державу у них НЕТ.
Их вон, амеры, использовали как пехоту против ИГИЛ, и после того как именно курдская "Пешмерга" , не турки, не сирийцы, не прочие, - курдская "Пешмерга" разгромила ИГИЛ, так вот амеры им оддячили, да отдали тут же туркам на поталу.
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Крім цього що за дурня про гніт муслімів? курди такі самі мусульмани. правда поділені на мусульман-сунітів і на шиїтів, але то таке..
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Снарядить дамочек поясами верности. Лишь буы не выкрали их вместе с забором.
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Нет, поясами шахида. 100% средство от турок и остальных.
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Почему курдов в очередной раз называют союзниками США? Это что, желание тысячу раз сказать халва? А Турция не союзник, страна НАТО? Ценность слова союзник слишком велика для таких образований как курды. Есть понятие прокси - используйте его. Прокси нужны в данном месте, в данное время для выполнения конкретной миссии. Всё. Сравнили курдов с В.Британией или Канадой - союзниками США. И потом обижаются. Ну смешные в самом деле.
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Для "обновления крови" нужно как минимум чтоб обьект пережил процесс "обновления"... Жінки - бійці курдського ополчення в Сирії стають об'єктами насильства з боку турецьких солдатів - Цензор.НЕТ 550
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На фото военные с оружием. Или курдские женщины стреляющие в турок хотят к себе особого отношения: цветы, конфеты, поцелуи
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"военные с оружием женского пола" защищены международными конвенциями правил ведения войны. И насилие над ними есть чистое "военное преступление, совершаемой против человечности и Человечества", турки - военные преступники. Вот только ни прокуроров, ни судов для них не будет.
"Кто сильнее - тот и прав".
Международные "законы, конвенции и прочие самоограничения" НИЧЕГО больше не стоят.
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Не совсем так, все гораздо сложнее. Правила ведения войны распространяются на страны которые подписали эти правила. Курдов же рассматривают, как террористов. Хотя конечно забывают про право нации на самоопределение.
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С курдами британцы вообще хуже всех обошлись (уж не знаю, чем это они бритам сала за шкуру залили, но - факт), ВСЕ "границы" на Ближнем Востоке и почти все - в Африке начертаны британцами, исходя из собственных политических выгод, та вот землю компактного курдов, которых 40 миллионов, напоминаю, британцы НАМЕРЕННО разделили между всеми остальными странами - Турцией, Ираком, Ираном и Сирии.
А по современному международному праву нация, канеш, может претендовать на создании своего Государства в месте компактного проживания на территории другого, вот только зариться на земли соседей - зась .
Мне кажется, что это правило британцы принимали ИМЕННО с расчетом НИКОГДА не разрешить курдам дать право на свою Державу.
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Здається, курди найбільша нація без своєї країни.
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Да. И НИКОГДА без "новой мировой войны" не получат право на СВОЮ суверенную Державу.
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Вони намагались здається в 1946 чи 1947, але Москва і тоді їх зрадила.
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Курд гордый горный народ, получи они государственность на Своих землях - поневоле разрушили бы все планы по империи и содружеству....
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Статья в москве написана. Кацапами. И сама РПК детище кацапов ("партия" комунистического толка признана террористической в Турции и США). Только на территории Турции в терактах этой РПК погибло более 5 тыс турков на протяжении 20 лет. Это поболее чем на счету ИГИЛ.
С точки зрения турков эта Рожава - терористическое образование типа нашего лугандона. У них было 5 лет, чтобы создать подобие государства на сирийской территории, навести там порядок, вернуть миллион беженцев арабов. Но воз и ныне там. Туркам это надоело и они сами принялись наводить там порядок. Тем более у них уже есть позитивный опыт наведения порядка на территориях западней (Африн и Аль-Баб)
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В битве порой и дамская невинность под угрозой. Особенно - которые в в/форме.
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Женщинам на войне НЕ МЕСТО.

Просто поразительно в какую скотину превращается мужчина если чувствует свою силу и безнаказанность (что обычно и происходит на войне).
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Что Турция сейчас, что Османская Империя сотни лет назад, суть та же:
1. выгодное географическое положение (торговля).
2. игра на противостоянии европейских стран, россии, мусульманских стран, получение кредитов под очередные гарантии войти в некий союз государств).
3. отсталый народ (уровень грамотности -88%,по данным ООН - это на уровне Франции времен Наполеона III), средневековые обычаи (в глубинке, не на камеру, живут не по законам, а по понятиям).
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Тре щоб були змішані загони а не чисто жіночі.... Жінки і більшості випадків слабенькі і дуже повільні... Яка жіночка зможе зробити рейд в 20 км в простому бронніку?
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Жінка набогато витриваліша за чоловіка. Вони слабкіші, але витриваліші. Там де чоловік вже буде спати від втоми жінка може ще бігать і бігать. А робити рейд у броніку гадаю їм не потрібно, хочаб за вітсутністю самого броніка.
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Це брехня від феменісток, насправді все не так...
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Брехня или нет, но надо быть поосторожнее - обвинят в сексизме и в бан отправят "за неуважение к женщинам".
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Це спроба перевести увагу з кацапських десантників?
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Бред полный написал про психологическую войну изнасилованиями - очередной маразм от кабинетных грантоедов. Есть масса материалов по феномену массовых изнасилований на войне. То что тут описано это просто ерунда по сравнению, например, с тем, что творили советские солдаты в Германии и других странах. Эти зверства не смогу даже обозначить здесь, слишком ужасно, слишком сатаниские вещи творились, причем не с женщинами в форме, а с обычными мирными, и вообще часто с детьми или старушками, и это были абсолютно нормальные в мирной жизни мужчины, офицеры и комсомольцы. Война ужасна еще и потому что почти на всех войнах встречается этот групповой психоз - массовые и непостижимые издевательства над женщинами врагов.
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Орда. От Чингизхана это :
"нет ничего лучше, чем искупавшись в крови своих врагов, омываться потом слезами их женщин"
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а мы должны восхищаться ветеранами-насильниками! Никогда не признавал участников ВОВ героями!
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А чего ВОВ а не ВМВ? Вы посмотрите как те же американцы показывают в войну своих солдат. Фильм "Ярость" - допустим.

Так они вот это в кино на весь мир не стесняются показать. Я что на самом деле было? Жінки - бійці курдського ополчення в Сирії стають об'єктами насильства з боку турецьких солдатів - Цензор.НЕТ 1876
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Турки проти курдів, що кацапня проти українців - завжди геноцид!
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слышал, что мусульмане бояться пули от женщины, в рай потом якобы не попадают.. Жінки - бійці курдського ополчення в Сирії стають об'єктами насильства з боку турецьких солдатів - Цензор.НЕТ 8723
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у муслов свои понятия и правила ведения войны , за рай не помню , но то что ты пишешь имеет место , спроси у тех кто в разведке служил
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Рештки всіх імперій по відношенню до колись поневолених народів не відрізняються.
Шо, в Україні не так москалі поводяться?
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