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 Політика України, За кордоном
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Все про:Денісова (389) омбудсмен (223) Туреччина (959) політв'язні (1079)

 Денісова передала омбудсмену Туреччини Малкочу список українців, незаконно утримуваних Кремлем

У межах робочого візиту до Стамбулу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела зустріч із головним омбудсменом Республіки Туреччина Шерефу Малкочу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"Під час зустрічі говорили про найважливіше - повернення додому наших 115 громадян, які перебувають у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Я передала список з інформацією про 115 громадян України, в тому числі, і про 87 кримських татар, і звернулася з проханням посилити співпрацю щодо повернення українських політв'язнів на Батьківщину", - повідомила Денісова.

Також вона розповіла колезі про проблеми на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Йшлося про масштабну інформаційну пропаганду, яку проводить РФ на цих територіях, про політизацію та мілітаризацію серед дітей, які проживають на тих територіях і про систематичні порушення соціальних і економічних прав людини.

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Мій колега показав свою підтримку і пообіцяв посилити співпрацю і допомогу в боротьбі за повернення наших громадян і українських територій", - зазначила омбудсмен.

Денісова передала омбудсмену Туреччини Малкочу список українців, незаконно утримуваних Кремлем 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160323
 
 
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А Турция тут при чем, Люда? Люля-кебаб скушала, поблагодарила, и обратно.
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На кой ляд? Турки точно не будут просить за украинцев.
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