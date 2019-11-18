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 Політика України
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Все про:Азовське море (1229) корабель (611) МЗС (1960)

 Після повернення трьох затриманих Росією українських суден відбудеться їхня перевірка й експертиза, - МЗС

Після повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу", затриманих із застосуванням зброї в районі Керченської протоки, буде здійснена їхня ретельна перевірка й експертиза для з'ясування, чи було з них вилучено обладнання та документація.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшло 358 днів з моменту незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря. 18 листопада кораблі нарешті були передані представникам українських органів влади. Після ретельної перевірки і експертизи стане зрозумілим, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання та документацію", - йдеться в заяві.

У відомстві нагадали, що, незважаючи на повернення моряків та суден, триває спір щодо порушення Росією імунітетів трьох військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, сформовано арбітражний трибунал і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи.

Читайте також: Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160314
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко отправил моряков на это опасное, ненужное и фактически авантюрное задание, где их захватили в плен. При Зеленском моряки и корабли вернулись в Украину. Но для порохоботов Порошенко молодец, хороший президент, а Зеленский плохой. Гениальная логика порохоботов.
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esli o morjakah i zahvate korablei, to druzja, kak obicjno, gotovi vam pomogatj:
Освобожденные paссией украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/osvobozhdennye-rossiej-ukrainskie-politzaklyuchennye-projdut-reabilitaciyu-v-latvii.d?id=51647667
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хм.. я если честно то думал что не додумаетесь После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД - Цензор.НЕТ 3706
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эспертиза экстрементов Ху..ла на кораблях Украины.. кретины какая экспертиза грош цена ей без приемки кораблей в открытом море без участия мждународных наблюдателей.. а так вышло что Ху..ло нам указал где и кк забюрать СВОЕ ЖЕ забраное при Преступлении военном России агрессии а Зеля присмокивает членик ****** и кричт ау ето поБЕДА!!!!! конченный дебил как КОНТРАБАНДА КАКАЯ ТО принимались НАШИ ЖЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ... дебил Зеленский повелсяу у ху..ла как мелкое пианистое.. придурок РоSSия уже выиграла наперед все ваши иски в судах вы сами уничтожаете все аргументы своего иска/ исков в ноль....
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Порошенко отправил моряков на это опасное, ненужное и фактически авантюрное задание, где их захватили в плен. При Зеленском моряки и корабли вернулись в Украину. Но для порохоботов Порошенко молодец, хороший президент, а Зеленский плохой. Гениальная логика порохоботов.
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peredvigatsja på neitraljnim ili svoim vodam nazivajesj nenuzjnim, nu da, rabam ne nuzjnim, pozdravljaju.
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С политической точки зрения-мудрое решение, с человеческой-бесчеловечное. Но когда администрация Обамы решала кого ставить главой Украины, искали именно беспринципного человека.
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Я не буду комментировать чушь о "администрации Обамы". Скажу только, что я не вижу ничего мудрого в том, чтобы отдать в лапы оккупантам наших военных и технику.
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Ну, во-первых, жиденок палец о палец не ударил для возвращения. Оснавная работа была выполнена дипломатами прошлой команды. Да и если бы хотел, не вышло б. Ум клоуна принадлежит дешевому выпендрежу на сцене. А членом он рояль нервирует. Вот и весь зеленский до копейки. Поэтому, не приписывай этому балаганному шуту подвиги. Это - во первых. А во-вторых, зебильному лохторату хоть членом лоб щекочи... всё уже давно выяснено: кто инициировал суд, кто дело выиграл, каким было решение трибунала, кто виноват в создании конфликта. Но ты ж зебил, не? Не дойдет хоть так, хоть эдак...
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Знаете, у меня нет особого желания вступать в дискуссию с очередным порохоботом, который оскорбляет большинство избирателей только за то, что они отказались проголосовать за его хозяина лживого барыгу коррупционера.
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Не кисди... я не порохобот, хозяина у меня нет. Я всегда был ренегатом, и предыдущую власть не жаловал за всех ее *********** и отсутствие действенных реформ. Но то, что привели к власти вы, зелепупсики, вызывает только смех и отвращение...
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Ренегат - лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое; в переносном смысле - человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников; отступник, изменник.
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Это из рускай вики определение???
А вот, что говорит oxford dictionary: a person who has changed their feelings of support and duty from one political, religious, national, etc. group to a new one
Поэтому, засунь свое лапотное определение зеленскому в богдана...
Иными словами, мне перестает нравиться любая власть сразу после ее прихода... даже если я за нее голосовал. В случае же зебила - я за него, этот жидовский каганат, не голосовал...
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Что тут скажешь.. Вот и весь уровень порохоботов - создание дебильных картинок. Молодцы, берете пример с своего вороватого хозяина, по указке которого у нас по всей стране висели биг-борды с рожей Путина.
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Так девочка- первый проход кораблей был совершен вполне нормально После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД - Цензор.НЕТ 8508 вот мля зебилы не знают всей истории но лезут как их братишки в отказниках за УБД
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Я не знаю, о какой девочке вы говорите. Первый проход прошел нормально только по той простой причине. что российское руководство тогда слегка растерялось и не решилось отреагировать на него. Вот и все. Этот первый проход был такой же ненужной авантюрой.
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Поц кацапський, ти нездатний побачити різницю між Президентом і коміком, який грає роль президента. Лохи з колгоспів не знають що у буремних 90-х шахраї-підприємці брали на посаду виконавчих директорів та менеджерів-продажників безробітних акторів. А люди з інших соціальних рівнів добре про це пам'ятають.
Нумо, поприскай жовчю ще, кацапе.
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Ти просто фсбешний троль, а можливо ворог держави, а можливо просто тупий іще раз тупий,щб збагнути все що робив Порошенко.
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после осквернения святынь руками проклятых---только на переплавку для снарядов
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esli o morjakah i zahvate korablei, to druzja, kak obicjno, gotovi vam pomogatj:
Освобожденные paссией украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/osvobozhdennye-rossiej-ukrainskie-politzaklyuchennye-projdut-reabilitaciyu-v-latvii.d?id=51647667
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Просто жесть. То есть уЗеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок?

«Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется»
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а что нужно было делать? оставить корабли рашистам в надежде, что великий и ужасный морской трибунал наконец-то введет санкции против россии? Полгода ждали-санкций нет. Надо было еще 10 лет подождать?
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У моего знакомого (под следствием) его же машина у него находится на "ответственном хранении". В принципе он может ездить ,обслуживать, только продать не имеет права.
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"После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД" - спасательный плотик вернут?
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