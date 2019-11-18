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 Політика України
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Все про:ВР (6133) позачергове засідання (10) Євромайдан (592) ДБР (631) Разумков Дмитро (275) Голос партія (100)

 "Голос" просить Разумкова скликати позачергове засідання Ради для збереження слідства у справах Майдану

У партії "Голос" наполягають на скликанні позачергової сесії Верховної Ради для того, щоб розслідування у справах Майдану не зупинилося.

"20 листопада розслідування вбивств на Майдані може зупинитися. Цього дня Генеральна прокуратура України буде зобов’язана віддати всі справи Майдану в Державне бюро розслідувань. В обставинах, що склалися, це може призвести до того, що справи не будуть розслідувані", - йдеться в заяві партії, передає Цензор.НЕТ.

У політсилі зазначили, що вони підтримують ініціативу родин загиблих героїв "Небесної сотні" і наполягає на негайному скликанні позачергового засідання парламенту, необхідного для ухвалення рішень, спрямованих на порятунок розслідування справ Майдану.

"Відповідний лист фракція партії "Голос" направила голові Верховної Ради", - сказано в заяві.

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Як повідомлялося, на своїй сторінці у фейсбук адвокатка Євгенія Закревська повідомила, що слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки в закон про ДБР і повернутися до цього питання зможе тільки 3 грудня.

17 листопада адвокатська дорадча група, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної Сотні, зажадала скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у справах Майдану не зупинилося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160322
 
 
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После 20 ноября следствие передаётся из ГПУ в ГБР
Так решила ещё прошлая Рада

Как не стыдно спекулировать на делах Майдана
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Идет зачистка памяти о Майдане. Давно не слышно Пливе кача, еще больше кадры со штурма Майдана. Начал Хряк-мародер и продолжается при ЗЕ? Скоро наши дети будут спрашивать - а что такое улица Небесной сотни?
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За 5 лет не стало известно даже, что за снайперы расстреляли Небесную сотню.
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Для власти главное в любом расследовании не выйти на саму себя.
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"Тебя просят и плачут, а ты бей и не ". /Китайская поговорка/
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