 Після повернення трьох затриманих Росією українських суден відбудеться їхня перевірка й експертиза, - МЗС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшло 358 днів з моменту незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря. 18 листопада кораблі нарешті були передані представникам українських органів влади. Після ретельної перевірки і експертизи стане зрозумілим, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання та документацію", - йдеться в заяві.

У відомстві нагадали, що, незважаючи на повернення моряків та суден, триває спір щодо порушення Росією імунітетів трьох військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, сформовано арбітражний трибунал і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.