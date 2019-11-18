 Чесні ФОПи від нових законів тільки виграють, - Маркарова

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чесний ФОП від цього тільки виграє. Програють ті, у кого прибуток більший, ніж ліміти в його групі, а також ті підприємці, які насправді водії, офіціанти, касири на підприємстві, власник якого ухиляється від легального працевлаштування співробітників", - сказала міністр.
На запитання, скільки додаткових податків планується отримати, розкривши такі схеми, Маркарова сказала: "Ніскільки".
"Верховна Рада ухвалювала ці закони не для отримання додаткових податків. Ми віримо, що люди нам не брешуть. Ми даємо їм можливість дешево, просто і безкоштовно зробити звітність, яка захищає їхні ж права споживача. Ми розуміємо, що до повноцінного введення нова податкова повинна довести малому бізнесу, що їх права не будуть порушуватися і що їх не будуть тиранити. Також не забуваймо, що продаж з чеками — це передусім захист прав споживача", - підкреслила міністр.
Вона нагадала, що для фізосіб-підприємців ставки єдиного податку залишилися незмінними, ліміти доходів не зменшилися, а навпаки, у другій групі ФОП навіть зросли до 2,5 млн грн.
Єдина новація - через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде використовувати реєстратори розрахункових операцій, і це будуть не касові апарати, а інноваційні програми у смартфоні. Підприємцю залишиться тільки завантажити безкоштовний додаток для взаємодії з податковою службою на свій телефон.
Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.
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Зазначені закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.
17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.
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ага.. а смартфон не набагато дешевший касового апарата..
з меншою надійністю.
Ой не пи..ди ,маркарова..
А ЯК ЩОДО До чого готуватися ФОПам: головні нововведення законів про РРО
19 жовтня закони офіційно опубліковані та набувають чинності через 6 місяців, крім окремих положень
Яценко.
Полиция против атаки говном бессильна В Ивано-Франковске, чиновника Игоря Халаменда, который планирует вернуть контроль над рынком в городе, облили говном.
https://twitter.com/i/status/1196159488530812929
нещодавно в Мінфіні розповіли:
Що робити, якщо програмний РРО не працює або втратив зв'язок з сервером?
Якщо програмний РРО не працює, потрібно протягом дня повідомити про це контролюючий орган (ДПС), виробника програмного реєстратора і/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за встановленою формою. На період виходу з ладу програмного реєстратора проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.
У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв'язку з сервером контролюючого органу протягом години після відновлення такого зв'язку необхідно повідомити контролюючий орган засобами телекомунікацій про час і дату початку і закінчення проведення розрахункових операцій в цей період.
повідомити виробника (У Дніпрі) про те,що у селі ЯВОРИ Турківського району вийшов з ладу їх реєстратор ПРОТЯГОМ ДНЯ ? ЙО...НУЛИСЬ.Однозначно (((
Власть - вы им обьясните!!!! И как, то надо , что бы на бумаге было написано , сколько я должен!!! А то не налоговая ,а разводняк !!! Тетя в окошке сказала я не должен, на следующий день ,тетя говорит я должен!!!! И отношение !! А ведь не просто сейчас самому выжить!!!
Просто нужен порядок!!!!
Честные ФОПы выиграют от того что у них появятся дополнительные расходы? Это что за бизнес такой когда больше расходов значит больше выигрыш? А может у кого то с головой не в порядке!!
за рахунок того,що частина ФОП не виживе а поповнить лави безробітних,інші,звичайно ж чесні ,зможуть підняти ціну,щоб компенсувати витрати на "інновації" від цієї БЛ...ДІ,що під натиском МВФ була залишена у спадок Зе від Бариги..(