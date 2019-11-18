 "Голос" просить Разумкова скликати позачергове засідання Ради для збереження слідства у справах Майдану

"20 листопада розслідування вбивств на Майдані може зупинитися. Цього дня Генеральна прокуратура України буде зобов’язана віддати всі справи Майдану в Державне бюро розслідувань. В обставинах, що склалися, це може призвести до того, що справи не будуть розслідувані", - йдеться в заяві партії, передає Цензор.НЕТ.

У політсилі зазначили, що вони підтримують ініціативу родин загиблих героїв "Небесної сотні" і наполягає на негайному скликанні позачергового засідання парламенту, необхідного для ухвалення рішень, спрямованих на порятунок розслідування справ Майдану.

"Відповідний лист фракція партії "Голос" направила голові Верховної Ради", - сказано в заяві.

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Як повідомлялося, на своїй сторінці у фейсбук адвокатка Євгенія Закревська повідомила, що слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки в закон про ДБР і повернутися до цього питання зможе тільки 3 грудня.

17 листопада адвокатська дорадча група, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної Сотні, зажадала скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у справах Майдану не зупинилося.