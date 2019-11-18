 ДБР створило підрозділ із розслідування справ Майдану

Про це йдеться на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Новостворений слідчий відділ отримає з Генеральної прокуратури України матеріали "справ Майдану" і продовжить досудове розслідування цих кримінальних проваджень", - повідомили в ДБР.
Зазначається, що для створення нового підрозділу було скорочено і перерозподілено посади в інших структурних підрозділах Бюро.
ч. 3 ст. 109 - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.
Майдан Портнов називає насильницьким захопленням влади.
потом на Сивковича, потом выяснилось что за этим стоял Клюев.
Цитата :
Главным идеологом зачистки выступал Клюев и его заместитель Сивкович. Исполнителем - командир киевского Беркута Кусюк. Мэр Киева Попов играл, по версии следствия, техническую роль - обеспечив "прикрытие" силовой операции - установку елки.
Главные подозреваемые из этого списка давно сбежали в Россию. Горбатюку удалось допросить лишь восьмерых, которые остались в Украине.
https://strana.ua/articles/108569-razhon-majdana-30-nojabrja-2013-hoda-kto-vinovat-video-rassledovanie-strany.html
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Но самое интересное что Клюева БЕЗ ПРОБЛЕМ отпустили выехать в расею...почему-то.
А почему ?
Все понимают что если бы не побили студентов, наутро протест рассосался бы сам собой ибо к тому времени он просто иссяк. Студенты пошли бы на занятия и Майдан бы не состоялся. Т.е. побитьё студентов БЫЛО СПЛАНИРОВАННЫМ.
Кем ? А тем кто отпустил Клюева ...
кто потом не давал расследовать дела Майдана,
кто спилил деревья на Майдане,
кто сажал потом добробатов ...
https://youtu.be/rOiXCD7rAcM
Опять солгамши
Очень пыжился, за беркутовцев рвался на британский флаг.
наконец то... зелебобики дождались