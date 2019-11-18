EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1571  25
Все про:податки (842) підприємці (142) Маркарова (87)

 Чесні ФОПи від нових законів тільки виграють, - Маркарова

Нові норми законодавства, що стосуються фізичних осіб - підприємців ухвалені не для наповнення дохідної частини бюджету. Від введення їх у дію виграє чесний малий бізнес.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чесний ФОП від цього тільки виграє. Програють ті, у кого прибуток більший, ніж ліміти в його групі, а також ті підприємці, які насправді водії, офіціанти, касири на підприємстві, власник якого ухиляється від легального працевлаштування співробітників", - сказала міністр.

На запитання, скільки додаткових податків планується отримати, розкривши такі схеми, Маркарова сказала: "Ніскільки".

Читайте також: ФОП, які працюють безготівково, не будуть зобов'язані використовувати касовий апарат, - Верланов (виправлено)

"Верховна Рада ухвалювала ці закони не для отримання додаткових податків. Ми віримо, що люди нам не брешуть. Ми даємо їм можливість дешево, просто і безкоштовно зробити звітність, яка захищає їхні ж права споживача. Ми розуміємо, що до повноцінного введення нова податкова повинна довести малому бізнесу, що їх права не будуть порушуватися і що їх не будуть тиранити. Також не забуваймо, що продаж з чеками — це передусім захист прав споживача", - підкреслила міністр.

Вона нагадала, що для фізосіб-підприємців ставки єдиного податку залишилися незмінними, ліміти доходів не зменшилися, а навпаки, у другій групі ФОП навіть зросли до 2,5 млн грн.

Єдина новація - через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде використовувати реєстратори розрахункових операцій, і це будуть не касові апарати, а інноваційні програми у смартфоні. Підприємцю залишиться тільки завантажити безкоштовний додаток для взаємодії з податковою службою на свій телефон.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Також читайте: Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов

Зазначені закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160318
 
 
 Топ коментарі
 
Эээ. Простите. Но мне кажется что все наивные вымерли до Вашего прихода
 показати весь коментар
 
всё больше и больше сервантерия набирает вес - в плане массогабаритных телес Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7896
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
всё больше и больше сервантерия набирает вес - в плане массогабаритных телес Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7896
 показати весь коментар
 
 
Эээ. Простите. Но мне кажется что все наивные вымерли до Вашего прихода
 показати весь коментар
 
 
А ЗЄ-депутанам вже касові апарати видали, щоб вони свою "чорну" з/п в конвертах через них конвертували? І скільки податків і які вони в зв'язку з цим виплатили в держказну? Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2518
 показати весь коментар
 
 
Это сказано для каких дебилов?Это тотальное уничтожение предпринимателей как класса независимых людей .
 показати весь коментар
 
 
Единственная новация - через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и это будут не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне.

ага.. а смартфон не набагато дешевший касового апарата..
з меншою надійністю.

Ой не пи..ди ,маркарова..

А ЯК ЩОДО До чого готуватися ФОПам: головні нововведення законів про РРО

19 жовтня закони офіційно опубліковані та набувають чинності через 6 місяців, крім окремих положень
 показати весь коментар
 
 
" з використанням кваліфікованого електронного підпису." - мабуть теж безплатний? Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 264
 показати весь коментар
 
 
сам підпис безкоштовний,але отримати зможете лише через певну "електроннку площадку ".
Яценко.
 показати весь коментар
 
так же как и смартфон который то же можно получить через электронную площадку а так все бесплатно ХА ХА ХА!!
 показати весь коментар
 
 
Melitopol 🍒cherry. UA 🇺🇦‏ @vita1iano 19 ч.19 часов назад

Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4880

Полиция против атаки говном бессильна В Ивано-Франковске, чиновника Игоря Халаменда, который планирует вернуть контроль над рынком в городе, облили говном.

https://twitter.com/i/status/1196159488530812929
 показати весь коментар
 
 
ВИ ТАМ ЙО...НУЛИСЬ В КИЄВІ ?


нещодавно в Мінфіні розповіли:




Що робити, якщо програмний РРО не працює або втратив зв'язок з сервером?


Якщо програмний РРО не працює, потрібно протягом дня повідомити про це контролюючий орган (ДПС), виробника програмного реєстратора і/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за встановленою формою. Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3963 На період виходу з ладу програмного реєстратора проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.
У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв'язку з сервером контролюючого органу протягом години після відновлення такого зв'язку необхідно повідомити контролюючий орган засобами телекомунікацій про час і дату початку і закінчення проведення розрахункових операцій в цей період.

повідомити виробника (У Дніпрі) про те,що у селі ЯВОРИ Турківського району вийшов з ладу їх реєстратор ПРОТЯГОМ ДНЯ ? ЙО...НУЛИСЬ.Однозначно (((
 показати весь коментар
 
 
Ребята я в прошлом году в Днепре пришел в конце года отчет сдать!!! Мне штраф впаяли- когда я попросил сверку на бумаге- мне сказали я идиот, и у них принтеров и ксероксов нет!!!! Бедные огни!!!!А я тварь такая , и у них таких 50 за час!!!
Власть - вы им обьясните!!!! И как, то надо , что бы на бумаге было написано , сколько я должен!!! А то не налоговая ,а разводняк !!! Тетя в окошке сказала я не должен, на следующий день ,тетя говорит я должен!!!! И отношение !! А ведь не просто сейчас самому выжить!!!
Просто нужен порядок!!!!
 показати весь коментар
 
 
Почему тогда эта жаба сама не идет работать ФОПом а сидит в министерстве? Ели ФОПам так будет хорошо.
 показати весь коментар
 
 
БРЕХНЯ! ЧТО ЭТО ЗА БРЕД!
Честные ФОПы выиграют от того что у них появятся дополнительные расходы? Это что за бизнес такой когда больше расходов значит больше выигрыш? А может у кого то с головой не в порядке!!
 показати весь коментар
 
пояснюю..
за рахунок того,що частина ФОП не виживе а поповнить лави безробітних,інші,звичайно ж чесні Чесні ФОПи від нових законів тільки виграють, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3815 ,зможуть підняти ціну,щоб компенсувати витрати на "інновації" від цієї БЛ...ДІ,що під натиском МВФ була залишена у спадок Зе від Бариги..(
 показати весь коментар
 
ну то что за все заплатят покупатели это и дураку ясно (правда не всем некоторые верят что цены не подымутся ХА ХА ХА)! ну так у нас люди нищие им уже те цены что есть счас не всем по карману а после повышения, общий оборот выручки упадет и у ФОПов и у супермаркетов у всех!! что приведет к тому что как минимум треть ФОПов закроется!!
 показати весь коментар
 
Не бережешь ты себя Маркарова , все для людей стараешься ! Сама то уже подистощилась совсем.
 показати весь коментар
 
Бєлиє прішлі - грабют,фіолєтовиє - грабют,зєльониє - тоже грабют!...Куди чесному ФОПу податись?..От вони і вимерли всі як клас,їх просто вже давно нема,чесних то...Спочатку зникли чесні міністри,зразу за ними - чесні ФОПи...
 показати весь коментар
 
 
Пока только «честные» олигархи выигрывают от вашего законотворчества
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору